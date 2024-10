Überwindung der Welt-UN-Ordnung für Frieden Überwindung der Welt-UN-Ordnung für Frieden Völkermorde, Massaker, Kriege und all der Unfrieden auf Erden hat ihre Basis in der andauernden Ungerechtigkeit,

Überwindung der Welt-UN-Ordnung für Frieden

von Yavuz Özoguz

2. Oktober 2024

Völkermorde, Massaker, Kriege und all der Unfrieden auf Erden hat ihre Basis in der andauernden Ungerechtigkeit, die uns ein Weltsystem aufbürdet, welches UN-Weltordnung genannt wird. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Weltunordnung. Hintergrund dieser Weltunordnung ist der Mord des Kain an seinem Bruder Abel. Die heutigen Kains sitzen in Anzügen mit Krawatten in den Vorständen von Blackrock [1] an der Wallstreet im globalen Bankensystem der FED [2] und unter den Medienmogulen der Welt. Diese heutigen Kains können ihren Geldrachen nie voll genug bekommen, ihren Machtdurst nie löschen und ihre Sucht nach immer mehr nie stillen. Eine Handvoll selbsternannter Welteliten brauchen den Dauerkrieg des Restes der Menschheit, damit sich die Wut wegen Ungerechtigkeit nicht gegen die wahre Ursache und damit gegen sie richtet.

Bevor ich an dieser Stelle weiterschreibe, sei hier ein Wort an die Antisemitismusbeauftragten der Länder und im Bund gerichtet: Wer bei der obigen Beschreibung – sei es in diesem Text oder bei anderen Autoren, die sich gegen das Weltunrecht richten – die Antisemitismuskeule schwingt, behauptet damit ja, dass die Geld- und Medienmacht in den Händen von Juden und/oder Zionisten liegen würde. Da würde sich die Frage stellen, ob die jeweiligen Autoren oder aber die Antisemitismusbeauftragte die wahren Antisemiten sind!

Die Ideologie Kains ist an keine Religion gekoppelt. Sie folgt dem Obergötzen „Ich“ und ist dafür bereit, die ganze Welt in Schutt und Asche zu legen. Es waren die halbwegs im Gleichgewicht befindlichen Systeme der NATO und des Warschauer Paktes, deren geistige Kain-Nachkommen die Welt brutal unter sich aufgeteilt haben. Mit dem Wegfall des Warschauer Paktes sehen die westlichen Kain-Nachkommen ihre Macht entfesselt und trieben und treiben bis heute die anderen Staaten vor sich her. Das wurde eindrucksvoll dokumentiert bei der jüngsten Sitzungsperiode der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN). Es gab eine Abstimmung für eine Resolution zur Aufhebung der seit Jahrzehnten währenden US-Blockade gegen Kuba. 187 Staaten (inklusive fast aller Europäer) stimmten dafür. Ukraine hat sich als einziger Staat enthalten und nur zwei Staaten stimmten dagegen: USA und Israel [3]. Trotz sensationeller Eintracht fast aller Staaten dieser Welt, wurde das Thema in den deutschen Mainstream-Medien unter den Tisch gekehrt; siehe dazu die oben genannten Medienmogule!

Die selbstherrliche und an Arroganz bisher kaum gekannte Macht des USraelischen Weltsystems stößt aber seit dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran auf einen neuen geistig-spirituellen Widerstand, der für jenes Unrechtssystem gefährlicher werden könnte, als irgendwelche militärischen Waffen. Imam Chamenei hat das in einer seiner letzten Reden sehr deutlich zum Ausdruck gebracht: „Heute, genau wie zu Beginn der Revolution, stehen wir gegen das System der Vorherrschaft und gegen die Vorherrschaft der USA ein. Heute gibt es die Sowjetunion nicht mehr, aber die USA sind an der Spitze der westlichen Länder und agieren als Alleinherrscher. Wir sehen die Ergebnisse ihrer Handlungen: die Kriege, die ausgelöst werden, die Ungerechtigkeiten, die geschehen, die Unterdrückung, die stattfindet, und die Nationen, die unter Druck gesetzt werden. Wir sind gegen diese Zustände und äußern unseren Widerstand offen. … Die Stimme, die entschieden gegen die falsche Weltordnung erhoben wurde, war die Stimme der Islamischen Revolution und der Islamischen Republik, deren Zentrum der Islamische Iran war. Sie waren damals dagegen, und sie sind es auch heute noch. Das ist die Realität, die wir tief in uns verstehen müssen, auch wenn manche das nicht begreifen. Es geht nicht um Themen wie Atomenergie, Menschenrechte oder Frauenrechte – das sind nur Vorwände. Es geht um den Auftritt einer neuen Stimme gegen die ungerechte, verdorbene, unterdrückende Weltordnung, die heute in der Welt herrscht. Darum geht es, und genau deshalb haben sie ein Problem mit uns. Und dieser Widerstand wird nicht aufhören, solange die Islamische Republik und das iranische Volk sich nicht ihrem Druck beugen – und sie werden es nicht tun.“ [4]

Völlig unabhängig von dem aktuellen Völkermord in Palästina und den Einmarschversuchen in den Libanon ist auch der rassistische Zionismus im Lichte dieses Weltherrschaftswahnsinns zu beurteilen. Zwar ist der Zionismus in sich rassistisch und bedarf des Völkermordes und der unaufhörlichen Völkervertreibung zum Erlangen der immer offener vorgetragenen Groß-Israel-Träume [5], aber die Tatsache, dass die Geld- und Medienmogule der Welt jenes Kolonialprojekt mit all ihrer Macht stützen und dafür auch Regierungen stürzen oder an die Macht bringen, hat nichts, aber auch gar nichts, mit dem Judentum zu tun! Israel ist eine Art Flugzeugträger der Weltarroganz inmitten der islamischen Welt. Jene Welt ist nicht nur reich an Bodenschätzen und hat eine strategisch bedeutsame geopolitische Lage, jene Welt verfügt mit dem Islam vor allem über die letzte verbliebene geistig-spirituelle Kraft auf Erden, sich gegen das Unrecht der Weltarroganz zu stellen. Daher ist es bedeutsam, die Region zu kontrollieren. Das Judentum ist faktisch tot und vom Zionismus völlig vereinnahmt. Das Christentum hat sich dem Zeitgeist ergeben, und die mit Abstand größte Religion in der Westlichen Welt ist der Materialismus, in dem Menschen verdinglicht und Dinge vergöttert werden. Jener Materialismus zerstört auch alle alten Kulturen in Ost-Asien.

Kleine Nebenbemerkung: Ich werde zuweilen gefragt, warum ich in so vielen Texten den Materialismus als eine Ideologie beschreibe, in dem Menschen verdinglicht und Dinge vergöttert werden. Das geht zurück auf Peter Scholl-Latour – Gott habe ihn selig – der das einstmals in einem seiner TV-Berichte über die muslimische Welt gesagt hatte. Meine Wenigkeit hatte die Ehre seinen letzten öffentlichen Auftritt im Jahr 2014 moderieren zu dürfen. Damals saß er neben mir im Podium, als ein Redner sprach, der die Islamische Republik Iran arrogant kritisierte. Da beugte sich Peter Scholl-Latour zu meinem Ohr und flüsterte mir zu: „Der gehört aber offensichtlich nicht zu uns.“ Mit „uns“ meinte er vor allem jene, die sich gegen die US-Vorherrschaft in der Welt gewehrt haben.

Es ist aber nicht „der Islam“, der sich gegen den westlichen Materialismus wehrt. Ein Blick auf das Leben der Saudis oder anderer Königshäuser und Tyrannen, die im missbrauchten Namen des Islam ihr eigenes Volk und ihre eigenen Bodenschätze von den USA plündern lassen, verdeutlicht, dass es „Muslime“ gibt, die in dem eingangs erwähnten Finanz- und Medienzirkus mitspielen wollen. Andere „Muslime“ lassen sich wiederum von jenem Finanz- und Medienkartell derart fanatisieren, dass sie die Heiligkeit einer wahren Befreiungstheologie in den Dreck ziehen und die schönsten Begriffe wie „Allahu Akbar“ (Gott ist am größten) mit Messerstechereien und Terroranschläge assoziieren lassen. Dabei sagen auch christliche Theologien wie Dr. Eugen Drewermann, der mir die Ehre eines Interviews gewährt hat: „Es gibt so etwas wie eine unsichtbare Kirche, der wir als Menschen überall zugehören außerhalb der organisierten Religionsfragen. Die schöne Formel dazu lautet auf Arabisch „Allahu Akbar“ (Gott ist am größten), Gott ist immer größer und man kann ihn nicht einordnen in bestimmte Verbände, Institutionen, Organisationsformen, womöglich noch unter staatlicher Aufsicht.“ [6]

Dieser universelle Gedanke verbreitet sich zunehmend auch unter Muslimen, insbesondere unter schiitischen Muslimen. Der Begriff „Muslim“ hat eine Eigenbedeutung und bedeutet „Ergebener“. Doch wem oder was hat er sich ergeben? Er hat sich Gott ergeben! In der heutigen Welt – insbesondere der Westlichen Welt – kann man mit dem Begriff „Gott“ sehr wenig anfangen, denn der alte Mann mit weißem Bart eines Michelangelo, wie er in seinem weltberühmten Kunstwerk „Die Erschaffung Adams“ [7] zu sehen ist, widerspricht jeglicher Vernunft. Wenn wir aber andere heute bekanntere Begriffe verwenden, so werden neue Bündnisse geschmiedet, die dem wahren Kern des Begriffs „Muslim“ näher kommen.

Muslim sind diejenigen, die sich für Wahrheit einsetzen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, die für Frieden und Freiheit einen Teil ihrer eigenen Freiheit opfern. So verbünden sich im Libanon Christen und Muslime gegen den zionistischen Aggressor. Im Iran demonstrieren Juden an der Seite von Muslimen gegen die Verbrechen des Staates Israel, obwohl sie das überhaupt nicht müssten. Bei dem legendären größten Friedensmarsch der Welt, dem Fußmarsch von Nadschaf nach Kerbela [8] laufen orthodoxe Christen mit und erweisen dem Fürsten der Märtyrer Imam Husain [9] die Ehre. In meinem eigenen Umfeld habe ich Juden, Christen, Muslime (Sunniten und Schiiten) und sogar Atheisten zu Weggefährten und Freunden, die sich für die Wahrheit einsetzen. Mit dem Iran haben sie nicht viel zu tun, aber die herausragende Rolle Imam Chameneis erkennen sie, da sie sich nicht nur von den Informationsquellen der Medienmogule informieren. Sie wissen, dass Nelson Mandela Imam Chamenei als „my Leader“ (mein Führer) bezeichnet hat [10]. Sie wissen, dass der großartige Katholik Ernesto Cardenal den Vorgänger Imam Chameneis, nämlich Imam Chomeini als „Heiligkeit unserer Zeit“ bezeichnet hat [11]. Sie wissen auch, dass z.B. im heutigen Deutschland alle jene, die sich mit wahrhaftigen und legitimen Mitteln, also völlig friedlich, für Wahrheit und Gerechtigkeit einsetzen, verfolgt werden, während die Unterstützer eines Groß-Israels unbehelligt bleiben oder sogar an den Spitzen von Sicherheitsbehörden sitzen.

Diese neue Einheit der Wahrheitsergebenen könnte die Zukunft Deutschlands sein, in der Deutschland an der Seite außerhalb der Nato zum Friedensleuchtturm werden kann. Das Kartell von Finanz- und Medienmogulen wird alles in ihrer Macht Stehende einsetzen, um das zu verhindern. Und die Kräfteverhältnisse zwischen Wahrheitsergebenen und Weltherrschaftskartell scheint wie das Verhältnis eines überdimensionalen Goliaths gegen einen David, der noch in den Windeln steckt. Aber die Wunder Gottes haben schon so manchen Goliath sich selbst zerstören lassen, wie wir es derzeit auch in der Westlichen Welt deutlich beobachten können.

Die Welt befindet sich in einem Wandel in Hyperschallgeschwindigkeit. Was gestern undenkbar schien, ist heute bereits Realität. Und so kann es durchaus möglich sein, dass viele Leser dieses Textes eine Welt miterleben, in der die Macht der Wahrheit von hinreichend vielen „ergebenen“ Menschen getragen wird, so dass Deutschland vom heutigen aktuellen Kriegstreiber und Waffenlieferanten vieler Verbrechersysteme zu einem Leuchtturm für Frieden mutieren kann. Dafür lohnt es sich „ergeben“ zu sein.

Die Tatsache, dass viele Deutsche solch einen wahren Frieden wünschen, lässt sich unter anderem daran erkennen, dass die Grünen einstmals genau mit jenem Einsatz groß geworden und mit der Abkehr von einer Friedenspartei zusammengerochen sind. Heute erlebt die Partei BSW jenen Aufschwung und es wird sich zeigen, ob sie der Macht des Finanz- und Medienkartells widerstehen kann.

Die Tatsache, dass jenes Kartell aktuell auch in Deutschland mit aller Macht versucht die Schia im Islam zu verbieten und deren Bücher „verbrennen“ lässt [12] verdeutlicht, wie attraktiv diese Befreiungstheologie selbst für Nichtmuslime geworden ist. Den einer unbedeutenden Splittergruppe müsste man nicht die größte und bedeutendste Moschee Europas verbieten und gewaltsam enteignen [13]. Gebäude und Grundstücke kann man rauben, Menschen kann man töten oder wegsperren. Aber den immerwährenden Wunsch nach Wahrheit in Gerechtigkeit kann man niemals besiegen. Und jener Wunsch wächst in der gesamten Welt seit immer mehr Jahren und wird eines Tages auch Völker befreien, die es sich heute noch nicht vorstellen können. Manche glauben, dass Deutschland zu den letzten Ländern gehören wird (kurz vor den USA und Israel), die sich vom heutigen zerstörerischen Kurs abwenden lassen. Aber ob es so lange dauern muss, liegt an uns!

Die Hand meiner Wenigkeit ist völlig unbedeutend! Aber ich reiche diese unbedeutende Hand jedem Juden, Christen, Muslim, Andersgläubigen oder Atheisten, der sich für Gerechtigkeit engagieren möchte. Hand in Hand könnten die Hände an Bedeutung gewinnen.

