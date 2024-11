https://www.middleeasteye.net/news/trump-nominates-hardliner-mike-huckabee-ambassador-israel



Trump ernennt den Hardliner Mike Huckabee zum Botschafter in Israel

Von Sean Mathews

Veröffentlicht am: 12. November 2024

Der ehemalige Gouverneur von Arkansas hat 5.000-Dollar-Touren durch Israel angeboten, lehnt eine Zweistaatenlösung ab und sagt, es gäbe kein palästinensisches Volk

Der ehemalige US-Präsident und republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump und Mike Huckabee geben sich die Hand, nachdem sie an einer Diskussionsrunde teilgenommen haben, die von Building America’s Future in Drexel Hill, Pennsylvania, am 29. Oktober 2024 (AFP) veranstaltet wurde

Der designierte Präsident Donald Trump hat Mike Huckabee, einen ehemaligen Gouverneur von Arkansas, zu seinem Botschafter in Israel ernannt und damit eine Persönlichkeit in den Mittelpunkt der US-Diplomatie mit Israel gestellt, die die Existenz des palästinensischen Volkes leugnet, während die USA Kriege gegen Gaza und den Libanon führen.

Huckabee ist ein prominenter Anführer der pro-israelischen evangelikalen christlichen Bewegung.

Er war von 1996 bis 2007 Gouverneur von Arkansas und kandidierte zweimal für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, 2008 und 2016.

„Mike ist seit vielen Jahren ein großartiger Staatsdiener, Gouverneur und Glaubensführer“, sagte Trump in einer Erklärung. “Er liebt Israel und das Volk Israel, und ebenso liebt das Volk Israel ihn. Mike wird unermüdlich daran arbeiten, Frieden im Nahen Osten zu schaffen!“

Es ist unklar, wie Huckabee Trumps Versprechen, den Krieg in Gaza zu beenden, vorantreiben würde. „Es gibt keinen triftigen Grund für einen Waffenstillstand mit der Hamas“, sagte Huckabee im Juni.

Huckabee hat sich auch für die gewaltsame Vertreibung von Palästinensern während des israelischen Krieges gegen Gaza eingesetzt.

„Wenn die sogenannten Palästinenser von den muslimischen Nationen der Welt so geliebt werden, warum bietet dann keine dieser Nationen ihren Brüdern und Schwestern in Gaza zumindest vorübergehend Zuflucht an?“, sagte Huckabee im Oktober 2023.

Trump bricht mit der Ernennung eines jüdischen Botschafters

Huckabee ist der erste nichtjüdische Amerikaner seit fast zwanzig Jahren, der zum Botschafter in Israel ernannt wurde.

Der letzte war Botschafter James Cunningham, ein Karrierediplomat, der 2008 von Präsident George W. Bush nominiert wurde.

Huckabees Nominierung unterstreicht den wachsenden Einfluss evangelikaler Christen auf die Beziehungen der Republikanischen Partei zu Israel. Anhänger des christlichen Zionismus glauben, dass das moderne Israel eine Manifestation biblischer Prophezeiungen ist und dass das Schicksal der USA damit verbunden ist.

Huckabee ist etwas aus dem politischen Rampenlicht geraten. In den letzten Jahren hat er sich darauf konzentriert, allumfassende evangelikale christliche Reisen nach Israel für 5.850 US-Dollar pro Reise anzubieten. Die Reisen, die sich an Senioren richten, kombinieren Reisen mit einer Portion Politik.

„Sie lernen das Erbe Israels sowohl aus biblischer als auch aus historischer Perspektive kennen. Sie werden von hochrangigen israelischen Beamten erfahren, welche strategische Rolle Israel heute spielt und warum Amerika ein so wertvoller Verbündeter ist“, heißt es in der Werbung für die von Huckabee geleiteten Touren.

Als er für die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner kandidierte, behauptete Huckabee: ‚So etwas wie einen Palästinenser gibt es eigentlich nicht‘, und fügte hinzu, dass die nationale Identität als ‚politisches Instrument geschaffen wurde, um zu versuchen, Israel Land abzutrotzen‘.

Huckabee ist ein ausgesprochener Befürworter der Annexion des besetzten Westjordanlands und des Gazastreifens durch Israel. „Ich denke, Israel hat das Eigentumsrecht an Judäa und Samaria“, sagte er 2017 gegenüber Politico und verwendete dabei die hebräischen Begriffe für das besetzte Westjordanland.

„Es gibt bestimmte Wörter, die ich nicht verwenden möchte. So etwas wie ein Westjordanland gibt es nicht. Es heißt Judäa und Samaria. Es gibt keine Siedlungen. Es sind Gemeinden, Nachbarschaften, Städte. Es gibt keine Besatzung.“

Huckabee war evangelischer Pastor, bevor er an die Spitze der Politik in Arkansas aufstieg. Sein Interesse an Israel und dem Nahen Osten rührt jedoch von einer Reise in die Region her, als er 17 Jahre alt war und durch Griechenland, Syrien und Israel reiste.

In einem Interview erzählte Huckabee liebevoll von „gut aussehenden israelischen Mädchen in Bikinis, die sich zur Schau stellten und flirteten“, als er am Jordan ankam.

Er hat die Zweistaatenlösung in der Israel-Palästina-Frage rundheraus abgelehnt und erklärt, dass es ein „aggressives Interesse daran geben sollte, Juden aus der ganzen Welt in die Heimat zu bringen“, um zu verhindern, dass israelische Juden in einem Staat eine Minderheit bilden.

