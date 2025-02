Hier weiterlesen: https://globalbridge.ch/die-katastrophale-uno-resolution-181-zur-aufteilung-palaestinas/

Chaim Weizmann, der ehemalige Chef der Jewish Agency for Palestine, wirbt im Oktober 1947 in der UNO für den Teilungsplan Palästinas. (UN Photo / Kari Berggrav)

Übernommen | Die katastrophale UNO-Resolution 181 zur Aufteilung Palästinas

Februar 2025 Von: Stefan Moore in Geschichte, Politik

(Red.) Wer die Geschichte Israels genauer anschaut, muss feststellen, dass nicht zuletzt die USA sich immer zugunsten der – großenteils eingewanderten – Juden engagiert und die Rechte der ansässigen Palästinenser grob missachtet haben. So begann die neuere Geschichte Israels im Jahr 1947 mit einer UNO-Resolution, die alles andere als gerecht war und nur „dank“ der Intervention der USA und auch nur sehr knapp zustande kam. Hier erzählt der US-amerikanische Autor Stefan Moore die Details, wie diese folgenschwere Resolution zustande kam. – Man kann nur hoffen, dass US-Präsident Donald Trump nicht nur die Geschichte der Ukraine, sondern auch die Geschichte Israels genauer anschaut … (cm)

Donald Trumps absurde, unmoralische und offenkundig illegale Pläne, den Gaza-Streifen zu erwerben und seine Bewohner zu vertreiben, haben weltweit Wut und Ungläubigkeit ausgelöst. Doch sein wahnwitziger Schachzug hat seinen Ursprung vor acht Jahrzehnten in dem katastrophalen Plan der Vereinten Nationen, Palästina zu teilen – ein Plan, der die erste ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes auslöste.

Am 16. Juni 1947 trafen Mitglieder des Sonderausschusses der Vereinten Nationen für Palästina (UNSCOP), die elf Länder vertraten, in Jerusalem ein. Ihre Aufgabe bestand darin, die Ursachen des Palästina-Konflikts zu untersuchen und Empfehlungen für die Zukunft des Landes nach Ablauf des britischen Mandats für Palästina abzugeben.

Von Anfang an war die Untersuchung stark zugunsten der jüdischen Minderheit in Palästina voreingenommen. Keine Vertreter arabischer Nationen waren in der UNSCOP vertreten und die UN-Generalversammlung wies die Forderungen der Araber nach einem einzigen palästinensischen Staat, der Arabern und Juden bürgerliche und religiöse Rechte garantieren sollte, im Voraus zurück. Weiterlesen in globalbridge.ch

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …