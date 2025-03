https://www.wsws.org/en/articles/2025/03/05/tqbp-m05.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Trump droht Schulen, die sich weigern, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, die Finanzierung zu entziehen, wenn sie sich dem Völkermord widersetzen

Jacob Crosse

5. März 2025

Präsident Donald Trump und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sprechen während einer Pressekonferenz im East Room des Weißen Hauses am Dienstag, dem 4. Februar 2025, in Washington. [AP Photo/Alex Brandon]

In einem direkten Angriff auf die demokratischen Rechte der gesamten Arbeiterklasse drohte Präsident Donald Trump am Dienstag auf seiner Social-Media-Seite damit, alle Bundesmittel für „jedes College, jede Schule oder Universität, die illegale Proteste zulässt“, einseitig „EINZUSTELLEN“.

Trump ignorierte den ersten Verfassungszusatz und schrieb:

Agitatoren werden inhaftiert/oder dauerhaft in das Land zurückgeschickt, aus dem sie gekommen sind. Amerikanische Studenten werden dauerhaft ausgewiesen oder, je nach Schwere des Vergehens, verhaftet.

Trump schloss mit einem Aufruf zum Verbot aller Gesichtsbedeckungen und schrieb „KEINE MASKEN!“ Mit dieser eugenischen Forderung folgt Trump jüngsten Gesetzesinitiativen sowohl republikanischer als auch demokratischer Politiker, die darauf abzielen, das Tragen von Gesichtsbedeckungen in der Öffentlichkeit zu verbieten, selbst wenn sich COVID-19, Masern, Influenza und andere tödliche Krankheitserreger weiterhin ungehindert in den Vereinigten Staaten ausbreiten.

Trump hat keine rechtliche Befugnis, Colleges oder Schulen zu zwingen, Studierende einseitig auszuweisen oder zu suspendieren. Die Redefreiheit, einschließlich des Widerspruchs gegen die Politik der US-Regierung, ist durch den ersten Zusatzartikel geschützt, auch an öffentlichen Universitäten.

Mit seinem Posten stellt sich Trump über die Verfassung und die Bill of Rights und beansprucht polizeistaatliche Befugnisse, um jeden, der öffentlich gegen ihn oder seine Regierung opponiert, zu inhaftieren und auszuweisen. Wenn Trump amerikanische Staatsbürger verhaften und ausländische Studenten mit Visum ausweisen kann, die anderer Meinung sind, was hindert ihn dann daran, dies auch mit anderen zu tun, einschließlich Bundesangestellten, die gegen illegale Entlassungen protestieren, oder Arbeitnehmern, die gegen Entlassungen und die Zerstörung ihrer Löhne und Sozialleistungen streiken?

Trump fühlt sich durch die de facto Unterstützung, die er von der Demokratischen Partei erhält, ermutigt, diese Drohungen auszusprechen. Im ersten Jahr der Proteste gegen den Völkermord, unter der Biden-Regierung, wurden über 3.000 Menschen, darunter Studenten und Lehrer, auf dem Gelände von Hochschulen und Schulen verhaftet, weil sie ein Ende des Gemetzels gefordert hatten.

Der parteiübergreifende Angriff auf die demokratischen Rechte der Arbeiterklasse in den Vereinigten Staaten wurde von Washingtons imperialistischen Verbündeten auf der ganzen Welt aufgegriffen, die ebenfalls versuchen, den wachsenden Widerstand breiter Bevölkerungsschichten gegen imperialistischen Krieg und Ungleichheit zu unterdrücken.

Die Kandidatin für das Amt des Botschafters bei den Vereinten Nationen und derzeitige Abgeordnete von New York, Elise Stefanik, betonte, dass Trumps Aussage sich gegen jegliche öffentliche Opposition gegen das zionistische Regime in Israel richtet, das als Besatzungsstaat für den US-Imperialismus im Nahen Osten dient, und postete Trumps Aussage am Dienstag erneut mit den Worten: „Unter [Trump] werden Colleges und Universitäten zur Rechenschaft gezogen werden.“

Stefanik setzte fälschlicherweise die Opposition gegen eine faschistische Apartheidregierung, die einen Völkermord und eine ethnische Säuberung an Palästinensern durchführt, mit Hass auf das jüdische Volk gleich und schrieb: „Antisemitismus und Hass gegen Israel werden an amerikanischen Universitäten nicht toleriert. Versprechen werden gemacht und gehalten.“

Im Jahr 2023 leitete Stefanik die Hexenjagd gegen Universitätspräsidenten von Harvard, dem Massachusetts Institute of Technology, der University of Pennsylvania und anderen Colleges und Schulen, an denen Studenten gegen den Völkermord demonstrierten und Zeltlager errichteten. Während sie sich als ultimative Verteidigerin des jüdischen Volkes positioniert, ist Stefanik eine offene Befürworterin der antisemitischen und einwanderungsfeindlichen „Great Replacement“-Theorie, die mehrere faschistische Massenerschießungen in den USA und international ausgelöst hat.

Trotz ihrer Befürwortung rassistischer Verschwörungstheorien wurde Stefanik auf der Veranstaltung „Never is Now“ der Anti Defamation League am 3. und 4. März in New York City willkommen geheißen. Während sie ausgebuht wurde, weil sie behauptete, Trump hätte den Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 verhindert, berichtete die Jewish Telegraph Agency, dass sie von den Konferenzteilnehmern „hauptsächlich Beifall“ erhielt, „als sie für die Bilanz von Präsident Donald Trump in Bezug auf Israel warb – von der Lobpreisung seines Vorschlags, im Ausland geborene antiisraelische Studenten auszuweisen, bis hin zum Versprechen, die Palästinahilfeagentur der Vereinten Nationen zu ‚demontieren‘.

Am Tag vor Trumps Beitrag betonten der Minister für Gesundheit und Soziales, Robert F. Kennedy, Jr., und die kürzlich bestätigte Bildungsministerin Linda McMahon, dass Trumps Äußerungen nicht nur leere Drohungen seien, sondern die Politik der Trump-Regierung insgesamt, und veröffentlichten eine Erklärung mit dem Titel „Zusätzliche Maßnahmen zur Beendigung antisemitischer Belästigung auf dem Campus“.

Die Erklärung richtete sich an die Columbia University, die bereits drei Studenten wegen der Teilnahme an Protesten gegen den Völkermord ausgeschlossen hat, und kündigte „eine umfassende Überprüfung der Bundesverträge und -zuschüsse der Columbia University im Lichte der laufenden Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes“ an.

Weiter hieß es:

Angesichts der anhaltenden Untätigkeit der Columbia University angesichts der unerbittlichen Schikanierung jüdischer Studenten erwägt die Task Force der Bundesregierung zur Bekämpfung des Antisemitismus die Aussetzung von Verträgen zwischen der Columbia University und der Bundesregierung im Wert von 51,4 Millionen US-Dollar. Die Task Force wird auch eine umfassende Überprüfung der mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Bundeszuschüssen für die Columbia University durchführen, um sicherzustellen, dass die Universität die Bundesvorschriften einhält, einschließlich ihrer Verantwortung für die Bürgerrechte.

Kennedy, ein Impfgegner, der für die Auslösung einer Seuche verantwortlich ist, schrieb: „Antisemitismus ist – wie Rassismus – eine geistige und moralische Krankheit, die Gesellschaften krank macht und Menschen tötet, mit einer Sterblichkeit, die mit den tödlichsten Seuchen der Geschichte vergleichbar ist.“ Kennedy ist ein leidenschaftlicher Zionist, was ihn jedoch nicht davon abgehalten hat, zuvor zu behaupten, dass COVID-19 in einem chinesischen Labor gentechnisch hergestellt wurde, um Juden und Chinesen zu verschonen.

Mit einer Ansammlung rechter Schlagworte, die er zu einer falschen Erzählung zusammenbraute, dass amerikanische Universitäten zu Brutstätten des Antisemitismus geworden seien, behauptete Kennedy, dass „Zensur“ und „falsche Erzählungen der Woke-Cancel-Kultur“ „unsere großartigen Universitäten in Gewächshäuser für diese tödliche und virulente Seuche verwandelt“ hätten.

McMahon malte ein ähnliches Bild von amerikanischen Universitäten, das an das Deutschland der 1930er Jahre erinnern sollte, und erklärte:

Die Amerikaner beobachten seit mehr als einem Jahr mit Entsetzen, wie jüdische Studenten auf Elite-Universitätsgeländen angegriffen und belästigt werden. Ungesetzliche Lager und Demonstrationen haben den täglichen Campusbetrieb völlig lahmgelegt und jüdischen Studenten Lernmöglichkeiten vorenthalten, auf die sie Anspruch haben.

McMahon drohte damit, die Finanzierung für Columbia auszusetzen, und schloss mit den Worten:

Institutionen, die Bundesmittel erhalten, haben die Verantwortung, alle Studierenden vor Diskriminierung zu schützen. Das offensichtliche Versäumnis der Columbia University, ihren Teil dieser grundlegenden Vereinbarung einzuhalten, wirft sehr ernste Fragen hinsichtlich der Eignung der Institution auf, weiterhin Geschäfte mit der Regierung der Vereinigten Staaten zu tätigen.

Es steht außer Frage, dass mit der Wiederaufnahme der Blockade und der absichtlichen Aushungerung der Palästinenser im Gazastreifen, einem Kriegsverbrechen, die Proteste gegen die Unterstützung der USA für Israel und die anhaltende ethnische Säuberung im Gazastreifen und im Westjordanland weitergehen werden. Am Dienstag versammelten sich Demonstranten vor der Columbia University, um gegen eine Veranstaltung zu protestieren, bei der der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett auftrat, der zuvor erklärt hatte: „Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet, und das ist kein Problem.“

Proteste reichen jedoch nicht aus, um das Töten zu stoppen oder die demokratischen Rechte der Studenten zu schützen, wie die letzten 17 Monate des Völkermords gezeigt haben. In einer gestern veröffentlichten Erklärung, in der die Wiedereinstellung der von der Columbia University verwiesenen Studenten gefordert wird, riefen die International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) dazu auf, „in jedem Betrieb Basisausschüsse als Teil der International Workers Alliance of Rank-and-File Committees zu bilden, die die Verteidigung der Interessen der Arbeitnehmer mit dem Kampf gegen Völkermord, Krieg und Diktatur verbinden werden.“

Sie schlossen mit den Worten:

Die Verteidigung demokratischer Rechte und der Widerstand gegen den Krieg können nur durch die Mobilisierung der sozialen Kraft erfolgreich sein, die in der Lage ist, die herrschende Kapitalistenklasse herauszufordern – die internationale Arbeiterklasse. Dies erfordert einen politischen Bruch sowohl mit der Demokratischen als auch mit der Republikanischen Partei, die trotz ihrer fraktionellen Differenzen in ihrer Unterstützung für Völkermord, Krieg und Diktatur vereint sind.

Übersetzt mit Deepl.com

