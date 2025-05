https://english.almayadeen.net/news/politics/trump-lands-in-ksa–his-first-regional-tour-since-taking-off



Trump landet in Saudi-Arabien zu seiner ersten Regionalreise seit Amtsantritt

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

13. Mai 2025

US-Präsident Donald Trump beginnt seine Golfreise mit einem Besuch in Saudi-Arabien, wo er Kronprinz Mohammed bin Salman trifft, um vor dem Gipfeltreffen zwischen den Golfstaaten und den USA in Riad Handelsabkommen zu besprechen.

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag in Saudi-Arabien eine viertägige Golf-Reise begonnen, wo er am König-Khalid-International-Flughafen vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman empfangen wurde.

MBS begrüßte Trump herzlich, als dieser aus der Air Force One am König-Khalid-International-Flughafen in der saudischen Hauptstadt stieg. Die beiden Staatschefs begaben sich anschließend in einen großen Saal des Flughafens von Riad, wo Trump und seine Berater von bediensteten mit zeremoniellen Gewehrgürteln traditionellen arabischen Kaffee serviert bekamen.

„Ich glaube wirklich, dass wir uns sehr mögen“, sagte Trump später während eines kurzen Auftritts mit dem Kronprinzen zu Beginn eines bilateralen Treffens.

Begleitung durch Kampfjets

Der Pomp begann bereits vor Trumps Landung. F-15-Kampfflugzeuge der saudischen Luftwaffe begleiteten die Air Force One bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt des Königreichs.

Trump und MBS nahmen auch an einem Mittagessen im Königspalast teil, wo sie sich mit Gästen und Beratern in einem prunkvollen Saal mit blauen Akzenten und riesigen Kristallkronleuchtern versammelten.

Als er an der Seite von Trump Wirtschaftsmagnaten begrüßte, war Prinz Mohammed lebhaft und lächelte.

Trumps Besuch in Saudi-Arabien ist die erste Station einer mehrtägigen Regionalreise, die auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar umfasst, mit der Washington die Beziehungen stärken und strategische Handelsabkommen anstrebt.

Zuvor hatte er seine Reise in den Nahen Osten als „historisch“ bezeichnet und sein Engagement für die Sicherheit Saudi-Arabiens, der VAE, Katars und anderer regionaler Partner betont, während das Weiße Haus den Besuch als wirtschaftliche und diplomatische Mission darstellt, deren Schwerpunkt auf Schlüsselsektoren wie Verteidigung, Energie, Luftverkehr und künstliche Intelligenz liegt.

Verteidigung, KI und Energie gehören zu den wichtigsten Sektoren

Laut regionalen Beobachtern sollen die Vereinbarungen mit den drei Golfstaaten eine Reihe von Branchen abdecken, wodurch der Besuch zu einem entscheidenden Moment für die Neugestaltung der Handelsdynamik der USA in der Region wird.

Analysten gehen davon aus, dass die Trump-Regierung während dieser Reise konkrete wirtschaftliche und strategische Vorteile erzielen will, die mit ihrer langjährigen „America First“-Agenda im Einklang stehen.

Prinz Mohammed hat bereits neue saudische Investitionen in Höhe von rund 600 Milliarden US-Dollar in den USA zugesagt, aber Trump deutete an, dass 1 Billion US-Dollar noch besser wären.

Der US-Präsident wird am Mittwoch zusammen mit den Staats- und Regierungschefs des Golf-Kooperationsrats (GCC) am fünften Gipfeltreffen zwischen den USA und den Golfstaaten teilnehmen, bei dem es voraussichtlich um regionale Zusammenarbeit, Sicherheitsfragen und Handel gehen wird.

Das Treffen unterstreicht die anhaltenden Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaften zwischen den USA und den Golfstaaten inmitten einer sich wandelnden regionalen Landschaft, wobei die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Vordergrund der Gespräche steht.

Trump bekräftigte seine Unterstützung für die Wahrung der Sicherheit der Golfstaaten und machte deutlich, dass seine Regierung den Schwerpunkt auf die Neudefinition der US-Allianzen auf der Grundlage gegenseitigen Nutzens legen werde.

Trump könnte an Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine teilnehmen

In einer unerwarteten Wendung deutete Trump an, dass er möglicherweise an den bevorstehenden russisch-ukrainischen Verhandlungen teilnehmen werde, die am Donnerstag in Istanbul stattfinden sollen und auf ein Ende des andauernden Krieges zwischen den beiden Seiten abzielen.

Seine mögliche Teilnahme wäre ein bemerkenswerter diplomatischer Schachzug im Rahmen seiner Nahost-Reise und würde seine anhaltende Ambition widerspiegeln, die USA in den Mittelpunkt der globalen Friedensbemühungen zu stellen.

Laut The Wall Street Journal scheint Trump in seiner aktuellen Regionalstrategie „Israel“ an den Rand zu drängen und sich stattdessen auf die Vertiefung der Beziehungen zu den arabischen Golfstaaten zu konzentrieren.

Beobachter sehen darin ein Zeichen für den wachsenden Einfluss der „America First“-Fraktion innerhalb der Republikanischen Partei, die strategische Vorteile selbst auf Kosten traditioneller Bündnisse priorisiert.

