https://www.aljazeera.com/news/2024/11/13/trump-signals-hard-line-on-china-with-hawkish-cabinet-picks

Trump signalisiert mit der Auswahl seiner Kabinettsmitglieder eine harte Linie gegenüber China

Von Erin Hale

Veröffentlicht am 13. November 2024

Die Auswahl des designierten US-Präsidenten für die Spitzenpositionen in der neuen Regierung konzentriert sich stark auf China-Falken.

Der damalige US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping besuchen am 8. November 2017 eine chinesische Opernaufführung in Peking [Andrew Harnik/AP]

Taipeh, Taiwan – Der designierte US-Präsident Donald Trump besetzt seine neue Regierung mit Persönlichkeiten, die für ihre aggressiven Ansichten gegenüber China bekannt sind, und signalisiert damit eine harte Linie gegenüber Peking in Bereichen, die von der nationalen Sicherheit bis zum Handel reichen.

Trump nominierte am Dienstag den ehemaligen Direktor der National Intelligence, John Ratcliffe, zum CIA-Chef, den Moderator von FOX News und Armee-Veteran Pete Hegseth zum Verteidigungsminister und den Kongressabgeordneten aus Florida, Michael Waltz, zum nationalen Sicherheitsberater.

Am Montag ernannte der designierte Präsident Elise Stefanik, eine Kongressabgeordnete, die einen Sitz im Repräsentantenhaus für New York innehat, zu seiner Kandidatin für das Amt des UN-Botschafters.

Der Senator von Florida, Marco Rubio, wird unterdessen voraussichtlich zum Außenminister ernannt werden.

Alle fünf sind dafür bekannt, dass sie die USA und China als in einem manichäischen Machtkampf verstrickt betrachten und eine harte Linie gegenüber Peking befürworten.

Trump ernannte am Dienstag außerdem Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, und den Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy zu Leitern eines „Department of Government Efficiency“.

Im Gegensatz zu anderen Personen in Trumps Kabinett ist Musk, der bedeutende Geschäftsbeziehungen zu China unterhält, für seine relativ positiven Ansichten über die chinesische Regierung bekannt.

Der ehemalige Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes John Ratcliffe sagt am 18. April 2023 vor einer Anhörung im Capitol Hill in Washington, DC, aus [Manuel Balce Ceneta/AP]

Zu den weiteren namhaften China-Kritikern, die als Kandidaten für eine Mitarbeit in Trumps Regierung gehandelt werden, gehören der ehemalige Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der Senator von Tennessee, Bill Hagerty, und der ehemalige US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer.

Am Dienstag berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Trump plant, Lighthizer zu seinem „Handelszaren“ zu ernennen.

Lighthizer spielte während seiner ersten Amtszeit eine entscheidende Rolle in Trumps Handelskrieg und half bei der Ausarbeitung von Zöllen auf chinesische Waren im Wert von 380 Milliarden US-Dollar.

Er könnte erneut eine ähnliche Rolle spielen, wenn Trump sein Wahlversprechen einlöst, Zölle von 60 Prozent oder mehr auf chinesische Waren und einen Zoll von 10 bis 20 Prozent auf alle anderen Importe zu erheben.

In seinem Buch „No Trade is Free: Kurswechsel, Kampfansage an China und Hilfe für Amerikas Arbeiter forderte Lighthizer eine weitere „Entkopplung“ von China durch die Einschränkung des Handels, einschließlich der Ausfuhr kritischer Technologien.

In einem kürzlich erschienenen Gastbeitrag für die Financial Times warf er anderen Ländern vor, „Industriepolitiken zu verfolgen, die nicht darauf abzielen, ihren Lebensstandard zu erhöhen, sondern ihre Exporte zu steigern, um sowohl Vermögenswerte im Ausland anzuhäufen als auch ihren Vorteil in Spitzenindustrien zu etablieren“.

„Das sind nicht die Marktkräfte von Smith und Ricardo. Das sind Bettelpolitik-Maßnahmen, die zu Beginn des letzten Jahrhunderts verurteilt wurden“, schrieb Lighthizer und bezog sich dabei auf die berühmten britischen Ökonomen Adam Smith und David Ricardo.

Trumps vorgeschlagene Zölle würden nicht nur China betreffen, sondern aufgrund der engen Verbindungen der Region zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in ganz Asien nachhallen.

Analysten der London School of Economics and Political Science schätzen, dass die von Trump vorgeschlagenen Zölle zu einem Rückgang des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,68 Prozent führen würden, wobei die Nachbarn Indien und Indonesien mit geringeren Verlusten von 0,03 Prozent bzw. 0,06 Prozent rechnen müssten.

Trumps Rückkehr ins Weiße Haus erfolgt auch vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen China und dem selbstverwalteten Taiwan, das Peking als sein Territorium beansprucht.

US-Admiral Philip Davidson, der ehemalige Chef des US-Kommandos für den Indo-Pazifik, schätzt, dass Chinas Armee bis 2027, also noch während Trumps Amtszeit, in der Lage sein wird, die Insel zu erobern.

Vor diesem Hintergrund scheinen viele von Trumps Top-Kandidaten Washington auf den Weg der Konfrontation mit Peking zu bringen.

Senator Marco Rubio spricht während einer Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump in Raleigh, North Carolina, am 4. November 2024 [Evan Vucci/AP]

Sollte Rubio als oberster Diplomat Washingtons bestätigt werden, wäre er der erste amtierende Außenminister, der von Peking sanktioniert wurde.

Als stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Senats und hochrangiges Mitglied des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen ist Rubio als scharfer Kritiker der chinesischen Regierung bekannt.

Rubio wurde 2020 wegen seiner Äußerungen über die Behandlung ethnischer Minderheiten in der Provinz Xinjiang mit einem Einreiseverbot nach China belegt und stand auf einer Liste von 11 US-Beamten, die als Vergeltung für die US-Sanktionen gegen Pekings Vorgehen gegen Andersdenkende in Hongkong sanktioniert wurden.

Im Vorfeld seiner Wiederwahl bei den Zwischenwahlen 2022 wurde er laut einem Bericht des Microsoft Threat Analysis Center vom Oktober als Ziel chinesischer Einflussnahme herausgestellt.

Rubio ist auch als prominenter Unterstützer Taiwans bekannt, eine Haltung, die er laut Analysten auch als oberster Diplomat der USA beibehalten dürfte.

„Es ist schwer vorstellbar, dass Marco Rubio eine Abkehr der USA von Taiwan unterstützt. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass Marco Rubio eine Entspannung zwischen den USA und China anführt, und es ist auch sehr schwer vorstellbar, dass er eine Entspannung unterstützt, bei der das Engagement der USA für demokratische Werte in den Hintergrund tritt“, sagte Bethany Allen, Leiterin der Abteilung für China-Untersuchungen und -Analysen am Australian Strategic Policy Institute, gegenüber Al Jazeera.

Als Leiter der obersten US-Spionageagentur wird Ratcliffe, der als Trumps Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes fungierte, wahrscheinlich der angeblichen Sicherheitsbedrohung durch China Vorrang einräumen.

In einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal aus dem Jahr 2020 bezeichnete der ehemalige Kongressabgeordnete aus Texas die Supermacht als „die größte Bedrohung für Amerika heute und die größte Bedrohung für Demokratie und Freiheit weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Während die Sowjetunion und die Terrorismusbekämpfung in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit der US-Geheimdienste auf sich zogen, schrieb Ratcliffe, machen die aktuellen Umstände „deutlich, dass China in Zukunft Amerikas primärer Fokus auf die nationale Sicherheit sein sollte“.

Hegseth, Trumps Kandidat für den Posten des Verteidigungsministers, hat ähnliche Ansichten über das Ausmaß der chinesischen Bedrohung geäußert.

Der Veteran der Nationalgarde der Armee, eine ungewöhnliche Wahl, da er weder ein General im Ruhestand noch ein ehemaliger Regierungsbeamter mit Erfahrung auf hoher Ebene im Bereich der nationalen Sicherheit ist, hat in Medienauftritten eine harte Haltung gegenüber China eingenommen.

Während eines Auftritts in der Shawn Ryan Show auf YouTube Anfang dieses Monats behauptete Hegseth, dass China „eine Armee aufbaut, die speziell darauf ausgerichtet ist, die Vereinigten Staaten von Amerika zu besiegen“, und seine Dominanz in den Bereichen Technologie und Fertigung nutzt, um globalen Einfluss zu erlangen.

Hegseth sagte, China strebe die Übernahme Taiwans an, um die Kontrolle über dessen Halbleiterindustrie zu erlangen, die den Löwenanteil der weltweiten Versorgung mit fortschrittlichen Chips produziert.

„Sie haben eine langfristige Gesamtperspektive, nicht nur auf regionale, sondern auch auf globale Vorherrschaft … Der einzige Weg, wie sie eine Struktur implementieren können, die ihnen dient, ist, uns zu besiegen“, sagte er. “Sie sind ehrgeizig genug, um einen Plan dafür aufzustellen.“

Sein Veteranenkollege Waltz, ein ehemaliger Green Beret, der in Afghanistan und Afrika gedient hat, bezeichnete China als „existenzielle Bedrohung“, während Trump ihn als „Experten für die Bedrohungen durch China, Russland, den Iran und den globalen Terrorismus“ bezeichnete.

In seinem Buch „Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret“ argumentierte Waltz, dass die USA ihre militärische Bereitschaft für einen möglichen Konflikt mit Peking verbessern müssten.

Er hat auch Taiwan öffentlich aufgefordert, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen, die 2025 2,45 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreichen sollen.

„Wir müssen aus der Ukraine lernen, indem wir uns der Bedrohung durch die KPCh (Kommunistische Partei Chinas) stellen und Taiwan JETZT aufrüsten, bevor es zu spät ist. Deshalb habe ich Beamte des Außenministeriums und des Verteidigungsministeriums um einen Zeitplan und Einzelheiten darüber gebeten, wie wir Taiwans Selbstverteidigungsfähigkeiten stärken wollen“, sagte er in einem Beitrag auf X im vergangenen Jahr.

Seine Äußerungen spiegeln Bemerkungen von Trump wider, der während des Wahlkampfs sagte, dass die Verteidigungsausgaben Taiwans bis zu 10 Prozent des BIP betragen sollten.

„Waltz ist ein leidenschaftlicher China-Falke und hat die Bedeutung der Verteidigung Taiwans betont“, sagte Benjamin A. Engel, Gastprofessor an der Dankook-Universität in Südkorea, gegenüber Al Jazeera.

„Er scheint zu glauben, dass die Stärkung von Bündnissen wichtig ist, um China die Stirn zu bieten, und hat sich für die Verbesserung der Beziehungen zu Indien zu diesem Zweck stark gemacht.“

Trumps Wahl wird für Verbündete wie Japan und Südkorea „eine willkommene Nachricht sein“, sagte Engel, „aber für viele Staaten in Südostasien, die es vorziehen würden, sich nicht eindeutig zwischen den beiden Großmächten zu entscheiden, nicht so attraktiv sein“.

Elon Musk spricht vor Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Madison Square Garden in New York am 27. Oktober 2024 [Evan Vucci/AP]

Unter diesen Falken sticht Musk als eine der wenigen chinafreundlichen Persönlichkeiten in Trumps Umfeld hervor.

Als CEO von Tesla hat Musk umfangreiche Geschäftsinteressen in China, darunter eine Gigafactory in Shanghai. China ist auch der zweitgrößte Markt von Tesla nach den USA.

Daher könnte er einer weiteren „Entkopplung“ der USA von China widerstehen.

Musk wurde von Menschenrechtsaktivisten und US-Gesetzgebern, darunter Rubio, für seine Geschäftsbeziehungen mit China kritisiert, darunter auch für seine Entscheidung im Jahr 2022, einen Ausstellungsraum in Xinjiang zu eröffnen, wo Peking beschuldigt wird, Menschenrechtsverletzungen gegen die ethnische Minderheit der Uiguren zu begehen.

Der Tech-Mogul hat sich bei zahlreichen Gelegenheiten mit hochrangigen chinesischen Beamten getroffen, darunter mit dem damaligen Außenminister Qin Gang im Jahr 2023 und mit Premierminister Li Qiang – Chinas zweitwichtigstem Beamten – im April dieses Jahres.

Einige von Musks Äußerungen zu China stehen in krassem Gegensatz zu den kriegerischen Ansichten anderer Mitglieder von Trumps innerem Kreis.

Laut Walter Isaacsons 2023 erschienener Biografie über Musk soll der Milliardär der Journalistin Bari Weiss gesagt haben, dass es „zwei Seiten“ bei der Behandlung der Uiguren durch China gebe und dass seine Social-Media-Plattform X „vorsichtig mit den Worten sein müsse, die sie in Bezug auf China verwendet, weil Teslas Geschäft bedroht sein könnte“.

In einem Interview mit der Financial Times im Jahr 2022 löste Musk eine Kontroverse aus, als er vorschlug, Taiwan zu einer „Sonderverwaltungszone“ Chinas zu machen, wie Hongkong und Macau.

„Meine Empfehlung … wäre, eine Sonderverwaltungszone für Taiwan zu finden, die einigermaßen akzeptabel ist, wahrscheinlich nicht alle glücklich machen wird. Und es ist möglich, und ich denke sogar wahrscheinlich, dass sie eine Regelung haben könnten, die milder ist als Hongkong“, sagte er.

Er bekräftigte seine Äußerungen bei einem Auftritt auf dem All-In-Tech-Gipfel in Los Angeles im selben Jahr und sagte, Taiwan sei ein „integraler“ Bestandteil Chinas, der ohne die Unterstützung der US-Pazifikflotte nicht existieren würde.

Einige der asiatischen Verbündeten Washingtons könnten über Trumps Wahl von Stefanik als UN-Botschafterin verärgert sein, sagte Ian Chong, Assistenzprofessor für Politikwissenschaft an der National University of Singapore.

Stefanik hat die KPCh der „offensichtlichen und böswilligen Wahlbeeinflussung“ und der Unterwanderung von Universitätsgeländen beschuldigt und eine „vollständige Neubewertung“ der US-Finanzierung für die UNO gefordert, da die Organisation den israelischen Krieg im Gazastreifen kritisiert hat.

Chong sagte, dass Stefanik zwar zu Trumps „America first“-Ideologie passe, aber zu Spannungen mit US-Verbündeten führen könnte, die die UN weiterhin unterstützen.

Er warnte auch davor, dass Trumps Personalentscheidungen angesichts seiner Unberechenbarkeit als Führungskraft möglicherweise nicht die gesamte vierjährige Amtszeit überdauern würden.

Trumps erste Amtszeit war für ihre hohe Fluktuation bekannt: Der ehemalige Präsident wechselte drei Stabschefs, drei Heimatschutzminister und zwei Verteidigungsminister aus.

„Selbst wenn man jemanden wie Rubio hat, könnte es sein, dass seine Möglichkeiten, mit Taiwan oder auch mit den anderen ostasiatischen Verbündeten der Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, etwas eingeschränkt sind“, sagte Chong gegenüber Al Jazeera.

„Wir wissen auch von der vorherigen Regierung, dass Trump die Angewohnheit hat, seine Beamten recht schnell auszutauschen.

„Wir müssen ein Auge darauf haben, wer in der zweiten, dritten oder vierten Runde dabei sein könnte und wie lange der derzeitige Amtsinhaber bleibt“, fügte Chong hinzu.

„Selbst wenn wir wissen, wie die Aufstellung im Januar aussehen wird, besteht immer noch eine gewisse Unsicherheit, dass Trump die Dinge auf diese Weise regelt.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …