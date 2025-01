https://www.commondreams.org/news/trump-inauguration-oligarchy



Milliardäre CEOs und andere sind bei der Amtseinführung von Präsident Donald Trump am 20. Januar 2025 zu sehen.

(Foto: Shawn Thew-Pool/Getty Images)

Trumps Amtseinführung als „Krönung des Abstiegs unseres Landes in die Oligarchie“ bezeichnet

„Heute beginnt eine Regierungszeit, die von Milliardären und Unternehmensinteressen dominiert wird.“

Jake Johnson

20. Januar 2025

Donald Trump wurde am Montag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt, wobei einige der reichsten Menschen der Welt auf der Eröffnungsplattform dicht hinter ihm standen – ein Symbol für das, was Beobachter als den Abgleitens der Nation in die Oligarchie bezeichneten.

Tesla-CEO Elon Musk, Amazon-Gründer Jeff Bezos, Meta-CEO Mark Zuckerberg und Google-CEO Sundar Pichai erhielten bei der Veranstaltung „beste Plätze“, die vor vielen Abgeordneten und Kandidaten für das Kabinett Trump lagen. Amazon, Google und Meta spendeten jeweils 1 Million US-Dollar an den Einweihungsfonds des Präsidenten, und Musk – der reichste Mann der Welt – gab über 250 Millionen US-Dollar aus, um die Kandidatur des Milliardärspräsidenten für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus zu unterstützen.

Tim Cook, der milliardenschwere CEO von Apple und Spender für die Amtseinführung, war ebenfalls bei der Veranstaltung am Montag anwesend, die von Wall-Street-Banken, Technologiegiganten, der Pharmalobby, Unternehmen für fossile Brennstoffe, Kryptofirmen und anderen Unternehmensinteressen finanziert wurde.

„Die heutige Amtseinführung von Donald Trump ist die Krönung des Abstiegs unseres Landes in die Oligarchie: Milliardäre und Unternehmen geben Hunderte Millionen Dollar aus, um die Taschen eines anderen Milliardärs – jetzt Präsident – zu füllen und eine Präsidentschaft einzuleiten, die für und von der reichen Elite regiert wird“, schrieben die Justice Democrats, eine Gruppe, die sich für die Wahl progressiver Kandidaten in den Kongress einsetzt, in einer E-Mail an ihre Unterstützer, nachdem Trump vereidigt worden war.

„Sie kaufen sich Einfluss“, fuhr die Gruppe fort. „Und sie können mit einer massiven Rendite auf ihre Investition rechnen. Die Krypto-Branche sieht bereits eine, da Trump den von der Wall Street unterstützten Big-Tech-Unternehmen am ersten Tag eine Aushändigung einer Durchführungsverordnung verspricht. Banken und Bauträger gewinnen bereits, da Trump und die Republikaner die Hilfe für verzweifelte Amerikaner, die ihr Zuhause verloren haben und in Kalifornien sofortige Katastrophenhilfe benötigen, an Bedingungen knüpfen. Diese Regierung wird ein Segen für die ohnehin schon wenigen Reichen sein und für die einfachen Leute, die um ihr tägliches Überleben kämpfen, verheerend sein.“

Nabil Ahmed, Direktor für Wirtschaft und Rassengerechtigkeit bei Oxfam America, beschrieb das Foto von Zuckerberg, Bezos, Pichai und Musk, die gemeinsam auf der Plattform der Amtseinführung standen, als „ein prägendes Foto für das neue Gilded Age“.

Trumps Amtseinführung, fügte Ahmed hinzu, „macht den Triumph der Oligarchie deutlicher denn je – ein Triumph, der nicht zufällig, sondern untrennbar mit der Politik und den politischen Maßnahmen verbunden ist, die wir derzeit erleben.“

Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, jubelt, als US-Präsident Donald Trump nach seiner Vereidigung am 20. Januar 2025 spricht. (Foto: Saul Loeb/Pool/AFP via Getty Images)

Trumps zweite Amtszeit, die von mindestens 13 Milliardären besetzt sein könnte, wird voraussichtlich einen neuen Vorstoß für eine groß angelegte Deregulierung und eine weitere Runde von Steuersenkungen für die Reichen und großen Unternehmen bringen – ein Geschenk, das voraussichtlich teilweise durch Kürzungen bei Medicaid, der staatlichen Ernährungshilfe und anderen wichtigen Programmen finanziert werden soll.

„Heute beginnt eine Amtszeit, die von Milliardären und Unternehmensinteressen dominiert wird“, sagte David Kass, Geschäftsführer von Americans for Tax Fairness (ATF), in einer Erklärung. “Es ist nicht überraschend, dass ein Milliardär als Präsident und sein Top-Berater – die reichste Person der Welt – der Verabschiedung neuer Steuersenkungen in Höhe von 5 Billionen US-Dollar Priorität einräumen werden, die ihnen selbst und ihren wohlhabenden Verbündeten zugutekommen, und zwar auf Kosten der einfachen Amerikaner.“

„Um es klar zu sagen: Die nächsten vier Jahre werden eine enorme Herausforderung darstellen“, sagte Kass. “Wir sind entschlossen, uns gegen einen zweiten Trump-Steuerskandal zu wehren, denn der erste hat dazu beigetragen, das Vermögen der Milliardäre zu verdoppeln und das Defizit in die Höhe zu treiben. ATF und seine Koalitionsmitglieder werden an vorderster Front gegen diese zutiefst schädlichen Maßnahmen vorgehen und für ein Steuerrecht und eine Wirtschaft kämpfen, die für alle, nicht nur für einige wenige Reiche, einen Beitrag leisten.“

Trumps Rückkehr ins Weiße Haus erfolgt nur wenige Tage, nachdem der ehemalige Präsident Joe Biden in seiner Abschiedsrede an die Nation verspätet vor der Bedrohung durch „eine Oligarchie … von extremem Reichtum, Macht und Einfluss“ gewarnt hat.

Laut einem Oxfam-Bericht, der am Montag veröffentlicht wurde, stieg das Vermögen der Milliardäre der Welt im vergangenen Jahr um 2 Billionen US-Dollar, während die Fortschritte bei der Bekämpfung der globalen Armut stagnierten. Die Vereinigten Staaten haben mehr Milliardäre als jedes andere Land, und ihre Gesetze zur Wahlkampffinanzierung erlauben es den Ultrareichen, unbegrenzte Summen in den Wahlkampf zu pumpen.

„Mit der Amtseinführung von Präsident Donald Trump und der Einsetzung seines Teams von Milliardären müssen wir uns auf eine Regierung einstellen, die die bereits außerordentliche Ungleichheit weiter anheizen wird“, sagte Abby Maxman, Präsidentin und CEO von Oxfam America, am Montag. “Unser Land und die Welt sind heute extrem ungleich; zu lange haben große Unternehmen und einige wenige Ultrareiche das System zu ihren Gunsten manipuliert, auf Kosten gewöhnlicher Familien.“

„Die Agenda von Trump und Musk zur Bekämpfung der Ungleichheit ist nicht die einzige Bedrohung, der wir weltweit ausgesetzt sind, da führende Politiker versuchen, uns zu spalten, und Konflikte und der Klimawandel die Anzahl, Schwere und Dauer humanitärer Krisen erhöhen“, fügte Maxman hinzu. “Aber gemeinsam können und müssen wir unseren Kampf gegen die Ungleichheit hier in den Vereinigten Staaten und weltweit fortsetzen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …