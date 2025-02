Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Trump bleibt der oberste Entscheider über das Schicksal der Geiseln, während Netanjahu erneut von einem Skandal erschüttert wird

Amos Harel

17. Februar 2025

Während der Shin Bet mögliche Interessenkonflikte unter Netanjahus Beratern untersucht – die verdächtigt werden, ihre Rollen für private Geschäftsinteressen mit Katar zu nutzen – kämpft Israel mit den Folgen des Gaza-Krieges

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nimmt am Sonntag an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem US-Außenminister Marco Rubio im Büro des Premierministers in Jerusalem teil. Bildnachweis: Ohad Zwigenberg/REUTERS

Die Untersuchung des Shin Bet-Sicherheitsdienstes zu den angeblichen Verbindungen zwischen hochrangigen Beamten im Büro des Premierministers und Katar wird sich auf den Verdacht konzentrieren, dass Katar versucht hat, einige der Berater von Premierminister Benjamin Netanjahu als Einflussagenten in Israel einzusetzen.

Die Ankündigung des Sicherheitsdienstes am Samstagabend über die Einleitung der Untersuchung hat in Netanjahus engstem Kreis für erhebliche Unruhe gesorgt. Die Medienloyalisten des Premierministers haben bereits mit einem öffentlichen Angriff auf Shin-Bet-Chef Ronen Bar begonnen und damit gedroht, dass er in den kommenden Tagen seines Amtes enthoben wird.

Wie ich bereits in früheren Artikeln angemerkt habe, wird Katar von Israel nicht als feindlicher Staat eingestuft. Die beiden Länder unterhalten seit über 30 Jahren diplomatische und geschäftliche Beziehungen, die bis ins Jahr 1993 und den Prozess zurückreichen, der 1995 zur Unterzeichnung des Oslo-II-Abkommens führte.

In den letzten zehn Jahren haben sich diese Beziehungen vertieft, insbesondere unter den Regierungen von Netanjahu. Yossi Cohen, zunächst als nationaler Sicherheitsberater und später als Mossad-Chef, leitete im Auftrag von Netanjahu das Engagement Israels gegenüber Katar und vermittelte das Abkommen von 2018, das Katar dazu verpflichtete, monatlich 30 Millionen US-Dollar in den Gazastreifen zu überweisen.

Die meisten hochrangigen israelischen Sicherheitsbeamten unterstützten diese Vereinbarung und betrachteten sie als vernünftige Lösung, trotz der Bedenken – die auch von Netanjahu geteilt wurden – hinsichtlich des Risikos eines umfassenden Krieges mit der Hamas. Die von Katar bereitgestellten Mittel, die angeblich dazu dienen sollten, die Gehälter der Mitarbeiter der Palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza zu decken und bedürftigen Familien zu helfen, ermöglichten es der Hamas indirekt, Ressourcen für den militärischen Aufbau umzuverteilen. In der Zwischenzeit unterhielten israelische Unternehmen, von denen einige ehemaligen Sicherheitsbeamten gehörten, umfangreiche Beziehungen zu Katar, oft mit Unterstützung der Regierung.

Doch dies sind nicht die Verdächtigungen, die gegen Netanjahus Medienberater Yonatan Urich, Israel Einhorn und Eli Feldstein untersucht werden. Jeder von ihnen wird auch der Beteiligung an der Affäre um die durchgesickerten geheimen Dokumente des Militärgeheimdienstes der israelischen Streitkräfte (IDF) verdächtigt. (Urich wurde bereits verhört, Einhorn soll verhört werden, befindet sich aber noch in Serbien, und Feldstein steht unter Hausarrest, nachdem er mehrere Monate in Haft verbracht hat.) Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

