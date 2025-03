https://thecradle.co/articles/trump-officials-hold-secret-talks-with-hamas-report



Trump-Beamte führen „Geheimgespräche mit der Hamas“: Bericht

Berichten zufolge trafen sich palästinensische Widerstandsbeamte mit hochrangigen Gesandten des Weißen Hauses in der katarischen Hauptstadt

News Desk

5. MÄRZ 2025

(Bildnachweis: AFP via Getty Images)

Hochrangige US-Beamte haben „direkte Gespräche“ mit der Hamas über die Freilassung von US-Gefangenen in Gaza und die Aushandlung eines Abkommens zur „Beendigung des Krieges“ geführt, so Quellen, die mit dem Reporter von Axios, Barak Ravid, sprachen.

Die Gespräche, die Berichten zufolge vom US-Gesandten für Geiselnahmen, Adam Boehler, geleitet wurden, fanden „in den letzten Wochen in Doha“ statt.

„Während sich die Trump-Regierung mit Israel über die Möglichkeit eines Dialogs mit der Hamas beriet, erfuhr Israel über andere Kanäle von Aspekten der Gespräche“, berichtet Ravid, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der Einheit 8200 der israelischen Armee.

Die angeblichen Gespräche sind das erste Mal, dass Washington direkt mit der Hamas verhandelt, einer palästinensischen Widerstandsbewegung, die vom Weißen Haus offiziell als „ausländische terroristische Organisation“ eingestuft wird.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem Trumps Sonderbeauftragter für Westasien, Steve Witkoff, eine geplante Reise nach Katar abgesagt hat, angeblich wegen des „mangelnden Fortschritts“ der Hamas bei den von Israel sabotierten Waffenstillstandsgesprächen.

Obwohl Beamte des Weißen Hauses behaupteten, dass Witkoffs Absage „nichts mit dem Stillstand bei den Verhandlungen zu tun hat“, teilten israelische Beamte Maariv mit, dass der US-Gesandte „nur kommen wird, um das Geschäft abzuschließen. Im Moment ist dies nicht der Fall – es gibt keine Fortschritte und die Hamas bewegt sich nicht von ihrer Position weg.“

„Die Verstöße gegen das Abkommen in der ersten Phase beweisen zweifelsfrei, dass die (israelische) Besatzungsregierung am Scheitern des Abkommens interessiert war und einen großen Beitrag dazu geleistet hat“, sagte der hochrangige Hamas-Beamte Osama Hamdan am Montag in einer Videobotschaft.

Hamdan bezeichnete Israels Vorstoß für eine Verlängerung des Abkommens auch als ‚offensichtlichen Versuch, das Abkommen zu umgehen und Verhandlungen für die zweite Phase zu vermeiden‘.

„Die Besatzung drängt darauf, alles auf Anfang zu stellen und das Abkommen durch die von ihr vorgeschlagenen Alternativen zu kippen“, fügte der palästinensische Beamte hinzu.

Am Sonntag kündigte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu an, dass er den Import aller Waren und Güter nach Gaza stoppen werde, um die Hamas dazu zu drängen, die erste Phase des Waffenstillstands zu verlängern.

Seit Beginn der neuen Hilfsblockade haben humanitäre Organisationen davor gewarnt, dass die Lebensmittelvorräte in Gaza bald aufgebraucht sein werden und erneut Hungersnot herrschen wird.

Übersetzt mit Deepl.com

