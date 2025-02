https://strategic-culture.su/news/2025/02/14/trump-takes-crucial-first-step-towards-peace-deal-in-ukraine/



Trump hat mutig den wichtigen ersten Schritt getan. Nach Jahren rücksichtsloser und krimineller Kriegstreiberei scheinen Realität und Vernunft in die Beziehungen zwischen den USA und Russland zurückzukehren.

Das lang erwartete Telefongespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin fand diese Woche statt. Das 90-minütige Gespräch wurde offenbar vom US-Präsidenten initiiert. Damit löste er sein im Wahlkampf des vergangenen Jahres oft gemachtes Versprechen ein, mit seinem russischen Amtskollegen auf diplomatischem Wege eine friedliche Lösung für den Konflikt in der Ukraine zu finden.

Die Bedeutung persönlicher Kontakte kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der dreijährige Krieg in der Ukraine hatte die Welt an den Rand eines umfassenden globalen und katastrophalen Atomkriegs gebracht. Jetzt, da die Staats- und Regierungschefs der USA und Russlands eine gemeinsame Basis gefunden haben, um das Blutvergießen in der Ukraine zu beenden, ist der Rest der Welt von einem Albtraumszenario befreit – zumindest für die absehbare Zukunft.

Es ist unglaublich und beschämend, dass das Gespräch zwischen Trump und Putin das erste Mal seit über drei Jahren war, dass ein amerikanischer Präsident direkt mit dem russischen Staatsoberhaupt verhandelt hat. Dieses Fehlen grundlegender Diplomatie war auf die ideologische Fixierung und widerwärtige Mentalität von Trumps Vorgänger zurückzuführen. (Eine Mentalität, die die europäischen Staats- und Regierungschefs weiterhin in die Irre führt.)

Der hochrangige russische Diplomat Sergei Ryabkov hatte kürzlich erklärt, dass der erste Schritt von amerikanischer Seite unternommen werden müsse, um die Kommunikation mit Russland auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung zu eröffnen. Dann könnten beide Seiten möglicherweise mit der Verhandlung substanzieller Fragen fortfahren. Das Wichtigste war, sich erst einmal Manieren anzueignen.

Trump hat diesen ersten Schritt diese Woche getan. Sein Gespräch mit Präsident Putin war herzlich und konstruktiv. Trump drückte seine Bewunderung für die russische Nation und ihr historisches Opfer bei der Niederschlagung von Nazi-Deutschland aus. Er strebte danach, mit der russischen Führung einen Beitrag zu einer Reihe globaler Fragen zu leisten.

Dies war ein seismischer Durchbruch aus dem Stillstand dummer Feindseligkeit und völliger Unhöflichkeit, der in Washington (sowie in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten) vorherrschte.

Die Russophobie, der der ehemalige amerikanische Präsident Joe Biden nachgegeben hatte, wurde als das wertlose und giftige Denken verworfen, das sie ist. Trump scheint wirklich eine gesunde und vernünftige Einstellung zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen zu haben.

Der Schock unter den europäischen Staats- und Regierungschefs war spürbar. Sie bleiben in ihrer ideologischen Wildnis der Russophobie stecken. Es war urkomisch zu sehen, wie sie vor dem „Horror“ zurückschreckten, dass Trump mit Putin unter vier Augen in freundschaftlichem Ton sprach.

Es ist auch lächerlich, dass Trump die europäischen Verbündeten nicht im Voraus über seinen geplanten Durchbruchdialog mit Putin informiert hat.

Am Mittwoch zuvor hatte der US-Außenminister Pete Hegseth bereits damit begonnen, den erbärmlichen Lakaien eine kalte Dusche zu verpassen. Bei einem Treffen mit den NATO-Verteidigungschefs in Brüssel kündigte Hegseth an, dass es für die Ukraine unrealistisch sei, dem transatlantischen Bündnis beizutreten. Außerdem sagte er, dass die Ukraine die von Russland eroberten Gebiete abtreten müsse, und bezog sich dabei auf die Krim (seit 2014) und Donezk, Lugansk, Cherson und Saporischschja (seit der Eskalation der Feindseligkeiten im Jahr 2022).

Mit einem Schlag gab die Trump-Regierung die frühere Position Washingtons und der NATO auf. Die Europäer und das Kiewer Regime waren fassungslos, auf den Kopf gestellt und im Stich gelassen.

Dann – als ob das nicht schon genug Wasser auf die Mühlen der Kritiker gewesen wäre – folgte die Nachricht über Trumps freundliches und respektvolles Telefongespräch mit Putin, in dem beide Staats- und Regierungschefs versprachen, Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine aufzunehmen.

Das bedeutet, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs und die illegitime Marionette des Kiewer Regimes, Wladimir Selenskyj, irrelevant sind. Sie sind Teil des Problems, nicht der Lösung.

Trump hat Recht, wenn er direkt mit Putin verhandelt und sich über die europäischen Lakaien hinwegsetzt. Sie alle haben sich der Gasbeleuchtung des transatlantischen Bündnisses angeschlossen, das die Illusion von Russland als Aggressor, der die Ukraine verletzt, projiziert hat. Sie leugnen die Tatsache, dass die NATO den Konflikt angezettelt hat, zumindest seit dem von der CIA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die am Freitag eröffnet wurde, hat Selenskyj versucht, denselben Unsinn zu verbreiten, indem er behauptete, Russland könne in Zukunft jedes NATO-Mitglied angreifen. Der ganze Schwindel ist durchschaut. Die USA unter Biden und die Europäische Union haben in den letzten drei Jahren mindestens 500 Milliarden Dollar in die Ukraine gepumpt, die vom neonazistischen Kiewer Regime durch Korruption und Veruntreuung abgeschöpft wurden.

Trump und seine Regierung wissen, dass der Ukraine-Konflikt ein Kriegskommissgeschäft ist, das gestoppt werden muss, bevor die Welt über den Abgrund stürzt.

Es ist zu begrüßen, dass Trump den entscheidenden ersten Schritt getan hat. Die nächsten Schritte werden eine größere Herausforderung darstellen. Dazu gehört die Bekämpfung der Konfliktursachen, wie Putin in ihrem Telefongespräch betonte.

Russland hat seine Bedingungen festgelegt und wird angesichts seiner Kontrolle über das Schlachtfeld nichts Geringeres akzeptieren. Es wird keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine geben, Russland wird seine zurückgewonnenen historischen Gebiete (etwa 20 Prozent der Ukraine vor 2022) behalten und das Neonazi-Regime in Kiew muss beseitigt werden, damit es niemals die Rechte der in der Ukraine lebenden russischsprachigen Bevölkerung bedroht.

Es gibt weitere Fragen zur Beendigung der NATO-Erweiterung und zur Schaffung eines neuen Sicherheitsvertrags für Europa.

Trumps diplomatisches Engagement gegenüber Putin räumt mit der NATO-Propaganda auf und sorgt für eine dramatische Klärung der Lage. Russland wurde in der Einleitung seiner militärischen Spezialoperation am 24. Februar 2022 bestätigt.

Das positive Zeichen für die Zukunft ist, dass Präsident Trump die Ursachen des Konflikts zu erkennen scheint und bereit ist, die Bedingungen Russlands zu akzeptieren. Er bekräftigte, dass die Ukraine kein Mitglied der NATO sein wird und dass Russland einen Anspruch auf die Gebiete hat, die es zurückerobert hat. Trump sagte, der Konflikt in der Ukraine sei entstanden, weil die vorherige US-Regierung der Ukraine leichtfertig die NATO-Mitgliedschaft angeboten habe.

Das Weiße Haus und der Kreml haben Verhandlungsteams eingesetzt, um mit der Ausarbeitung einer Friedensregelung zu beginnen.

Trump sagte, er beabsichtige, Putin bald in einem neutralen Drittland zu treffen. Saudi-Arabien ist ein vorgeschlagener Ort. In der Zwischenzeit hat der Kreml Trump eingeladen, am 9. Mai an der jährlichen Siegesparade in Moskau teilzunehmen, die den 80. Jahrestag des Sieges der Roten Armee der Sowjetunion über Nazi-Deutschland markiert.

Kein Wunder, dass die Euro-Quislinge wie Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Annalena Baerbock und die NATO-Marionette Mark Rutte fassungslos und verblüfft sind. Ihre betrügerische, selbstverherrlichende Erzählung, die Russland dämonisiert, wurde vor den Augen der ganzen Welt zerfetzt.

Auf dem weiteren Weg lauern jedoch noch einige Fallstricke. Die Kräfte des Schattenstaats der USA könnten Trumps Friedensbemühungen gegenüber Russland sabotieren, da ein Großteil der amerikanischen kapitalistischen Unternehmenswirtschaft vom Militarismus und der Fortsetzung des Konflikts abhängig ist. An der Wall Street wurde viel Geld mit dem Blutbad verdient, in das die Ukraine gestürzt wurde.

Die europäischen Eliten könnten versuchen, sich selbst relevant zu machen, indem sie das Regime von Selenskyj mit separater Militärhilfe unterstützen und so versuchen, den Krieg zu verlängern. Der korrupte Selenskyj könnte sogar von Rivalen in Kiew ermordet werden, die glauben, dass sie bei der Umsetzung der russophoben Agenda der europäischen Eliten erfolgreicher sein werden.

Bezeichnenderweise hat das Kiewer Regime diese Woche Drohnen- und Artillerieangriffe auf die Nuklearstandorte Tschernobyl und Saporischschja gestartet, in einem verzweifelten Versuch, Russland mit Provokationen unter falscher Flagge zu beschuldigen. Eine sogenannte Black-Swan-Katastrophe ist nicht ausgeschlossen, um eine mögliche historische Entspannung zu verhindern.

Es gibt also keine Garantie dafür, dass es Trump gelingen wird, ein Friedensabkommen mit Russland zu erzielen. Aber die Absicht ist da und er scheint bereit zu sein, ein substanzielles Abkommen zu schließen. Es ist ein gutes Zeichen, dass seine neu bestätigte Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard ist, die seit langem eine Kritikerin des NATO-Stellvertreterkriegs in der Ukraine ist.

Trump hat mutig den wichtigen ersten Schritt getan. Das allein ist schon lobenswert. Nach Jahren rücksichtsloser und krimineller Kriegstreiberei scheinen Realitätssinn und Vernunft in die Beziehungen zwischen den USA und Russland zurückzukehren.

