Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/us-news/2025-04-19/ty-article/trump-officials-reportedly-sent-antisemitism-task-force-demands-to-harvard-by-mistake/00000196-4d29-dd47-ad9f-cff9f2c20000



Trump-Beamte sagen, dass die Task Force gegen Antisemitismus versehentlich einen Brief an Harvard geschickt hat, was zu einer Kontroverse geführt hat

„Selbst wenn der Brief ein Fehler war, haben die Maßnahmen, die die Regierung diese Woche ergriffen hat, reale Konsequenzen“, erklärte die Universität. Zum Zeitpunkt des Versands glaubte Harvard noch, dass es sich in konstruktiven Gesprächen mit Trump-Beamten befand, weshalb der Brief sowohl überraschend als auch schädlich war.

Eine pro-palästinensische Demonstration in Harvard im Oktober. Bildnachweis: Joseph Prezioso/AFP

Haaretz

19. April 2025, 13:03 Uhr IDT

Die Trump-Regierung erklärte, ein Forderungsschreiben der Antisemitismus-Taskforce des Weißen Hauses an die Harvard University sei versehentlich verschickt worden und „nicht autorisiert“, wie zwei mit den Vorgängen vertraute Personen der New York Times mitteilten.

Das am Freitag versandte Schreiben forderte umfassende Reformen innerhalb der Harvard University, darunter „leistungsorientierte“ Zulassungs- und Einstellungsverfahren, eine Überprüfung der Ansichten zur Diversität und ein Verbot von Gesichtsmasken, was als Maßnahme gegen pro-palästinensische Demonstranten angesehen wurde.

Nachdem Harvard die Forderungen öffentlich zurückgewiesen hatte, kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der renommierten Universität und der Regierung. Als Reaktion darauf fror US-Präsident Donald Trump mehr als 2 Milliarden Dollar an Bundesmitteln für die Universität ein.

Kurz nachdem Harvard seine Ablehnung bekannt gegeben hatte, teilte ein Trump-Beamter der Universität mit, dass das Schreiben „ohne Genehmigung“ verschickt worden sei. Laut The Times wurde es von Sean Keveney, einem Mitglied der Task Force, per E-Mail verschickt und trug die Logos und Unterschriften von drei Bundesbehörden und Beamten.

Harvard-Vertreter waren Berichten zufolge schockiert, dass ein so wichtiger und offizieller Brief versehentlich verschickt werden konnte.

Obwohl der Inhalt echt war, herrschte laut drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen bei der Times interne Verwirrung darüber, ob der Brief vorzeitig oder versehentlich verschickt worden war. Zum Zeitpunkt des Versands glaubte Harvard, dass es sich noch in konstruktiven Gesprächen mit Regierungsvertretern befand, was das Eintreffen des Briefes sowohl überraschend als auch schädlich machte.

Trotz der offensichtlichen Verwechslung erklärte ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses gegenüber der Times, dass die Regierung an dem Brief festhalte und Harvard dafür kritisiere, dass es sich nicht direkt an die Task Force gewandt habe. „Stattdessen“, so der Vertreter, „hat Harvard eine Opferkampagne gestartet.“

Auf die Behauptung, der Brief sei versehentlich verschickt worden, antwortete Harvard: „Uns ist nach wie vor unklar, was genau bei den jüngsten Äußerungen und Handlungen der Regierung Fehler waren und was die Regierung tatsächlich beabsichtigt hat. Aber selbst wenn der Brief ein Fehler war, haben die Maßnahmen, die die Regierung diese Woche ergriffen hat, reale Konsequenzen.“ Weiterlesen bie haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …