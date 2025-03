Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Trump hat genug von Netanjahus Zeitverschwendung und hat ihn aus den Waffenstillstandsgesprächen ausgeschlossen

Der US-Gesandte für Geiseln, Adam Boehler, hat die israelische Führung umgangen und am Sonntag im israelischen Fernsehen gesprochen. Er hat den Israelis mitgeteilt, was Netanyahu verschweigen wollte – die Verhandlungen machen Fortschritte und weitere Geiseln werden zurückkehren

Eine Protestkundgebung für die Freilassung der Geiseln in Tel Aviv am Sonntag. Bildnachweis: Hadas Parush

Chaim Levinson

9. März 2025, 23:34 Uhr IST

US-Präsident Donald Trump ist es leid, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Verhandlungen mit der Hamas hinauszögert. Zunächst hat die Trump-Regierung die israelische Regierung aus den Gesprächen ausgeschlossen und direkt mit der Hamas gesprochen. Jetzt versuchen sie auch, den Mittelsmann auszuschalten und direkt mit der israelischen Öffentlichkeit zu sprechen.

Der US-Sonderbeauftragte für die Geiseln, Adam Boehler, präsentierte der israelischen Öffentlichkeit am Sonntag, was Netanjahu nicht sagen will – dass es positive Entwicklungen in den Verhandlungen gegeben hat und weitere Geiseln nach Hause zurückkehren werden. In einem Gespräch mit dem israelischen Nachrichtensender Channel 12 News sagte Boehler den Israelis, dass die Vereinigten Staaten sie nicht vergessen hätten. Weiterlesen bei haaretz.com

