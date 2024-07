https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/trump-would-pour-petrol-bidens-flames



Trump würde Benzin auf Bidens Flammen gießen

Von Michael F. Brown

5. Juli 2024

Die miserable Debattenleistung von Präsident Joe Biden erhöht die Wahrscheinlichkeit einer israelischen Annexion des Westjordanlandes mit Unterstützung von Donald Trump in einer zweiten Amtszeit.

Die Insider der Demokratischen Partei sind mehr über die miserable Leistung von Joe Biden bei der Debatte gegen den Serienlügner und Syrien-Kolonisator Donald Trump verärgert als über die umfangreiche militärische Unterstützung des amtierenden Präsidenten für israelische Kriegsverbrechen und den Völkermord im pulverisierten Gazastreifen.

Die Demokraten wurden durch Bidens noch schlechter als erwartet ausgefallene Debattenleistung letzte Woche aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt.

Plötzlich ist die Rede davon, dass Partei-Insider einen Ersatz für Biden finden, ein Prozess, der sicherlich ein umstrittenes Spektakel und voller Korruption wäre, wenn Vizepräsidentin Kamala Harris, Bidens Stellvertreterin beim Gaza-Völkermord, nicht die Zügel in die Hand nimmt.

Als weitere demokratische Präsidentschaftskandidaten nennt die New York Times den Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, den Gouverneur von Illinois, J. B. Pritzker, den Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, den Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, den Verkehrsminister Pete Buttigieg sowie die Senatoren Cory Booker aus New Jersey und Amy Klobuchar aus Minnesota.

CNN hob am Mittwoch Pritzker und Newsom als Kandidaten hervor.

Ende letzten Monats hatte Newsom die Demonstranten einer Immobilienveranstaltung für gestohlenes palästinensisches Land, die in einer kalifornischen Synagoge stattfand, scharf kritisiert. Er wich den Fakten des Landdiebstahls aus, gab dem „antisemitischen Hass“ die Schuld und ignorierte, dass die Polizei, wie schon Wochen zuvor an der UCLA, wieder beiseite stand (bis ihr eigener Raum in Mitleidenschaft gezogen wurde), während nur wenige Meter entfernt pro-palästinensische Demonstranten körperlich angegriffen und schikaniert wurden.

LAPD und Völkermordbefürworter greifen pro-palästinensische Demonstranten an, die gegen eine Immobilienveranstaltung in der Adas Torah Synagoge in LA demonstrieren, bei der gestohlenes Land im besetzten Palästina versteigert wird. pic.twitter.com/EMNrpCvtdZ

– Gaza Notifications (@gazanotice) June 24, 2024

Von all diesen potenziellen Kandidaten ist zu erwarten, dass sie weiteres Unheil für die Palästinenser heraufbeschwören werden. Biden hat seinerseits fast drei Jahre lang die repressive israelische Politik gegenüber den Palästinensern unterstützt und dann nach dem 7. Oktober kräftig mitgerührt, um Israel weitere Waffen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza zu liefern.

Debatten-Debakel

Was die Rechte der Palästinenser während der Debatte anbelangt, so waren die Kandidaten und die Moderatoren ein Wrack.

CNN-Moderatorin Dana Bash sagte: „Im Oktober griff die Hamas Israel an, tötete mehr als tausend Menschen und nahm Hunderte von Geiseln. Unter den Geiseln, von denen man annimmt, dass sie noch am Leben sind, sind fünf Amerikaner. Israels Reaktion hat Tausende von Palästinensern getötet und eine humanitäre Krise im Gazastreifen ausgelöst.“

Für Bash begann der Konflikt am 7. Oktober und nicht mit jahrzehntelanger Enteignung, Besatzung, Apartheid und routinemäßigen israelischen Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser.

Anders als in früheren Erklärungen hat Bash jedoch die Zahl der an diesem Tag getöteten Israelis oder israelischen Zivilisten nicht überbewertet. Sie spielte die Zahl der getöteten Palästinenser herunter und wies darauf hin, dass Israel nach mehr als 75 Jahren der Unterdrückung, des Landraubs und des Todes durch eine Apartheidarmee die geschädigte Partei sei und nicht die Palästinenser.

Der ehemalige Präsident Donald Trump benutzte während der Debatte das Wort „Palästinenser“ als Schimpfwort gegen Biden – worauf dieser, wie bei so vielem anderen an diesem Abend, keine spezifische Erwiderung gab.

Er forderte Israel auf, „den Job zu beenden“ – ein Völkermord? – sagte Trump über Biden: „Er will es nicht tun. Er ist wie ein Palästinenser geworden. Aber sie mögen ihn nicht, weil er ein sehr schlechter Palästinenser ist. Er ist ein Schwächling.“

Gleich am nächsten Tag legte Trump auf der Wahlkampftour nach und sagte, der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sei Jude, verhalte sich aber wie ein Palästinenser. Die Mainstream-Medien reagierten nicht mit einem Aufschrei auf die beabsichtigte Verwendung des Begriffs Palästinenser“ als rassistische Verunglimpfung.

Laut Trump ist Schumer „ein Palästinenser geworden. Er ist jetzt ein Palästinenser. Herzlichen Glückwunsch. Er war sehr loyal gegenüber Israel und dem jüdischen Volk. Er ist Jude. Aber er ist ein Palästinenser geworden, weil sie ein paar Stimmen mehr haben oder so. Das hat noch niemand herausgefunden.“

Trump: Schumer ist ein Palästinenser geworden. Er ist Jude, aber er ist ein Palästinenser geworden pic.twitter.com/w95R9AbA8X

– Acyn (@Acyn) June 28, 2024

Es war auch nicht das erste Mal, dass Trump sich auf diesen Schumer-als-Palästinenser-Pfad begab, wie bei diesem ungelenken und irreführenden Strohmann-Estrich:

Trump sagt, Israel müsse die Bombardierung des Gazastreifens schneller beenden. Er sagt, ungenannte Personen würden ihm erzählen, der Angriff vom 7. Oktober habe nie stattgefunden, genau wie Holocaust-Leugner. Er beklagt, dass die Israel-Lobby nicht mächtig genug ist, und sogar Chuck Schumer ist „wie ein Palästinenser“ geworden pic.twitter.com/yFu8nkCepG

– Michael Tracey (@mtracey) June 6, 2024

Später in der Debatte sagte Bash zu Trump: „Präsident Trump, nur um nachzuhaken, würden Sie die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates unterstützen, um Frieden in der Region zu erreichen?“

Trump beantwortete die Frage mit vier Worten: „Das müsste ich sehen.“

Trump Take Two?

Dies wirft die Frage auf, was von einer Präsidentschaft Trumps zu erwarten ist, die immer wahrscheinlicher wird, da Biden ins Wanken gerät, der Dissens an der Basis über den Gazastreifen ungebrochen ist und die Führung der Demokratischen Partei nach wiederholten Lügen gegenüber der Öffentlichkeit in Aufruhr ist.

Wir wissen, dass Biden Israel für Kriegsverbrechen und einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza bewaffnet hat.

Aber auch Trump ermutigte in der Debatte zu mehr vom Gleichen.

Er kritisierte Biden und behauptete, der derzeitige Präsident habe gesagt, „der einzige, der weitermachen will, ist die Hamas“. Dann fügte Trump hinzu: „Eigentlich ist Israel derjenige. Und man sollte sie gehen lassen und sie ihre Arbeit zu Ende bringen lassen“.

Die Kandidaten der beiden großen Parteien bieten den Wählern weitere Schrecken für den Gazastreifen an, mit der Ausnahme, dass Biden nach monatelangem Gemetzel die Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben an Israel gestoppt hat.

Was können wir von den beiden Spitzenkandidaten für das Westjordanland erwarten?

Biden hat sich weitgehend zurückgehalten oder nur symbolische Maßnahmen in Form von Sanktionen gegen einige wenige Siedler angeboten, obwohl Israel unter seiner Aufsicht enormen Landraub betrieben hat.

Die Washington Post erklärte am Mittwoch: „Israel hat die größte Landbeschlagnahme im besetzten Westjordanland seit über drei Jahrzehnten genehmigt“.

Bidens begrenzte Sanktionen waren ein klarer Fehlschlag.

Die Annexion des Westjordanlandes schreitet voran: pic.twitter.com/Ach3eAibwI

– Lara Friedman (@LaraFriedmanDC) July 3, 2024

Trump wird sicherlich einen anderen Ansatz wählen.

Theodore Schleifer in der New York Times berichtete am 25. Juni, dass Miriam Adelson, deren israelfreundlicher Ehemann, der verstorbene Sheldon Adelson, ein wichtiger republikanischer Spender war, einen „100-Millionen-Dollar-Plan zur Wahl von Trump“ hat.

Elizabeth Weil vom New York Magazine behauptete, dass Adelsons oberste Priorität für eine Trump-Präsidentschaft darin bestünde, „dass Israel das Westjordanland annektiert und die USA seine Souveränität dort anerkennen“.

In dem Artikelder Times heißt es, dass Adelsons „Sprecher Andy Abboud einen kürzlich erschienenen Bericht dementierte, wonach Dr. Adelson Herrn Trump dazu drängt, eine Annexion des Westjordanlandes durch die israelische Regierung im Gegenzug für ihre Unterstützung öffentlich zu unterstützen.“

Man kann jedoch zuversichtlich sein, dass die Annexion des Westjordanlandes mit Trump vorangetrieben wird, sollte er im November gewinnen. Solche Ideen waren schließlich auch 2020 im Spiel.

Schleifer schreibt über Adelson: „Ihr israelischer Nationalismus hat sie an Herrn Trump gebunden, besonders seit dem 7. Oktober. Sie hat argumentiert, dass Menschen, die Israel kritisieren oder nur qualifizierte Unterstützung anbieten, für uns ‚tot‘ sind.“

In Adelsons Israel Hayom-Op-ed vom November rief sie dazu auf, solche Leute zu desavouieren und zu beschämen“ – indem sie Befürworter der Gleichberechtigung nicht nur als Kritiker“, sondern als Feinde“ bezeichnete – und ihnen Beschäftigung und öffentliche Ämter zu verweigern und ihre Hochschulen und politischen Parteien zu streichen“.

Offensichtlich will sie Trump helfen, ins Weiße Haus zurückzukehren, um nicht nur „Judäa und Samaria“ zu annektieren, sondern auch amerikanische Hochschulen und politische Parteien zu schließen, die sich gegen die israelische Apartheid und Kriegsverbrechen stellen.

Trump könnte von dieser Aufgabe begeistert sein.

Anfang des Jahres sagte er, es sei „eine schöne Sache, zuzusehen, wie New Yorker Polizisten die Columbia University von pro-palästinensischen Demonstranten räumen“. Wie sich herausstellte, gab ein Polizeibeamter einen Schuss ab, der Berichten zufolge versehentlich abgegeben wurde und einen Studenten hätte töten oder verletzen können.

Adelsons eigene Worte sind ein deutlicher Hinweis darauf, was bei einer zweiten Amtszeit von Trump passieren könnte.

Weil schreibt: Miriam Adelson „gab 25 Millionen Dollar für die Gründung der Dr. Miriam und Sheldon G. Adelson School of Medicine an der Ariel Universität im Westjordanland aus. Sheldon bezeichnete die Schule als eine ‚zionistische Mauer‘. Miriam bezeichnete sie als ein Geschenk zur Stärkung der Siedler in Judäa und Samaria“. Der Bau einer medizinischen Fakultät im Westjordanland ist aggressiv. Ebenso wie die Verwendung der biblischen Ortsnamen Judäa und Samaria. Diese Namen sollen implizieren, dass Gott das Westjordanland den Juden gegeben hat – dass das Land dem Staat Israel gehört.“

Die israelische extreme Rechte setzt sich unter Biden nach und nach sowohl in Gaza als auch im Westjordanland durch.

Mit Trump könnte alles auf einmal kommen.

Es ist jedoch unklar, ob ein stückweises Vorgehen oder ein komplettes Vorgehen mehr Aussicht auf Erfolg hat. Europa und die USA dulden derzeit den illegalen Landerwerb Israels im Westjordanland Stück für Stück. Ob Europa und die Vereinten Nationen nach einer Annexion und noch deutlicherer Apartheid Rückgrat zeigen, bleibt abzuwarten.

Beide Ansätze – Bidens langsames Kochen oder Trumps schnelles Kochen des Westjordanlandes – versprechen eine eventuelle dritte Intifada.

Es bleibt möglich, dass die von den Republikanern unterstützte Annexion nicht nur zu einer früheren und unvermeidlichen Diskussion über Apartheid führt, sondern auch zu einem unmittelbareren Kampf für gleiche Rechte – wenn nicht eine viel tiefere ethnische Säuberung durch Israel vorausgeht.

Es liegen noch gefährlichere Tage vor uns, da israelische Siedler eine Apartheid-Realität schaffen, die von Demokraten stillschweigend unterstützt und von Republikanern unverhohlen gefördert wird.

Übersetzt mit deepl.com

