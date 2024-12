https://redflag.org.au/article/trump-lied-about-peace-but-will-deliver-only-misery-in-palestine



Trump hat über Frieden gelogen, wird aber nur Elend in Palästina bringen

1. Dezember 2024

Von Omar Hassan

Donald Trump und Benjamin Netanjahu in Washington QUELLE: Getty

Trumps Sieg hat Schockwellen durch die Weltpolitik geschickt. Seine künftige rechtsextreme Regierung hat versprochen, Millionen von Einwanderern zu deportieren, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu blockieren, Sozialleistungen zu kürzen und zu verbrennen, die Polizei weiter zu stärken und vieles mehr. Seine Regierung wird vollgestopft sein mit Milliardären und Fanatikern, und ihre Aufgabe wird es sein, die Maschinerie des US-Staates nach ihrem Bild umzugestalten.

Trumps außenpolitische Agenda ist weniger klar. Er ist zweifellos ein Verfechter der US-Macht auf der Weltbühne. Aber er präsentiert sich auch als Außenseiter und Freigeist. Seine Bewunderung für und seinen Umgang mit verschiedenen Diktatoren stellt er gerne als Beispiel für friedliche Koexistenz dar. Bei seiner ersten erfolgreichen Präsidentschaftskandidatur 2016 nutzte er auch seine Ablehnung des Irak-Kriegs, um Hillary Clinton und das Washingtoner Establishment anzugreifen.

Trump versuchte, dasselbe Spiel mit Israels Krieg gegen Gaza zu spielen. Obwohl er ein langjähriger Unterstützer Israels ist, beharrte er darauf, dass das derzeitige Gemetzel mit ihm an der Spitze niemals stattgefunden hätte. Er appellierte an diejenigen, die zu Recht wütend über die Unterstützung des israelischen Völkermords durch die Regierung Biden-Harris waren, und erklärte sich selbst zum Friedensstifter. „Die muslimischen und arabischen Wähler in Michigan und im ganzen Land wollen ein Ende der endlosen Kriege und eine Rückkehr zum Frieden im Nahen Osten“, sagte Trump in einer an die arabischen und muslimischen Wähler in Michigan gerichteten Wahlkampfrede. Er griff Harris auch wiederholt wegen ihrer Verbindung zur Familie Cheney an, die eine zentrale Rolle im so genannten „Krieg gegen den Terror“ spielte, der den Irak und Afghanistan jahrzehntelang verwüstete.

Diese Rhetorik fand bei Teilen der arabischen und muslimischen politischen Klasse Anklang. Nachdem er zu einer Wahlkampfveranstaltung von Trump in Michigan eingeladen worden war, erklärte Imam Belal Alzuhairi vom Islamic Center of Detroit seine Unterstützung für Trump mit einfachen, wenn auch irreführenden Worten: „Wir als Muslime stehen auf der Seite von Präsident Trump, weil er Frieden verspricht“. Der jemenitische Bürgermeister von Hamtramck, der ersten Stadt in den USA, die einen rein muslimischen Stadtrat und einen muslimischen Bürgermeister gewählt hat, unterstützte Trump ebenfalls. (Andere Mitglieder der arabischen und muslimischen Gemeinschaft sowie der Palästina-Solidaritätsbewegung haben sich stattdessen für einen Boykott oder die Kandidatin der Grünen, Jill Stein, entschieden).

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es Trump gelungen ist, die kleine Minderheit der durch Gaza motivierten Wähler anzusprechen. Einerseits hat der Council on American-Islamic Relations eine Reihe von Umfragen veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass die Muslime seine zynischen Appelle durchschaut haben. Laut dieser Umfrage stimmten 21 Prozent der Muslime für Trump und 20 Prozent für Harris, während 69 Prozent der Muslime Biden im Jahr 2020 unterstützten. Wenn die Umfragen korrekt sind, dann ist die Geschichte nicht die kleine Verschiebung der muslimischen Wähler zu Trump, sondern ein Zusammenbruch ihrer Loyalität gegenüber der Demokratischen Partei und ein gleichzeitiger Anstieg der Unterstützung für Stein, die laut dieser Umfrage erstaunliche 59 Prozent der muslimischen Wähler gewonnen hat.

Leider werden diese positiven Ergebnisse durch andere Daten widerlegt. Die von Associated Press durchgeführte VoteCast-Umfrage ergab, dass 63 Prozent der Muslime für Harris stimmten, was im Wesentlichen dem Status quo entspricht. Das Arab American Institute führte jedoch eine Vorabbefragung durch, aus der hervorging, dass sich die Stimmen der arabischen Amerikaner auf 41 zu 40 für Trump und Harris aufteilten – eine erhebliche Verschiebung, wenn man bedenkt, dass sie in der Regel die demokratischen Präsidentschaftskandidaten mit deutlichem Vorsprung unterstützt haben. Die Wahlergebnisse aus Dearborn, Michigan, der größten mehrheitlich arabisch-amerikanischen Stadt in den USA, signalisierten eine noch dramatischere Veränderung. Dort erhielt Trump 42 Prozent der Stimmen gegenüber 36 für Harris und 18 für Stein, eine radikale Veränderung gegenüber Bidens 74 zu 24 durchschlagendem Sieg über Trump im Jahr 2020.

Wir werden vielleicht nie herausfinden, wie viele Palästina-Anhänger Trumps absurde Behauptung, ein Friedenskandidat zu sein, geglaubt haben, wie viele ihn nur gewählt haben, um die Demokraten für ihre Haltung zu Gaza zu bestrafen, und wie viele ihn aus anderen Gründen unterstützt haben. Es ist nicht leicht, diese Fragen zu klären.

Die Wahrheit ist jedoch, dass Trump dem US-Imperialismus und Israel genauso verpflichtet ist wie seine demokratischen Vorgänger. Dies wird immer deutlicher, je mehr er mit dem Aufbau seiner Regierung begonnen hat, die ein „Who is Who“ von Kriegsfalken, Zionisten und Rechtsextremisten ist. Trumps Nahost-Team ist in seiner Unterstützung der israelischen Aggression gegen die Menschen in Palästina, im Libanon und darüber hinaus wohl noch extremer.

Die wichtigste Wahl ist Mike Huckabee als Kandidat für das Amt des US-Botschafters in Israel. Dieser Mann hat einmal erklärt, dass es „so etwas wie Palästinenser wirklich nicht gibt“, bevor er ein paar Jahre später einräumte, dass, wenn dieses nicht existierende Volk auf ein Land bestehe, dieses auf bestehendem arabischem Gebiet errichtet werden sollte. Er lehnt jegliche palästinensische Kontrolle über Land im historischen Palästina ab.

Der von Trump vorgeschlagene Verteidigungsminister ist Pete Hegseth, ein ehemaliger Fox-News-Moderator und aktueller weißer Nationalist. Er hat seine Karriere mit der Verteidigung von US-Soldaten gemacht, die wegen Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan angeklagt waren. Hegseth hat sich auch für den Bau eines jüdischen Tempels an der Stelle der Al-Aqsa-Moschee eingesetzt – eine so extreme Position, dass selbst der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sie nicht unterstützt.

Seine Wahl zur Botschafterin der Vereinten Nationen fiel auf die MAGA-Botschafterin Elise Stefanik, die sich für die Unterdrückung von Palästina-Solidaritätsaktivisten in ganz Amerika eingesetzt hat. Wie die meisten Befürworter Israels stützt sich Stefanik auf die falsche Behauptung, dass der Widerstand gegen Israels Verbrechen per se antisemitisch sei, und beschuldigt sowohl protestierende Studenten als auch ihre Zielpersonen in der Universitätsverwaltung dieses Verbrechens. In einer kürzlich gehaltenen Rede vor der pro-israelischen Denkfabrik Endowment for Middle East Truth erklärte sie, dass es ihre Aufgabe sei, Israels Interessen in der „Höhle des Antisemitismus“, der UNO, zu vertreten.

In vielen Fällen werden diese verabscheuungswürdigen Persönlichkeiten einfach die völkermörderische Politik fortsetzen, die bereits von der Regierung Biden eingeführt wurde. So hat beispielsweise Stefaniks demokratische Vorgängerin Linda Thomas-Greenfield gegen vier verschiedene Anträge, die einen Waffenstillstand in Gaza fordern, ihr Veto eingelegt. Und während Trump Biden dafür kritisiert hat, dass er den Israelis nicht genügend Waffen zur Verfügung stellt, ist dies nur ein Vorwand. Ein Papier des Watson Institute for International and Public Affairs schätzt, dass die israelischen Kriegsanstrengungen in den letzten vierzehn Monaten von einer noch nie dagewesenen Summe von 22 Milliarden Dollar an US-Hilfe und damit verbundenen Militärausgaben profitiert haben, ergänzt durch weitere 100 Waffengeschäfte, die zu klein sind, um vom Kongress gemeldet zu werden. Mit diesen Maßnahmen haben die Demokraten einem Staat, der einen gut dokumentierten Völkermord begeht, das größte Militärhilfepaket seit dem Zweiten Weltkrieg gewährt.

Dies ist jedoch kein Grund, mit den Achseln zu zucken, wenn wir Trump sehen. Die Präsenz rechtsextremer und ultrazionistischer Persönlichkeiten in der Trump-Administration könnte zu dramatischen neuen Entwicklungen führen und Israel noch mehr Spielraum für Aggressionen geben. Während seiner letzten Amtszeit erkannte Trump an der Spitze einer Reihe von Ländern ganz Jerusalem als israelisches Hoheitsgebiet an und verlegte zum ersten Mal die US-Botschaft in diese Stadt. Wie viele von Trumps schlimmsten Entscheidungen wurde auch der Bau einer neuen US-Botschaft auf gestohlenem palästinensischem Land in Jerusalem von der Biden-Administration aufrechterhalten.

Trump sicherte Friedensabkommen zwischen Israel und einer Reihe von Regimen im Nahen Osten und Nordafrika. Auch wenn es sich dabei in erster Linie um einen symbolischen Schritt von Staaten handelte, die in der Praxis nie ernsthaft eine Konfrontation mit Israel angestrebt hatten, waren diese Vereinbarungen, die unter dem Dach des Abraham-Abkommens zusammengefasst sind, ein bedeutender diplomatischer Sieg für die Israelis. Trump und seine Verbündeten haben nun das Ziel vor Augen, die Saudis zur Unterzeichnung zu bewegen, ein Schritt, der die politische Isolierung des palästinensischen Volkes weitgehend vervollständigen und Israel weiter von jeglichem regionalen Widerstand isolieren würde.

Während niemand, der Palästina unterstützt, die Niederlage von Harris und den Demokraten beklagen sollte, dürfen wir uns nicht über die neue Trump-Regierung freuen. Trump und sein monströses Kabinett sind darauf vorbereitet, die gewalttätige und expansionistische Politik der israelischen extremen Rechten zu unterstützen. Wir können noch nicht wissen, welche Schrecken sie auf das palästinensische Volk loslassen werden, aber wir wissen aus dem vergangenen Jahr, dass die Demokratische Partei keine Opposition sein wird. Es wird an uns liegen.

Außerdem wird es Gelegenheiten geben, neue Allianzen mit anderen Gruppen zu bilden, die von Trumps reaktionärer Agenda betroffen sind, und sich auf die allgemeine Instabilität zu beziehen, die seine Führung erzeugen wird. Aktivisten und Organisatoren müssen bereit sein, darauf zu reagieren und die weit verbreitete Abscheu vor den Monstern, die das Weiße Haus übernehmen, zu nutzen, um die Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und Befreiung in Palästina zu stärken.

Übersetzt mit Deepl.com

