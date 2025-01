https://strategic-culture.su/news/2025/01/13/trump-iran-and-the-obama-strategic-blueprint/



Trump, der Iran und der strategische Plan Obamas

Alastair Crooke

13. Januar 2025

© Foto: globalresearch

In Akten mutwilliger Zerstörung zerstörte Netanjahu den vorherrschenden Status quo, den er als amerikanische Zwangsjacke ansah

Wie eine zerschlagene antike Uhr – mit ihren kunstvollen Zahnrädern, Sperrrädern und aus dem Gehäuse gespreizten Innereien – liegt die Mechanik des Nahen Ostens ähnlich offen und zerbrochen da. Die gesamte Region ist im Spiel – Syrien, Libanon, Katar, Jordanien, Ägypten und Iran.

Der ursprüngliche strategische Entwurf Obamas zur Eindämmung und zum Ausgleich der potenziell gewalttätigen Energien Westasiens wurde am Ende der Amtszeit Obamas an das Team Biden übergeben – und er trug noch deutlich die Handschrift Obamas, bis er nach dem 7. Oktober 2023 zusammenbrach.

Netanjahu hat dessen Mechanik absichtlich zerschlagen: In Akten mutwilliger Zerstörung zerstörte er den vorherrschenden Status quo, den er als amerikanische Zwangsjacke betrachtete, die die Erlangung eines Groß-Israels verhinderte, das seinem „Großen Sieg“ entgegenstrebte. Netanjahu lehnte die amerikanischen Beschränkungen ab – obwohl er durch das Aufbrechen des bestehenden Mechanismus paradoxerweise, anstatt Israel zu befreien, möglicherweise eine Dynamik entfesselt hat, die sich als weitaus bedrohlicher erweisen wird (d. h. in Syrien).

Der Grundstein für Obamas „ausgewogene Region“ wurde in einem geheimen Brief an den Obersten Führer des Iran aus dem Jahr 2014 gelegt, in dem Obama, wie das Wall Street Journal berichtet, Chamenei gemeinsame Anstrengungen im Irak und in Syrien gegen den Islamischen Staat (wo der IS Gebiete kontrollierte) vorschlug. Diese gemeinsame Aktion wurde jedoch davon abhängig gemacht, dass der Iran ein Atomabkommen mit den USA erzielt.

In dem Schreiben wurden die „Rechte“ des Iran in Syrien ausdrücklich anerkannt: Um die Bedenken des Iran hinsichtlich der Zukunft seines engen Verbündeten, Präsident al-Assad, zu zerstreuen, wurde in dem Schreiben erklärt, dass die Militäroperationen der USA in Syrien nicht gegen Präsident Assad oder seine Sicherheitskräfte gerichtet seien.

Die Vereinbarung Obamas mit Khamenei erstreckte sich somit implizit auch auf die Hisbollah, die gemeinsam mit dem Iran den IS in Syrien bekämpfte:

„Unter anderem wurde Teheran laut damaligen US-Beamten mitgeteilt, dass die Militäroperationen der USA im Irak und in Syrien nicht darauf abzielen, Teheran oder seine Verbündeten zu schwächen.“

Natürlich waren die Zusagen Obamas an den Iran Lügen: Obama hatte bereits 2012 (oder früher) eine geheime Präsidialverfügung (d. h. eine Anweisung) für die Unterstützung der syrischen Rebellen durch die US-Geheimdienste bei ihrem Versuch, Präsident Assad zu stürzen, unterzeichnet.

Sollte der Iran an einem Atomabkommen teilnehmen, so der Vorschlag des Schreibens von 2014, würden seine regionalen „Rechte“ respektiert und könnten sich auf den Libanon als Gebiet der internationalen gemeinsamen Rechtsprechung erstrecken (wie dies in der Vermittlung des US-Gesandten Hochstein bei den libanesisch-syrischen Seegrenzen veranschaulicht wurde).

Der Zweck dieses hochkomplexen Entwurfs war Obamas ursprüngliche Besessenheit: einen Proto-Palästinenserstaat zu schaffen, wenn auch als weiteres international verwaltetes Protektorat, das international unterstützt wird, und nicht als souveräner Nationalstaat.

Warum bestand Obama auf einem Plan, der für die israelische Rechte und die amerikanischen Israel-Firsters ein solcher Gräuel war? Es scheint, dass er (aus gutem Grund) sowohl Netanjahu misstraute als auch dessen Entschlossenheit kannte, die Verwirklichung eines palästinensischen Staates zu verhindern.

Obamas Initiative zur Machtbalance war ein Versuch, den Iran und seine Verbündeten indirekt an Obamas Konzept eines palästinensischen „Staates“ zu binden – d. h. bewusst als eskalierender Druckpunkt auf Israel geplant, um einen Staat zuzugestehen. Ohne starken Druck auf Israel war Obama klar, dass ein palästinensischer Staat ein toter Buchstabe war.

Netanjahu hatte seine Absicht, die vollständige Räumung der palästinensischen Präsenz im Westjordanland zu erreichen, bereits in den 1970er Jahren nur allzu deutlich gemacht (dies wurde in dem Interview deutlich, das er dem Autor Max Hastings gab, der ein Buch über Netanjahus Bruder schrieb).

Netanyahu mochte Obama nicht und misstraute ihm – ebenso wie Obama ihm misstraute.

Nach dem 7. Oktober 2023, als sich der „Ring of Fire“ (sieben „Kriege“) Israel näherte, beschloss Netanyahu, die Zwangsjacke zu sprengen. Und das tat er auch.

Es ist jedoch nicht sicher, ob Obamas hochentwickelte Struktur jemals einen Beitrag geleistet hätte. Auf jeden Fall beschloss Netanjahu, sich offen dem Weißen Haus zu widersetzen, die „Beschränkungen“ von Obama-Biden zu umgehen und das gesamte auf den Iran ausgerichtete Projekt Obamas zu zerschlagen.

Die Logik der israelischen Serienzerstörung in der Region legt für Netanjahu sowie für viele Israelis und amerikanische Israel-Firsters nahe, dass der Iran aufgrund des Verlusts von Syrien – dem „zentralen“ Knotenpunkt der Achse des Widerstands – jetzt „erstaunlich verwundbar“ ist (um es mit den Worten von General Jack Keane zu sagen).

Axios berichtet:

„Die jüngsten nuklearen Fortschritte des Iran stellen den designierten Präsidenten Trump vor eine wichtige Entscheidung, die er in seinen ersten Monaten im Amt treffen muss: die [iranische nukleare] Bedrohung durch Verhandlungen und [zunehmenden] Druck zu neutralisieren oder einen Militärschlag anzuordnen. Mehrere Trump-Berater räumen hinter vorgehaltener Hand ein, dass das iranische Programm inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass diese [frühe] Strategie möglicherweise nicht mehr wirksam ist. Damit wird eine militärische Option zu einer echten Möglichkeit.“

„Nach einem Treffen des israelischen Ministers für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, mit Trump im November in Mar-a-Lago ging Dermer davon aus, dass Trump mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder einen israelischen Militärschlag gegen die iranischen Nuklearanlagen unterstützen würde – was die Israelis ernsthaft in Betracht ziehen – oder sogar einen US-Angriff anordnen würde. Einige der wichtigsten Berater von Präsident Biden haben sich in den letzten Wochen privat dafür ausgesprochen, die iranischen Nuklearanlagen anzugreifen, bevor Trump sein Amt antritt, da der Iran und seine Stellvertreter so stark geschwächt sind.“

Dies könnte sich jedoch als Wunschdenken erweisen. Trump hat am 7. Januar 2025 ein Video auf der Plattform Truth Social mit dem Professor der Columbia University, Jeffrey Sachs, erneut gepostet, in dem er die verdeckten Bemühungen der CIA zur Destabilisierung der syrischen Regierung und zum Sturz von Assad, den Einfluss von Netanjahu, die Rolle der israelischen Lobby bei der Drängung der USA in den Irakkrieg und Netanjahus fortgesetzte Versuche, die USA in einen möglichen Konflikt mit dem Iran zu verwickeln, diskutierte. Sachs erklärte, dass die Kriege im Irak und in Syrien von Netanjahu angezettelt wurden und nichts mit „Demokratie“ zu tun hätten.

„Netanjahu versucht bis heute, uns dazu zu bringen, gegen den Iran zu kämpfen. Er ist ein hinterhältiger Mistkerl, weil er uns in endlose Kriege verwickelt hat“, sagte Professor Sachs in dem erneut veröffentlichten Interview.

Wie Barak Ravid jedoch anmerkt, „erwarten andere, die Trump nahestehen, dass er einen Deal anstrebt, bevor er einen Angriff in Betracht zieht“. Auf die Frage nach einem möglichen Krieg mit dem Iran im November antwortete Trump: „Alles ist möglich, die Lage ist sehr instabil.“

Was bedeutet das für den Iran?

Im Wesentlichen hat der Iran zwei Möglichkeiten: Erstens, den USA seine Bereitschaft zu signalisieren, mit dem Trump-Team eine Art neues Atomabkommen abzuschließen (ein Signal, das sein Außenminister bereits gegeben hat), und dann auf ein erfolgreiches Trump-Putin-Treffen zu warten, um die globale Sicherheitsarchitektur der Nachkriegszeit neu zu gestalten. Von diesem „Big Picture“-Weltabkommen aus könnte Teheran hoffen, ein eigenes „Big Picture“-Abkommen mit den USA auszuhandeln.

Das wäre natürlich optimal.

Botschafter Chas Freeman sagte jedoch, dass ein dauerhafter Frieden zwischen den USA und Russland zwar (theoretisch) möglich, aber „sehr schwierig“ zu erreichen sei. Ray McGovern fügte wiederholt hinzu, dass Trump „klug genug“ sei, um zu wissen, dass er in Bezug auf Russland im eurasischen Raum schlechte Karten habe, und dass Trump, der Realist, „größere Probleme zu lösen“ habe.

Rühren Trump und Musk deshalb so unverhohlen im geopolitischen „Topf“: Einerseits Kanada, Grönland und Panama als Teil der USA? Dies mögen Trump’sche „Gesprächsthemen“ sein, aber Grönland und Kanada zusammen könnten die Einflusskalkulation mit Russland verändern: Plant Trump, den zusätzlichen Einfluss über die Arktis zu nutzen, um die Kontrolle über die nördlichen Grenzen Russlands zu bedrohen? (Es ist die kürzeste Flugzeit für Raketen, die auf Russland gerichtet sind).

Andererseits hat Musk parallel dazu mit seinen Tweets einen Shitstorm in Europa ausgelöst – und mit seiner Einladung zu einem Livestream mit Alice Weidel von der AfD. Deutschland ist das Herz der NATO und der EU. Würde Deutschland sich vom Krieg mit Russland abwenden – in Begleitung anderer europäischer „Abtrünniger“, die bereits ihren Beitrag leisten – dann könnte Trump eine große wirtschaftliche Belastung (Truppeneinsatz in der EU) für die US-Wirtschaft plausibel beenden. Wie Oberst Doug Macgregor sagt: Wie oft müssen wir den Menschen noch sagen: „Amerikaner leben nicht in Europa – wir leben in der westlichen Hemisphäre!“

Musk hat effektiv eine (Meinungs-)Granate in die Hegemonie der europäischen Medien geworfen, die sowohl den Diskurs auf dem gesamten Kontinent streng kontrollieren als auch vom Anglo-Tiefen Staat bezahlt werden.

Wird dies die von Trump angestrebte Einigung mit Russland und dem asiatischen Kernland bringen? Wir werden sehen.

Die Alternative für den Iran ist mit einem höheren Risiko verbunden (und hängt von der Einschätzung des iranischen Geheimdienstes ab, wie wahrscheinlich ein Präventivschlag Israels gegen den Iran ist): Der Iran hat die Option einer weiteren „Operation True Promise“. Nicht mehr dazu gedacht, abzuschrecken (im Gegensatz zu früheren Versionen von True Promise), sondern, wie Shivan Mahendrarajah erklärt, durch Aufdeckung der „Unwahrscheinlichkeit eines Sieges“ und Aufzeigen der „inakzeptablen Kosten“ eines Konflikts, um Israels illusorische Erzählung vom ewigen „Sieg“ zu demontieren.

Im Jahr 2003 schlug der Iran den USA, wie Mahendrarajah feststellte, ein „großes Geschäft“ vor. Es wurde von der Bush-Regierung abgelehnt. Kann es wiederbelebt werden – nicht durch Atomgespräche, bei denen der Iran die schwächere Hand hat – sondern durch den dosierten Einsatz von Gewalt? Es wäre ein kühnes und großes Wagnis.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.

(Dies ist der zweite Teil des Artikels „Kann Trump Amerika vor sich selbst retten?“. Teil 1 kann hier gelesen werden).Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …