https://www.telepolis.de/features/Ukraine-Krieg-Russland-kann-Kursk-Offensive-strategisch-aussitzen-9841365.html?view=print



Ukraine-Krieg: Russland kann Kursk-Offensive strategisch aussitzen Lars Lange

Präsident Wladimir Putin spricht mit dem Gouverneur von Kursk über die Situation. Bild: Kremlin.ru/ CC BY 4.0

Zermürbungskrieg im Donbass: Russische Truppen rücken weiter vor. Großer Artillerievorteil erschwert ukrainische Verteidigung. Einschätzung.

In einer neuen Phase des Ukraine-Konflikts haben russische Streitkräfte innerhalb eines einzigen Tages im Donbass 50 Quadratkilometer ukrainisches Territorium erobert. So konnten russische Truppen die Stadt Niu-York vollständig erobern und bereits in das nördlich gelegene Nelipiwka vordringen.

Ziel Torezk

Ziel des Vorstoßes nach Norden ist die Stadt Torezk, deren südlicher Stadtrand jetzt nur noch 2,5 Kilometer von den russischen Spitzen entfernt liegt. Auch westlich des Ortes im Donezbecken mit gut 30.000 Einwohnern dringen russischen Soldaten weiter in Richtung der Stadt vor.

Sie konnten jetzt auf voller Länge die Straße zwischen Piwnitschne und Nelipiwka überschreiten und die beiden gut befestigten Abraumhalden einnehmen. Weiterlesen bei telepolis.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …