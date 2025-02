Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-05/ty-article/.premium/trump-says-u-s-will-take-over-gaza-after-permanently-displacing-palestinians/00000194-d38c-dd4f-adbe-ffcf6d620001



Trump kündigt unter Schock an, dass die USA Gaza übernehmen werden, nachdem die Palästinenser dauerhaft vertrieben wurden

WASHINGTON – US-Präsident Donald Trump gab am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem zu Besuch weilenden Premierminister Benjamin Netanjahu die schockierende Ankündigung bekannt, dass er einen Plan verfolgen werde, bei dem die USA die Kontrolle über Gaza übernehmen, kurz nachdem er die dauerhafte Vertreibung der Bewohner des Streifens gefordert hatte.

„Die USA werden den Gazastreifen übernehmen und wir werden auch gute Arbeit leisten. Wir werden ihn besitzen und für die Beseitigung aller gefährlichen Blindgänger und anderer Waffen auf dem Gelände verantwortlich sein, das Gelände planieren und die zerstörten Gebäude beseitigen, es ebnen und eine wirtschaftliche Entwicklung schaffen, die den Menschen in der Region eine unbegrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen und Wohnraum bietet“, sagte er.

Trump betonte: „Ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Gazastreifen, der seit so vielen Jahrzehnten ein Symbol für Tod und Zerstörung ist und so schlecht für die Menschen in der Nähe und die dort lebenden Menschen ist. Er war lange Zeit sehr unglücklich. In seiner Gegenwart zu sein, war einfach nicht gut. Er sollte nicht durch einen Prozess des Wiederaufbaus und der Besetzung durch dieselben Menschen gehen, die dort gestanden und dafür gekämpft haben und dort gelebt haben und dort gestorben sind und dort ein elendes Dasein geführt haben.“

Vertriebene aus Gaza überqueren letzte Woche den Netzarim-Korridor vom südlichen Gazastreifen nach Gaza-Stadt. Bildnachweis: AFP/Omar al-Qattaa

„Wir sollten mit einem humanitären Herzen in andere Länder gehen, die für uns von Interesse sind – es gibt viele, die dies tun wollen – und verschiedene Gebiete aufbauen, die letztendlich von den 1,8 Millionen Palästinensern in Gaza bewohnt werden, um dem Tod, der Zerstörung und dem offenen Unglück ein Ende zu setzen“, fuhr er fort. „Es könnten 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, zahlreiche Standorte oder ein großer Standort sein. Aber die Menschen werden in Komfort und Frieden leben können. Sie werden Frieden haben, nicht beschossen, getötet und zerstört werden, wie es diese Zivilisation wunderbarer Menschen ertragen musste.“

Auf die Frage, ob dies bedeute, dass Trump US-Truppen nach Gaza schicken würde, sagte er: „Wenn es notwendig ist, werden wir das tun. Wir werden dieses Stück übernehmen und es entwickeln, Tausende und Abertausende von Arbeitsplätzen schaffen. Es wird etwas sein, auf das der gesamte Nahe Osten sehr stolz sein kann.“ Weiterlesen in haaretz. com

