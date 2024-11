Studie zu Außenpolitik mit Trump und nach Ampel-Aus Mehrheit lehnt deutsche Führungsrolle in der Welt ab

Rekruten der Bundeswehr legen ihr Gelöbnis ab Foto: Michael Matthey / picture alliance / dpa

12. November 2024

Mehr Investitionen in die europäische Sicherheit. Aber bitte keine entscheidende Rolle in der Welt. Eine Studie zeigt, was die Deutschen nach der US-Wahl und dem Scheitern der Ampel von ihrer Außenpolitik erwarten.