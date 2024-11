https://strategic-culture.su/news/2024/11/13/truth-about-trump-24-hour-peace-deal-ukraine/



Die Wahrheit über Trumps „24-Stunden“-Friedensabkommen in der Ukraine

Von Martin Jay

13. November 2024

Trump könnte durchaus innerhalb von 24 Stunden Frieden in der Ukraine schaffen. Aber zu welchem Preis?

Die Katze ist endlich aus dem Sack. Während die EU sich nun mit einem Trump-Sieg in Washington abfindet, steht sie vor ihrem bisher größten Dilemma: Soll sie Präsident Selenskyj in der Ukraine weiterhin unterstützen und den Krieg dort weiterführen oder sich der Realität stellen und den Schwindel beenden und an einem Friedensabkommen arbeiten? Es geht wirklich um zwei Beziehungen. Eine mit den USA selbst und ihren Regierungen und eine mit Trump selbst.

Trump hat behauptet, er werde den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Entgegen vieler Berichte hat er sogar erklärt, wie wir das machen würden, indem wir einfach jegliche Militärhilfe für Selenskyj einstellen. Dieser Schritt wirft erneut ein Schlaglicht auf ein heikles Thema, nämlich die Frage, wie die EU-Länder eine so untergeordnete Rolle gegenüber den USA spielen. Erstere erhalten eine Freifahrt, weil sie Teil eines globalen Verteidigungsblocks sind, während letztere den Großteil der Rechnung übernehmen. Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Waffen, die den Krieg in der Ukraine am Laufen halten, aus den USA stammen. Wenn diese Lieferungen plötzlich eingestellt werden, werden die Medien der Welt gezwungen sein, sich die Gleichung anzusehen und über Trumps Hauptkritikpunkt zu berichten, dass das Abkommen zwischen den USA und den EU-Ländern unfair ist und neu gestaltet werden muss.

Die Mindestausgaben von 2 % des BIP der Länder sind wahrscheinlich unrealistisch und müssten auf 4 oder sogar 5 Prozent erhöht werden, wenn es eine Art Gleichgewicht bei den Verteidigungsausgaben und eine gleiche Verantwortung für die sogenannten „friedenserhaltenden“ Initiativen geben soll, mit denen sich der Westen verwöhnt, was in allen Fällen immer dazu führt, dass Krisenherde auf der ganzen Welt zu einer noch größeren Bedrohung werden als vor der von den USA geführten Intervention. Wer hätte sich vorstellen können, dass die Taliban jetzt in Afghanistan an der Macht wären, nachdem die von den USA angeführte NATO-Koalition (plus einige andere wie Australien) über 2 Billionen USD und 2500 tote US-Soldaten gekostet hat? Biden mag nicht mehr im Amt sein, aber der Clip aus dem Nachrichtenarchiv, in dem Afghanen neben einem US-amerikanischen Transportflugzeug herlaufen, während es abhebt, wird in Erinnerung bleiben und vielleicht in den kommenden Jahrzehnten als abschreckende Erinnerung daran angesehen werden, wie US-Interventionen in der Regel scheitern.

Das alte Europa hat jedoch seine eigenen Vorstellungen von der Ukraine und Trump.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben im Vorfeld der US-Wahl schnell eine Reihe von Hilfspaketen für die Ukraine zusammengestellt und verabschiedet, von denen einige Experten, wie der ehemalige britische Diplomat Ian Proud, behaupten, dass sie den Krieg mit oder ohne die Rettungsleine der USA etwa ein Jahr lang am Laufen halten würden.

Dies wird Trump, sobald es in den kommenden Tagen bekannt wird, noch mehr verärgern und ihn in eine Position bringen, in der seine ersten Kontakte mit der EU und ihren Staats- und Regierungschefs konfrontativ sein werden. Seine Hauptaufgabe, sein Wort bezüglich der 24-Stunden-Forderung zu halten, wird darin bestehen, die EU aufzufordern, ihre eigenen Zusagen an Selenskyj zu stornieren, was die ganze Welt sofort daran erinnern wird, wer im Westen immer noch das Sagen hat. Wenn sie sich widersetzen, wird Trump nicht zögern, die USA aus der NATO auszutreten, wenn auch nur vorübergehend, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Trump wird auch darauf bestehen, dass die 300 Milliarden Dollar an russischen Vermögenswerten, die die EU hält, freigegeben und an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Im Rahmen eines neuen Abkommens für den Frieden in der Ukraine müssen die USA ihrerseits guten Willen zeigen, und Trump wird der Garant für die Europäer sein, der sicherstellt, dass sie nicht „ein Minsk machen“ und Papiere unterzeichnen, nur um diejenigen, die auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzen, zu hintergehen.

Trump wird bei den EU-Führern zutiefst unbeliebt sein, da ein Teil eines Friedensabkommens – selbst ein vorläufiges, das einen Waffenstillstand schafft – die Aufhebung von Sanktionen sein wird, die sich sogar auf russische Medien erstrecken könnten. Der erste NATO-Gipfel in Brüssel wird interessant werden, da die neue Weltordnung durcheinander gebracht wird und den Europäern unmissverständlich klargemacht wird, wer das Sagen hat. Die Vorstellung, dass Trump der EU einfach sagt: „Ihr seid dran, wenn ihr den Krieg weiter finanzieren wollt, ist das eure Entscheidung“, ist töricht, da dies eine so tiefgreifende Veränderung in der Machtstruktur der NATO darstellen würde, ganz zu schweigen vom Handel Amerikas mit dem EU-Block, dass Europa in eine Lage geraten könnte, in der es nie sein wollte: allein und unfähig, ohne jegliche Politik auf der Weltbühne und gefährlich. Die EU kennt nur einen Weg, und das ist der amerikanische Weg. Trump könnte durchaus innerhalb von 24 Stunden Frieden in der Ukraine schaffen. Aber zu welchem Preis?

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT, DW arbeitete und freiberuflich für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medien gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

