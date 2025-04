https://consortiumnews.com/2025/04/14/downplaying-ukraine-connection-in-latest-trump-plot/



Ukraine-Verbindung im jüngsten Trump-Komplott heruntergespielt

14. April 2025

Die ersten Beweise deuten darauf hin, dass das jüngste Komplott zur Ermordung von Donald Trump von einer oder mehreren Personen in der Ukraine geleitet wurde. Aber das erfährt man nicht aus den Mainstream-Medien, berichtet Joe Lauria.

Nikita Casap. (Waukesha County Sheriff’s Department)

Von Joe Lauria

Sonderausgabe für Consortium News

Im eidesstattlichen Zeugnis des FBI, in dem ein 17-jähriger Teenager aus Wisconsin wegen Mordes an seinen Eltern im Februar und wegen des Plans, Präsident Donald Trump mit Sprengstoff aus einer Drohne zu ermorden, angeklagt wird, sind die Transkripte von Telegram-Chats enthalten, die der Verdächtige mit einer oder mehreren Personen in der Ukraine geführt hat.

In allen drei vom FBI zitierten Mitteilungen verwendet der Verdächtige Nikita Casap den Benutzernamen @accelerationist. Das erste Transkript lautet:

„@accelerationist: ‚Welches Land wird Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich gemacht werden [Trumps Ermordung]?‘

Unbekannt: Russland wird dafür verantwortlich gemacht werden, das ist das Ziel.“

Casap fragt Unknown dann, wie er sein dreiseitiges Manifest mit seinen Gründen für die Ermordung von Trump und möglicherweise Vizepräsident J.D. Vance versenden soll: um das nötige Chaos zu schaffen, um die US-Regierung zu stürzen und „die weiße Rasse“ vor „jüdisch kontrollierten“ Politikern zu „retten“. Casap fragt, ob sein Manifest bearbeitet wird, und Unknown fordert ihn lediglich auf, ihm Fotos des Dokuments zu schicken.

Das FBI beschrieb dann das zweite Telegrammgespräch:

Die Telefonnummer in dem Dokument ist auf einer Seite namens „DIY soapmaking“ (Seifenherstellung zum Selbermachen) auf Facebook zu finden, ohne weitere Informationen außer einer E-Mail-Adresse. Consortium News schrieb an die Adresse, erhielt aber die Antwort „Adresse nicht gefunden“. Ein Anruf von CN bei der Nummer ergab, dass die Nummer, was nicht überraschend ist, nicht mehr funktioniert.

Im dritten Chat erhielt Casap Anweisungen von jemandem, der in kyrillischer Schrift schrieb.

Dabei könnte es sich entweder um dieselbe Person oder um eine andere Person in der Ukraine oder möglicherweise in Russland handeln, die in kyrillischer Schrift schreibt. Das FBI berichtet aus dritter Hand von einem Klassenkameraden von Casap, dass Casap ihm gesagt habe, er stehe in Kontakt mit jemandem in Russland.

Das FBI stellt nicht klar, ob es sich bei „Unknown“, „POMaH BiKTOBNWY“ und „forest“ um verschiedene Personen handelt. Aber ob eine oder drei, sie weisen Casap eindeutig an, seine Nummernschilder zu wechseln, von Wyoming zurück nach Osten nach Kansas, nach Süden nach Oklahoma und dann nach Westen nach Kalifornien zu fahren.

So weit kam er jedoch nicht. Am 28. Februar verhaftete die Polizei in WaKeeney, Kansas, Casap nur 85 Minuten, nachdem das Auto seines Stiefvaters von der Polizei als gestohlen gemeldet worden war. Im Auto befanden sich ein .357 Magnum-Revolver, Schmuck, 14.000 Dollar in bar und mehrere elektronische Geräte.

Zuvor hatte die Polizei in Waukesha, Wisconsin, die Leichen seiner Mutter, Tatiana Casap (35), und seines Stiefvaters, Donald Mayer (51), im Haus der Familie entdeckt.

Die Polizei stellte fest, dass Nikita Casap beide Personen am 11. Februar im Abstand von etwa zwei Stunden getötet hatte. Ein Nachbar sah, wie Casap am 23. Februar mit dem Familienhund in Mayers SUV wegfuhr. Er hatte 12 Tage lang mit den verwesenden Leichen seiner Eltern gelebt.

Das FBI gibt an, dass Casap sie getötet hat, um die Finanzierung und „Autonomie“ zu erhalten, die er für die Durchführung des Attentats benötigte.

Das FBI gibt an, dass die Telegram-„Nachrichten auf Russisch“ zwischen dem 14. Februar, drei Tage nachdem die Polizei angab, dass er seine Eltern getötet hatte, und dem 24. Februar, vier Tage vor seiner Verhaftung, stattfanden. Die Unterhaltung darüber, es so aussehen zu lassen, als ob Russland dahinterstecken würde, fand jedoch laut der eidesstattlichen Erklärung am 25. Januar statt.

In einem anscheinend vierten russischsprachigen Chat mit einer Person, die das FBI nicht identifiziert, wird Casap angewiesen, was mit den Leichen seiner Eltern geschehen soll.

„a. Antworte ihnen allen und sage, dass [du] krank geworden bist.

b. Bring [schlepp] sie in den Keller.“

Das FBI kontaktierte Mayers Arbeitgeber, der dem FBI mitteilte, dass er seit zwei Wochen nicht mehr zur Arbeit erschienen sei, aber mehrere Nachrichten geschickt habe, in denen er mitteilte, dass er krank sei. Casap schleppte die Leichen nicht in den Keller, sondern ließ sie dort, wo er sie getötet hatte. Er deckte sie mit Decken zu und wurde wegen „Verstecken einer Leiche“ sowie wegen des Plans, den Präsidenten zu töten, angeklagt.

Ein von der Ukraine aus geleiteter Plan

Aus diesen frühen Beweisen lässt sich nur schließen, dass Casap von der Ukraine aus in einem Komplott zur Ermordung von Trump angeleitet wurde. Das FBI sagt, Casap habe bereits Drohnen und Sprengstoff gekauft. Er erhielt Anweisungen, wie er die Drohnen einsetzen sollte, um ihre Reichweite zu erhöhen und eine Entdeckung zu vermeiden, aber das FBI sagt nicht, woher diese Anweisungen kamen. Casap hatte einen Telegram-Chat mit jemandem namens „Angel of Death“ über den Kauf einer „Drohne mit Abwurfmechanismus“ in Bitcoin für etwa 1.200 bis 1.500 US-Dollar. Aus der eidesstattlichen Erklärung geht nicht hervor, wo sich „Angel of Death“ befindet.

Wir wissen, dass eine oder mehrere Personen in der Ukraine Casap bei jedem Schritt anwiesen: die Leichen seiner Eltern zu bewegen, eine SMS an den Arbeitsplatz seines Vaters zu senden, die Nummernschilder am SUV seines Stiefvaters zu wechseln, eine Umleitung nach Kalifornien zu nehmen und sein Manifest in die Ukraine zu schicken.

Casap teilte ihnen auch mit, dass er nach der Ermordung in der Ukraine bleiben wolle. Und vielleicht am wichtigsten war, dass ihm jemand in der Ukraine sagte, das Ziel der Operation sei es, es so aussehen zu lassen, als hätte Russland Trump ermordet.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise darauf, wer diese Person oder Personen in der Ukraine sein könnten. Das FBI sagt, Casap sei in eine satanistische Gruppe involviert gewesen. (Er lobte auch Hitler in seinem Manifest.) Das FBI stellt Chat-Protokolle mit gleichgesinnten Satanisten zur Verfügung, aber keiner von ihnen soll in der Ukraine sein.

Eureka, Kalifornien, schien irgendwann im März sein endgültiges Ziel zu sein. Es gibt noch keine Hinweise darauf, dass er dort in den Besitz der Drohne oder Drohnen und des Sprengstoffs gelangt wäre. Trump hat Eureka, wo es in letzter Zeit zu mehreren Anti-Trump-Protesten kam, im März oder bisher im April nicht besucht.

Frühere Verbindungen zur Ukraine

Dies ist das zweite Mal, dass bei einem Komplott zur Ermordung von Trump eine Verbindung zur Ukraine hergestellt wurde. Ryan Routh wurde am 15. September 2024 verhaftet, weil er versucht hatte, Trump auf seinem Golfplatz in West Palm Beach, Florida, zu töten.

Routh berichtete der New York Times und Newsweek, dass er 2022 in die Ukraine geflogen sei, um zu kämpfen, aber abgelehnt wurde, weil er keine militärische Erfahrung hatte und Mitte 50 war. Also wandte er sich der Rekrutierung ausländischer Kämpfer für die Ukraine zu, aber auch dabei scheiterte er offenbar.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Routh irgendeine Verbindung zu ukrainischen Behörden unterhielt.

Vor einer Woche, am 8. April, gaben Bundesanwälte in einem Gerichtsantrag an, dass Routh im August 2024 versucht habe, eine Flugabwehrwaffe von einem ukrainischen Waffenhändler zu kaufen, was die Staatsanwälte mit Rouths Überwachung des internationalen Flughafens Palm Beach in Verbindung bringen, den der Kandidat Trump bei seiner Ankunft und Abreise nutzte.

In der Gerichtsakte heißt es: „Der Versuch, ein zerstörerisches Gerät zu kaufen, um das Flugzeug von Präsident Trump in die Luft zu jagen, fällt eindeutig in den Bereich eines Anschlags auf sein Leben, und Rouths Aussagen über den Zweck des Kaufs machen seine Absicht deutlich.“

Angeblich schrieb er dem Waffenhändler: „Schicken Sie mir eine Panzerfaust oder eine Stinger-Rakete, und ich werde sehen, was wir tun können … [Trump] ist nicht gut für die Ukraine.“

Medien spielen die Beweise herunter

Angesichts des Ausmaßes der in der eidesstattlichen Erklärung des FBI offengelegten Beweise über die Beteiligung einer oder mehrerer Personen in der Ukraine an einem Komplott zur Ermordung eines Präsidenten der Vereinigten Staaten sollte es große Verwunderung hervorrufen, warum die führenden Medien in den USA und im Ausland die Verbindung zur Ukraine in dieser Geschichte entweder heruntergespielt oder völlig ignoriert haben.

Im vierten Absatz des Berichts der Washington Post lesen wir, dass das FBI „Nachrichten in russischer Sprache und Mitteilungen auf TikTok und Telegram gefunden hat“, ohne dass die Ukraine erwähnt wird. Es entsteht der Eindruck, dass die Nachrichten aus Russland stammen.

Im elften Absatz heißt es: ‚Bei der Überprüfung der Kommunikation von Casap wurde auch festgestellt, dass er vorhatte, die Vereinigten Staaten nach der Durchführung seines Plans in Richtung Ukraine zu verlassen.‘ Es wird jedoch nicht erwähnt, dass er dies mit jemandem in der Ukraine besprochen hat.

Als nachträglicher Einfall lässt es der CNN-Bericht im vorletzten Absatz aus heiterem Himmel ohne Kontext oder Erklärung sagen:

„Laut der Beschwerde des Waukesha County fanden die Ermittler Nachrichten, die darauf hindeuten, dass Casap plante, die USA in Richtung Ukraine zu verlassen. In einer Telegram-Nachricht fragte er: „Also, wenn ich in der Ukraine bin, werde ich dann ein normales Leben führen können? Selbst wenn herausgefunden wird, dass ich es getan habe?“

Die BBC berichtete ohne Beweise, dass Casap mit Personen in Russland wegen der Ermordung seiner Eltern in Kontakt stand, dass er plante, in die Ukraine zu reisen, und dass er einfach „in Kontakt“ mit anderen Parteien wegen der Ermordung von Trump stand. Sie berichtete:

„In den Gerichtsdokumenten wird behauptet, der Verdächtige habe mit Personen in Russland über Pläne zur Ermordung seiner Eltern gesprochen.

Die Behörden sagten, der Teenager habe eine Drohne und Sprengstoff für einen Angriff bezahlt – und Pläne gehabt, in die Ukraine zu fliehen.

„Er stand mit anderen Parteien in Kontakt, um seinen Plan, den Präsidenten zu töten und die Regierung der Vereinigten Staaten zu stürzen, umzusetzen“, schrieben die Ermittler.“

Die Australian Broadcasting Corporation blieb mitten in ihrem Bericht stecken:

„Vor Gericht behauptete die Staatsanwaltschaft, der Jugendliche habe mit einer Person Kontakt gehabt, die Russisch sprach und den Plan teilte, in die Ukraine zu fliehen.

Die Bundesanwaltschaft behauptete, Nikitas Manifest habe seine Gründe für den Wunsch, Herrn Trump zu töten, dargelegt und Ideen darüber enthalten, wie er in der Ukraine leben würde.“

Das Schlimmste ist vielleicht, dass die New York Times die Ukraine kein einziges Mal erwähnt.

Weder The Guardian noch The Wall Street haben die Geschichte überhaupt aufgegriffen.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Londoner Sunday Times, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine beruflichen Beiträge als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

