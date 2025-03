https://strategic-culture.su/news/2025/03/24/trump-and-putin-begin-addressing-cumulated-geo-strategic-debris-amidst-trump-ultimatum-to-iran/



Trump und Putin beginnen, die angesammelten geostrategischen Trümmer zu beseitigen … inmitten von Trumps Ultimatum an den Iran

Alastair Crooke

24. März 2025

© Foto: Public domain

Sieht Trump den Iran durch eine gestörte Optik – dass er durch die Zerstörung des Iran Frieden durch Stärke schafft?

Das Telefongespräch zwischen den Präsidenten Trump und Putin am 18. März hat stattgefunden. Es war insofern ein Erfolg, als beide Seiten das Ergebnis als „positiv“ bezeichnen konnten. Und es führte nicht zum Zusammenbruch (aufgrund des kleinsten Zugeständnisses von Putin – eines Waffenstillstands in der Energieinfrastruktur) – was leicht hätte passieren können (d. h. in eine Sackgasse geraten – mit Trump, der Putin kritisiert, wie er es auch bei Selenskyj getan hat), angesichts der fantastischen und unrealistischen Erwartungen, die im Westen gewebt wurden, dass dies das „entscheidende Treffen“ für eine endgültige Teilung der Ukraine sein würde.

Es könnte auch insofern ein Erfolg gewesen sein, als es die Grundlage für die fehlenden Hausaufgaben gelegt hat, die nun von zwei Expertenteams für die detaillierte Umsetzung des Waffenstillstands behandelt werden müssen. Es war immer ein Rätsel, warum dies nicht früher vom US-Team in Riad in Angriff genommen wurde (Mangel an Erfahrung?). Schließlich wurde der Waffenstillstand aufgrund einer Unterschrift der USA als eine sich selbst erschaffende Einheit behandelt, sodass die westlichen Erwartungen in dem Glauben, dass Details keine Rolle spielten, in die Höhe schossen; alles, was zu tun blieb – so diese (fehlerhafte) Einschätzung – war, den Kuchen aufzuteilen.

Bis die Mechanismen eines Waffenstillstands – der umfassend sein muss, da Waffenstillstände fast immer scheitern – ausgearbeitet waren, gab es am Dienstag zu diesem Thema wenig zu besprechen. Wie vorauszusehen war, hat sich die Diskussion (Berichten zufolge) anderen Themen zugewandt: hauptsächlich wirtschaftlichen Themen und dem Iran, was erneut unterstreicht, dass es bei den Verhandlungen zwischen den USA und Russland nicht nur um die Ukraine geht.

Wie kann also die Umsetzung des Waffenstillstands vorangetrieben werden? Ganz einfach. Man muss damit beginnen, die „Katzenwiege“ der Hindernisse zu entwirren, die einer Normalisierung der Beziehungen im Wege stehen. Putin, der nur einen Strang dieses Problems herauszog, bemerkte dazu:

„Sanktionen [allein] sind weder vorübergehende noch gezielte Maßnahmen. Sie stellen vielmehr einen Mechanismus des systemischen, strategischen Drucks gegen unsere Nation dar. Unsere Konkurrenten versuchen ständig, Russland einzuschränken und seine wirtschaftlichen und technologischen Kapazitäten zu verringern … sie produzieren diese Pakete unaufhörlich.“

Es gibt also viel kumulierten geostrategischen Schutt zu beseitigen, der viele Jahre zurückreicht, bevor eine Normalisierung des Gesamtbildes ernsthaft beginnen kann.

Es ist offensichtlich, dass Trump es offenbar sehr eilig hat, Putin hingegen nicht. Und er lässt sich nicht drängen. Seine eigene Wählerschaft wird ein übereiltes Abkommen mit den USA, das später aufgrund von Betrugsvorwürfen – und dem Vorwurf, Moskau sei erneut getäuscht worden – in sich zusammenfällt, nicht gutheißen. Russland hat viel in diesen strategischen Normalisierungsprozess investiert. Er muss einen Beitrag leisten.

Was steckt hinter Trumps offensichtlicher Eile? Ist es die Notwendigkeit, im Inland mit halsbrecherischer Geschwindigkeit voranzukommen, bevor die geballten Kräfte der Opposition in den USA (und ihre Brüder in Europa) Zeit haben, sich neu zu formieren und die Normalisierung mit Russland zu torpedieren?

Oder befürchtet Trump, dass eine lange Pause vor der Umsetzung des Waffenstillstands es den Oppositionskräften ermöglichen wird, auf die Wiederaufnahme der Waffenlieferungen und des Geheimdienstaustauschs zu drängen – während die russische Militärdampfwalze ihren Vormarsch fortsetzt? Ist die Befürchtung, wie Steve Bannon gewarnt hat, dass Trump durch die Wiederaufrüstung der Ukraine den Krieg „besitzen“ und die Schuld für eine massive Niederlage des Westens und der NATO auf sich nehmen wird?

Oder geht Trump vielleicht davon aus, dass Kiew unerwartet in einen systemischen Zusammenbruch stürzen könnte (wie es der Regierung Karzai in Afghanistan ergangen ist)? Trump ist sich der politischen Katastrophe, die Biden ereilte, aufgrund der Bilder von Afghanen, die sich an den Reifen abfliegender US-Transportflugzeuge festklammerten (à la Vietnam), als die USA das Land evakuierten, sehr bewusst.

Und wieder könnte es etwas anderes sein. Ich habe aus meiner Zeit als Vermittler bei Waffenstillständen in Palästina/Israel gelernt, dass es nicht möglich ist, einen Waffenstillstand an einem Ort (z. B. Bethlehem) zu schließen, während israelische Streitkräfte gleichzeitig Nablus oder Dschenin in Brand steckten. Die emotionale Ansteckung und der Zorn eines Konflikts können nicht auf einen Ort beschränkt werden; sie würden auf den anderen übergreifen. Es wurde versucht. Der eine kontaminierte die impliziten aufrichtigen Absichten des anderen.

Ist der Grund für Trumps Eile hauptsächlich, dass er befürchtet, seine uneingeschränkte Unterstützung für Israel könnte ihn letztendlich dazu bringen, einen großen Krieg im Nahen Osten zu befürworten? Die Welt von heute ist (dank des Internets) viel kleiner als früher: Ist es möglich, gleichzeitig ein „Friedensstifter“ und ein „Kriegstreiber“ zu sein – und ersteres ernst genommen zu werden?

Trump und die US-Politiker, die von der pro-israelischen Lobby „kontrolliert“ werden, wissen, dass Netanjahu und andere wollen, dass die USA dabei helfen, den regionalen Rivalen Israels – den Iran – zu beseitigen. Trump kann nicht sowohl die USA als „Einflussbereich“ der westlichen Hemisphäre zurückfahren und gleichzeitig weiterhin das Gewicht der USA als Welthegemon in die Waagschale werfen, was dazu führen würde, dass die US-Regierung pleitegeht. Kann Trump die USA erfolgreich zur Festung Amerika umbauen oder werden ausländische Verstrickungen – z. B. ein instabiles Israel – zu einem Krieg führen und Trumps Regierung zum Scheitern bringen, da alles miteinander verflochten ist?

Welche Vision hat Trump für den Nahen Osten? Er hat sicherlich eine – sie wurzelt in seiner uneingeschränkten Loyalität gegenüber den Interessen Israels. Der Plan besteht entweder darin, den Iran finanziell zu zerstören oder ihn zu enthaupten und ein Groß-Israel zu stärken. Trumps Brief an den Obersten Führer des Iran, Ali Khamenei, enthielt eine zweimonatige Frist für den Abschluss eines neuen Atomabkommens.

Einen Tag nach seinem Schreiben sagte Trump, die USA stünden „kurz vor dem Ende“ mit dem Iran:

„Wir können nicht zulassen, dass sie eine Atomwaffe haben. Es wird sehr bald etwas passieren. Mir wäre ein Friedensabkommen lieber als die andere Option, aber die andere Option wird das Problem lösen.“

Der US-Journalist Ken Klippenstein hat festgestellt, dass am 28. Februar zwei B-52-Bomber, die von Katar aus flogen, Bomben auf einen „nicht genannten Ort“ – den Irak – abwarfen. Diese nuklearwaffenfähigen Bomber hatten eine Nachricht an Bord, deren Empfänger „sonnenklar war: die Islamische Republik Iran“. Warum B-52 und nicht F-35, die ebenfalls Bomben tragen können? (Weil „Bunker-Buster“-Bomben zu schwer für F-35 sind? Israel hat F-35, aber keine schweren B-52-Bomber).

Am 9. März, so Klippenstein, fand eine zweite Demonstration statt: Eine B-52 flog an der Seite israelischer Kampfflugzeuge auf Langstreckenmissionen und übte Luftbetankungsoperationen. Die israelische Presse berichtete korrekt über den wahren Zweck der Operation – „Vorbereitung des israelischen Militärs auf einen möglichen gemeinsamen Angriff mit den USA auf den Iran“.

Am vergangenen Sonntag prahlte der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz damit, dass mehrere Luftangriffe der Anglo-Amerikaner hochrangige Huthi-Funktionäre „ausgeschaltet“ hätten, und machte damit sehr deutlich, dass es hier nur um den Iran geht:

„Dies war eine überwältigende Reaktion, die tatsächlich mehrere Huthi-Führer ins Visier nahm und ausschaltete. Und der Unterschied hier ist, dass man erstens die Huthi-Führung ins Visier nimmt und zweitens den Iran dafür verantwortlich macht.“

Marco Rubio erläuterte gegenüber CBS: „Wir tun der ganzen Welt einen Gefallen, wenn wir diese Typen loswerden.“

Trump knüpfte dann mit demselben Thema an:

„Jeder Schuss, der von den Huthis abgefeuert wird, wird von nun an als ein Schuss betrachtet, der von den Waffen und der Führung des IRAN abgefeuert wird, und der IRAN wird dafür zur Verantwortung gezogen und die Konsequenzen tragen, und diese Konsequenzen werden schrecklich sein!“

In einem weiteren Beitrag schreibt Klippenstein:

„Trumps Optionen für den Umgang mit Teheran umfassen nun eine, die er in seiner ersten Amtszeit nicht hatte: einen umfassenden Krieg – mit ‚nuklearen Waffen auf dem Tisch‘ (die Trident-II-Option mit geringer Sprengkraft). Die Vertragsunterlagen des Pentagons und anderer Unternehmen, die ich erhalten habe, beschreiben eine ‚einzigartige gemeinsame Planungsanstrengung‘ in Washington und im Nahen Osten, um die nächste Generation eines ‚großen regionalen Konflikts‘ mit dem Iran zu planen. Die Pläne sind das Ergebnis einer Neubewertung der militärischen Fähigkeiten des Iran sowie einer grundlegenden Änderung der Art und Weise, wie Amerika Krieg führt.

Neu ist, dass die „multilaterale“ Komponente erstmals einen Beitrag Israels in Zusammenarbeit mit arabischen Golfpartnern vorsieht, entweder indirekt oder direkt. Der Plan umfasst auch viele verschiedene Eventualitäten und Kriegsstufen, wie aus den von Klippenstein zitierten Dokumenten hervorgeht, von „Krisenmaßnahmen“ (d. h. Reaktion auf Ereignisse und Angriffe) bis hin zur „geplanten“ Planung (d. h. festgelegte Szenarien, die sich aus außer Kontrolle geratenen Krisen ergeben). In einem Dokument wird vor der „eindeutigen Möglichkeit“ gewarnt, dass der Krieg „außerhalb der Absicht der Regierung der Vereinigten Staaten eskaliert“ und sich auf den Rest der Region auswirkt, was einen vielschichtigen Ansatz erfordert.

Die Kriegsvorbereitungen für den Iran sind so streng eingeschränkt, dass selbst an der Kriegsplanung beteiligten Vertragsfirmen die Erwähnung nicht klassifizierter Teile untersagt ist, bemerkt Klippenstein:

„Während den Präsidenten häufig eine Reihe militärischer Optionen zur Verfügung gestellt werden, um sie auf die vom Pentagon bevorzugte Option zu lenken, hat Trump bereits seine Neigung gezeigt, die provokativste Option zu wählen.“

„Ebenso kann Trumps grünes Licht für die israelischen Luftangriffe auf Gaza, bei denen am vergangenen Montag Hunderte Menschen getötet wurden, die aber angeblich auf die Hamas-Führung abzielten, als im Einklang mit dem Muster der kriegerischen Option gesehen werden.“

Nach der erfolgreichen Ermordung des iranischen Top-Generals Qassim Suleimani im Jahr 2020 scheint Trump die Lehre gezogen zu haben, dass aggressive Aktionen relativ kostengünstig sind, wie Klippenstein anmerkt.

Wie Waltz in seinem Presseinterview feststellte:

„Der Unterschied ist, dass diese [Angriffe im Jemen] keine Nadelstiche waren, die sich letztendlich als wirkungslose Angriffe herausstellten. Dies war eine überwältigende Reaktion, die tatsächlich mehrere Huthi-Führer ins Visier nahm und ausschaltete.“

Klippenstein warnt davor, dass „das Jahr 2024 zwar hinter uns liegen mag, seine Lehren jedoch nicht. Die Ermordung führender Hisbollah-Funktionäre im Libanon durch Israel wurde von Washington größtenteils als durchschlagender Erfolg mit wenigen Schattenseiten wahrgenommen. Trump hat wahrscheinlich dieselbe Botschaft aufgegriffen, was zu seinem Angriff auf die Huthi-Führung in dieser Woche führte.“

Wenn westliche Beobachter all das, was vor sich geht, als eine Art Wiederholung von Bidens „Wie du mir, so ich dir“ oder als begrenzte Angriffe Israels auf die Frühwarn- und Luftabwehrsysteme des Iran betrachten, dann missverstehen sie möglicherweise, was sich hinter den Kulissen abspielt. Was Trump jetzt tun könnte, und zwar genau nach dem israelischen Drehbuch, wäre ein Angriff auf die Kommando- und Kontrollstrukturen des Iran, einschließlich der iranischen Führung.

Dies hätte mit Sicherheit tiefgreifende Auswirkungen auf Trumps Beziehungen zu Russland – und China. Es würde in Moskau und Peking jegliches Gefühl dafür zerstören, dass Trump zu einer Einigung fähig ist. Welchen Preis hätte dann sein „Friedensstifter“-„Big Picture“-Neustart, wenn er nach den Kriegen im Libanon, in Syrien und im Jemen einen Krieg mit dem Iran beginnen würde? Sieht Trump den Iran durch eine gestörte Brille – dass er durch die Zerstörung des Iran Frieden durch Stärke schafft?

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …