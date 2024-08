https://thecradle.co/articles/israeli-army-sets-up-new-position-to-control-gaza-for-years-to-come-report



Israelische Armee richtet neue Position ein, um den Gazastreifen „für die nächsten Jahre“ zu kontrollieren: Bericht

Der Posten wird von dem israelischen Offizier Elad Goren übernommen und soll sich um „alltägliche“ zivile und sicherheitspolitische Angelegenheiten in Gaza kümmern

29. AUGUST 2024

Die israelische Armee plant die Einrichtung eines neuen Postens in ihren Reihen, der die langfristige Kontrolle über den Gazastreifen überwachen soll, berichtete die hebräische Nachrichtenseite Ynet am 29. August.

Die Entscheidung kommt „in Ermangelung klarer strategischer Ziele für die Zukunft des Gazastreifens“, schrieb das hebräische Blatt.

„Die israelische Armee hat gestern mit dieser Ernennung begonnen, die Tatsache zu akzeptieren, dass ihre Verantwortung für den Gazastreifen noch jahrelang andauern und sich ausweiten wird, und dass etwa zwei Millionen Palästinenser unter ihrer Verantwortung bleiben werden“, so der Bericht weiter.

Der israelische Offizier Elad Goren wurde für diese Aufgabe ausgewählt, wie Ynet berichtet. Goren ist ein Veteran der Abteilung des Verteidigungsministeriums, des Koordinators für Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT).

Nach Angaben von Ynet wird er im Gazastreifen die gleiche Rolle übernehmen wie der Leiter der COGAT-Zweigstelle im Westjordanland, der israelische General Hisham Ibrahim.

„Wer glaubt, dass die israelische Kontrolle und Intervention im Gazastreifen bald enden wird, sei es durch ein Ende der Kämpfe und ihres Rückgangs, sei es mit oder ohne Abkommen, der irrt“, so ein hoher Sicherheitsbeamter gegenüber dem Blatt.

Dem Bericht zufolge wird sich Goren um die täglichen logistischen Aufgaben kümmern, wie z. B. die Lieferung humanitärer Hilfe, die Reparatur zerstörter Infrastruktur und die Kontaktaufnahme mit internationalen Hilfsorganisationen. Er wird auch die langfristige Evakuierung der Zivilbevölkerung leiten, um „die internationale Legitimität“ aufrechtzuerhalten und die Kämpfe im Gazastreifen fortzusetzen, „ohne eine humanitäre Krise oder eine Hungersnot zu erleben“.

„Auf der Tagesordnung der neuen Einheit in der israelischen Armee stehen größere Operationen, die bereits begonnen haben, um die Schwerverwundeten und Kranken in Krankenhäuser in Jordanien, Ägypten oder den Vereinigten Arabischen Emiraten zu evakuieren … und die Vorbereitung auf den Winter im Gazastreifen angesichts der massiv zerstörten Infrastruktur sowie die Koordinierung der Kampagne zur Impfung von mehr als einer Million Menschen im Gazastreifen gegen Polio“, so Ynet.

Die Einheit wird auch „mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um alle zivilen Einrichtungen, die im Gazastreifen zusammengebrochen sind, wiederherzustellen“.

„Sie wird eine wichtige Rolle bei groß angelegten zivilen Operationen spielen, die bald durchgeführt werden, wenn eine Einigung erzielt wird … die klare Rückkehr von etwa einer Million Gaza-Bewohnern in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen im Rahmen des erwarteten Überwachungs- und Inspektionsprozesses auf der Netzarim-Achse … Sie wird auch mit der Bewältigung der Krise am Rafah-Übergang beauftragt werden, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit der Rückkehr eines internationalen europäischen Gremiums zur Überwachung der Arbeiten dort, wie es vor 2005 der Fall war.“

Die Verhandlungen scheitern an der Forderung des israelischen Premierministers Benjamin nach einem Inspektionsmechanismus für die in den Norden zurückkehrenden Gaza-Vertriebenen sowie an seinem Beharren auf der Beibehaltung von Truppen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten – Bedingungen, die die Hamas strikt ablehnt.

Laut Satellitenbildern, die Ynet Anfang dieser Woche ausgewertet hat, haben die israelischen Streitkräfte den Netzarim-Korridor im Gazastreifen um vier große „Außenposten“ erweitert, in denen dauerhaft Truppen untergebracht werden sollen.

Forensic Architecture, eine Forschungsgruppe der Goldsmiths University, zeigte am 20. August ebenfalls anhand von Satellitenbildern, dass die israelische Armee östlich von Gaza-Stadt einen neuen Landkorridor errichtet.

Netanjahu bestätigte letztes Jahr, dass Israel eine „unbefristete“ Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen plant.

