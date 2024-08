Über Palästina sprechen, ohne die Palästinenser zu erwähnen von Ramona Wadi

https://www.middleeastmonitor.com/20240829-speaking-about-palestine-by-leaving-palestinians-out/



Über Palästina sprechen, ohne die Palästinenser zu erwähnen

29. August 2024

Ein pro-palästinensischer Student hält ein Plakat mit der Aufschrift „Free Palestine“ (Freies Palästina), während pro-palästinensische Studenten Transparente und palästinensische Flaggen vor dem Weißen Haus in Washington D.C., Vereinigte Staaten, am 24. Mai 2024 halten [Celal Güneş/Anadolu Agency]

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, bekräftigte kürzlich die Bedeutung eines Waffenstillstands im Gazastreifen, um einen „ausgewachsenen Krieg“ im Nahen Osten zu vermeiden. Waffenstillstände dienten ursprünglich dazu, humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen; die jetzt angeführten Gründe sind so weit von Gaza entfernt wie nur möglich. Oder, wenn sie mit Gaza zu tun haben, sind die Auswirkungen völlig unbedeutend. Ein Beispiel dafür ist Borrells Forderung nach einer dreitägigen Waffenruhe, um die Polio-Impfungen durchzuführen. Und danach? Israel nimmt die Bombardierung wieder auf und schafft die Voraussetzungen für weitere Krankheitsausbrüche. Ein Waffenstillstand als erster Schritt zur Beendigung des Völkermordes? Die Diplomaten würden vor dieser Realität zurückschrecken. Ein dreitägiger Waffenstillstand hingegen? Überschaubar, profitabel für das humanitäre Paradigma und garantiert immer noch genügend Palästinenser für Israels steigende Zahl von Toten.

Borrell hat nun vor einem ähnlichen Vorgehen Israels gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland gewarnt. „Die große israelische Militäroperation im besetzten Westjordanland darf nicht die Voraussetzungen für eine Ausweitung des Krieges auf den Gazastreifen sein, einschließlich einer umfassenden Zerstörung“, schrieb Borrell auf X. “Die von Minister Katz gezogene Parallele, insbesondere die Evakuierung der palästinensischen Bewohner, droht die Instabilität weiter zu schüren.“

Borrell reagierte damit auf die Forderung des israelischen Außenministers Israel Katz, mit dem besetzten Westjordanland „genauso umzugehen wie mit der Terrorinfrastruktur im Gazastreifen, einschließlich der vorübergehenden Evakuierung der palästinensischen Zivilbevölkerung und aller anderen notwendigen Schritte“.

READ: Waffenlieferungen und Absurditäten des Waffenstillstands

Israel hat eine groß angelegte Offensive in Jenin, Tulkarem und Tubas im besetzten Westjordanland gestartet, die Al Jazeera als die größte seit 2002 bezeichnet. Das israelische Militär setzt Kampfflugzeuge, Drohnen und Bulldozer ein. Bislang wurden 11 Palästinenser bei dem Einmarsch getötet. Israel behauptet, dass es „daran arbeitet, ein vom Iran unterstütztes Terrornetzwerk im Westjordanland zu zerschlagen“.

Im Gegenteil: Da sich die Aufmerksamkeit weiterhin auf den Gazastreifen konzentriert, und das nicht unbedingt in konstruktiver Weise, nutzt Israel die Gelegenheit, Teile des besetzten Westjordanlandes zu zerstören, um sowohl die Gesellschaft als auch den Widerstand gegen seine brutale militärische Besatzung zu schwächen. Seit dem 7. Oktober hat Israel mindestens 652 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet. Im Dezember letzten Jahres erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass sowohl die Hamas als auch die Palästinensische Autonomiebehörde Israel zerstören wollen, letztere „in Etappen“. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat nicht die Macht, Israel zu zerstören, aber für Israels Darstellung kann jede palästinensische Einheit als Feind betrachtet werden. Auch Netanjahu bezeichnete das besetzte Westjordanland kürzlich als „Teil unserer Heimat“ und „wir haben die Absicht, dort zu bleiben“, wie er dem TIME-Magazin sagte.

Wie sind die zionistischen Siedler überhaupt in das besetzte Westjordanland gekommen?

Die Geschichte wiederholt sich, und die internationale Gemeinschaft konzentriert sich lediglich auf die Gegenwart, und zwar auf eine möglichst unzusammenhängende und distanzierte Weise. Was passiert, wenn Israel seine Angriffe in den besetzten palästinensischen Gebieten eskaliert und die zuvor normalisierte Zwangsumsiedlung mit der von Gaza gleichzieht? Die Scharade von zwei getrennten Gebieten fällt weg, aber auch die Palästinenser werden fallen, und die Verantwortlichkeit ist global.

Während Diplomaten also von Palästinensern sprechen, nur um sie an den Rand zu drängen, sei hier daran erinnert, dass solche Narrative nur Israels ethnische Säuberung und Völkermord unterstützen. Ob dies nun durch die Konzentration auf regionale Unruhen geschieht, um zu vermeiden, dass speziell über Palästinenser gesprochen wird, oder durch unhaltbare Waffenstillstände, die nicht einmal in der Grundschule Sinn machen würden, die globale Agenda bleibt in Vergessenheit geraten, während Palästinenser getötet werden, sowohl in der realen Welt als auch in der Erinnerung.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …