Ultranationalistin mit Verbindung zur Maidan-Falschmeldung ermordet

Von Kit Klarenberg

28. Juli 2024

Die Ermordung der ultranationalistischen ukrainischen Politikerin Iryna Farion durch einen Neonazi ist voller Ironie. Farion, die mit dem Maidan-Massaker unter falscher Flagge in Verbindung gebracht wird, war maßgeblich daran beteiligt, faschistische Kräfte in den Mainstream zu bringen.

Am 19. Juli wurde die prominente ukrainische Neonazi-Politikerin Iryna Farion, eine ehemalige Abgeordnete der faschistischen Svoboda-Partei, in Lviv erschossen. Sie war eine langjährige Befürworterin der gewaltsamen Säuberung ihres Landes von allen russischsprachigen Menschen und stand mit ihrer Partei in direktem Zusammenhang mit dem unter falscher Flagge verübten Scharfschützenmassaker an den Maidan-Demonstranten im Februar 2014. Lokale Beamte schienen zunächst kein Interesse an der Aufklärung des Falles zu haben und behaupteten lapidar, eine Beteiligung Moskaus könne nicht ausgeschlossen werden. Nun aber befindet sich ein 18-jähriger Neonazi in Haft.

Der Mörder scheint die Ermittler direkt zu sich geführt zu haben, indem er ein Video von Farions Ermordung und ein dazugehöriges „Manifest“ auf Telegram veröffentlichte, während er eine Reihe rassistischer und antisemitischer Äußerungen in einer Reihe von Neonazi-Gruppen der Messaging-App postete. Er gestand offen, Farion im November 2023 ermordet zu haben, weil er russischsprachige ukrainische Soldaten beleidigt hatte. Sie bezeichnete sie als „Moskowiter“ und erklärte, dass sie sie „nicht Ukrainer“ nennen könne.

Farions Tirade führte zu ihrer Entlassung von ihrer Universitätsstelle und löste eine Untersuchung des ukrainischen Geheimdienstes SBU aus, der bis zu ihrem Tod gegen sie ermittelte. Manch einer mag sich fragen, wie es den ukrainischen Sicherheitsdiensten in diesem Zusammenhang gelingen konnte, ihre Ermordung zu verhindern, wenn man bedenkt, dass ihr Henker Berichten zufolge zwei Wochen lang direkt vor ihrem Wohnkomplex kampierte.

Der in der Ukraine geborene Dr. Ivan Katchanovski, ein Professor für politische Studien an der Universität Ottawa, der mehrere von Fachleuten begutachtete Studien über die Maidan-Falschmeldung veröffentlicht hat, erklärte gegenüber The Grayzone:

„Es sieht nach innerer Rivalität zwischen den Rechtsextremen aus. Die Behörden sagten zunächst, sie hätten keine Informationen über den mutmaßlichen Mörder von Farion, dessen Foto von lokalen Lviv-Telegram-Kanälen veröffentlicht wurde. Ihre Nachbarn sagten, dieser Mann habe in den letzten zwei Wochen den ganzen Tag über in der Nähe des Eingangs zu ihrem Wohnhaus gesessen. Sie wurde genau dort in den Kopf geschossen, nachdem sie ihr Gebäude verlassen hatte. Diese offensichtliche Straffreiheit ist vergleichbar mit zahlreichen Attentaten und Morden mit rechtsextremer Beteiligung, einschließlich der Massaker auf dem Maidan und in Odessa.

Die Ermordung markierte ein ironisches Ende für Farion, der anscheinend an dem Massaker auf dem Maidan 2014 beteiligt war, bei dem mehr als 100 Demonstranten getötet wurden, ein Vorfall, der inzwischen als hinterhältige Falschflagge entlarvt worden ist. Wie andere, die an dem Massaker beteiligt waren, hatte auch Farion Immunität vor Strafverfolgung genossen. Doch im Juli dieses Jahres wurde sie zur Zielscheibe tödlicher Gewalt durch ein Mitglied der Hardcore-Neonazi-Kräfte, die durch den von ihr mit angeführten Maidan-Putsch entfesselt wurden.

Blick aus der ersten Reihe auf das Massaker auf dem Maidan unter falscher Flagge

Die von den USA unterstützte Opposition machte den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch für die Morde auf dem Maidan im Jahr 2014 verantwortlich, während der Westen die offensichtlichen Scharfschützenangriffe nutzte, um die Verhandlungen mit der gewählten Regierung für ungültig zu erklären und seine gewaltsame Absetzung zu fordern.

Offiziell blieben die Morde bis 2023 ungeklärt, als ein dramatischer, jahrelanger Prozess gegen fünf ehemalige ukrainische Polizisten zu Ende ging, die beschuldigt wurden, das Massaker auf dem Maidan verübt zu haben. Das Urteil bezog Iryna Farion indirekt mit ein.

Obwohl das Gericht drei ehemalige ukrainische Polizisten in Abwesenheit für schuldig befand, bestätigte es, dass bei einigen Morden nicht nur die Schuld der Angeklagten unbewiesen war, sondern auch die Beteiligung „anderer unbekannter Personen“ an den Todesfällen „nicht ausgeschlossen werden kann“. In dem Urteil heißt es ausdrücklich, dass das Hotel in Kiew, von dem aus die unbekannten Scharfschützen operierten, „ein Gebiet … ist, das nicht von den Strafverfolgungsbehörden kontrolliert wird“.

Seit Februar 2014 sind immer mehr Beweise aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass die Schüsse aus den Fenstern der Zimmer im 11. Stock des Hotels Ukraina kamen, die den damaligen Freiheitsplatz in Kiew überblicken. Ein BBC-Korrespondent erinnerte sich, einen Scharfschützen gesehen zu haben, der einen grünen Helm trug, wie ihn auch die Maidan-Demonstranten trugen, während er aus diesem Bereich schoss.

Der Reporter sagte später aus, er habe einen handgeschriebenen Zettel an der Tür eines Zimmers im 11. Stock, 1109, gesehen, auf dem Besucher davor gewarnt wurden, „auf Verlangen des SBU“ einzutreten. Im Oktober 2015 führte die Polizei eine Razzia in den Wohnungen der prominenten Svoboda-Vertreter Ihor Yankiv, Oleh Pankevich und Oleksandr Sych durch. Bei den anschließenden Ermittlungen stellten die Behörden fest, dass sich alle drei während des Massakers auf dem Maidan im 11. Stock des Hotels Ukraina aufgehalten hatten. So auch Iryna Farion, die in Zimmer 1109 wohnte.

„Das jüngste Urteil im Maidan-Massaker-Prozess bestätigte, dass das BBC-Fernsehteam von einem Maidan-Aktivisten aus dem Hotel Ukraina erschossen wurde und dass dieses Gebäude von Aktivisten kontrolliert wurde“, so Katchanovski gegenüber The Grayzone. „Die Ermittlungen der ukrainischen Regierung ergaben, dass ein weiterer Svoboda-Abgeordneter in dem Zimmer im 11. Stock wohnte, von dem aus auf das BBC-Team geschossen wurde. Der Kiewer Fernsehsender ICTV filmte Scharfschützen im selben Hotelzimmer, die Maidan-Aktivisten in den Rücken schossen.“

Farion hofft auf ‚Dritten Weltkrieg‘ mit Russland

Vor dem Maidan-Putsch war Farion zwei Jahre lang Parlamentsabgeordneter für die ultranationalistische Svoboda-Partei. Zu dieser Zeit war die Ukraine offiziell noch neutral, und die Regierung setzte Gesetze durch, die die ethnische russische Minderheit des Landes vor Diskriminierung schützten. In einem solchen Umfeld geriet ein antirussischer Fanatiker wie Farion immer wieder in rechtliche Schwierigkeiten.

Im Februar 2010, am Internationalen Tag der Muttersprache, wurde der ultranationalistische Gesetzgeber noch vor seinem Einzug ins Parlament dabei gefilmt, wie er in einem Lemberger Klassenzimmer herumstolzierte und die Kinder warnte, sie müssten ausschließlich die ukrainische Form ihres Namens verwenden, sonst „müsst ihr eure Koffer packen und nach Moskau gehen“.

Diese Intervention veranlasste die regierende Partei der Regionen, die Staatsanwaltschaft aufzufordern, ein Strafverfahren gegen sie wegen Diskriminierung aufgrund von Sprache und Nationalität einzuleiten. Doch ihre virulente russophobe Rhetorik, die einst an den Rand der ukrainischen Gesellschaft gedrängt worden war, wurde nach dem Maidan-Putsch zunehmend normalisiert. Sie entpuppte sich schnell als glühende Verfechterin des Vorstoßes der faschistischen Putschregierung , den Gebrauch des Russischen als Amtssprache zu verbieten, was lokale Aufstände im gesamten Osten des Landes auslöste.

Im Oktober 2014, als Farion sich darauf vorbereitete, bei der von Präsident Petro Poroschenko einberufenen Stichwahl wiedergewählt zu werden, traf sie sich mit Kämpfern des Sich-Bataillons, einer von Svoboda gebildeten faschistischen paramilitärischen Einheit, die sich auf die Abreise zu Kiews „Anti-Terror-Operation“ im Donbass vorbereiteten. Der brutale Angriff der ukrainischen Regierung auf die weitgehend wehrlosen Bewohner der abtrünnigen Volksrepubliken Donezk und Lugansk, die die Maidan-Regierung ablehnten, bereitete den Boden für den Krieg, der ausbrach, als Russland im Februar 2022 seine sogenannte militärische Sonderoperation startete.

Während des gesamten Krieges im Donbass köderten Farion und ihre neonazistischen Verbündeten Russland mit Aufrufen zur Eskalation. Bei ihrem Treffen mit dem Sich-Bataillon erklärte Farion, dass die „Anti-Terror-Operation“ zur „Speerspitze des Dritten Weltkriegs“ werden würde, „von dem ein großer Sieg ausgehen wird.“ Sie behauptete, die Ukraine befinde sich seit 1654, als sich Kiew offiziell der Herrschaft Mocows unterwarf, im Krieg mit Russland, und rief die versammelten Faschisten dazu auf, „uns nicht nur zu einer Nation von Kämpfern zu machen, sondern zu einer rächenden Nation“ und „grausame und harte Rache zu nehmen“.

Farion forderte die Kämpfer des Sich-Bataillons auf, diesen jahrhundertelangen Kampf ein für alle Mal zu beenden: „Dies ist nicht nur eine Herausforderung an die Geschichte, es ist eine Herausforderung an den Himmel. Die ganze Ukraine sollte zu einer Front werden“.

Zwei Wochen später äußerte sie sich ähnlich aufrührerisch und bediente sich offen völkermörderischer Rhetorik, als sie über russischsprachige Ukrainer sprach. „Dafür leben wir und dafür sind wir in die Welt gekommen, um Moskau zu zerstören, nicht nur die Moskauer in unserem Land“, wetterte sie, „sondern auch das schwarze Loch in der europäischen Sicherheit, das von der Weltkarte getilgt werden sollte.“

Am Ende wurde Farion in diesem Jahr nicht wiedergewählt, und auch mehrere nachfolgende Versuche, wieder ins Parlament einzuziehen, blieben erfolglos. Aber selbst von der Seitenlinie aus blieb sie eine aggressive Befürworterin der Zerstörung Russlands und der Schaffung eines ethnisch reinen ukrainischen Staates. Trotz des zunehmend faschismusfreundlichen Klimas in der Ukraine erwies sich ihr Neonazismus jedoch letztlich als so giftig, dass er zu ihrem persönlichen und beruflichen Verderben führte.

Wie beim Maidan ist die Gerechtigkeit flüchtig

Im November 2023 beleidigte Farion ukrainische Soldaten, die Russisch sprachen, darunter Kämpfer des ultranationalistischen Asow-Regiments und der 3. Sturmbrigade. Sie bezeichnete sie grob als „Moskowiter“ und erklärte, sie könne sie „nicht Ukrainer nennen“. Sie wurde sofort von ihrer Stelle an der ukrainischen Sprachfakultät der Universität Lwiw entlassen, und der SBU leitete ein Strafverfahren gegen Farion wegen „Beleidigung der Ehre und Würde eines Soldaten“ und „Bedrohung eines Soldaten“ ein. Die Ermittlungen gegen sie dauerten bis zu ihrem Tod an.

Obwohl sie von Kiew und den westlichen Führern, die sie mit Waffen versorgen, immer noch als Helden verehrt werden, hat der übergroße Einfluss von Asow seit Beginn des Krieges mit Russland deutlich abgenommen, was vor allem auf die Zermürbungsrate der Ultranationalisten unter feindlichem Artilleriebeschuss zurückzuführen ist.

Die Regierung von Wolodymyr Zelenski hat möglicherweise auch versucht, Asow zu untergraben, wie zwei blutige Zwischenfälle mit Beschuss durch eigene Truppen nahelegen. Zunächst wurde im Juli 2022 ein russisches Untersuchungsgefängnis durch einen HIMARS-Raketenangriff getroffen, bei dem 40 Gefangene des Asow-Regiments ums Leben kamen. Dann, im Januar 2024, wurde ein Flugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord in Belgorod abgeschossen. Viele an Bord waren Asow-Mitglieder.

Die Ermordung von Farion wirft daher die Frage auf, ob auch zivilgesellschaftliche Akteure, die jede Form der Einigung mit Moskau ablehnen, ausgeschaltet werden. Die CIA hat erhebliche Mittel für die Ausbildung einer speziellen Mordtruppe für Kiew aufgewendet. Die Einheit ist so effektiv, dass US-Beamte befürchten, ihre Agenten könnten abtrünnig werden und weltweit gezielte Tötungen durchführen, wobei ein ehemaliger hochrangiger CIA-Mitarbeiter gewarnt haben soll: „Wir erleben die Geburt einer Reihe von Geheimdiensten, die mit dem Mossad in den 1970er Jahren vergleichbar sind“. Die Washington Post hat berichtet, dass die Fähigkeit der Ukraine, solche Operationen durchzuführen, „Risiken für Russland birgt … aber auch für den Rest der Welt“.

Wenn eine von der CIA unterstützte Organisation in der Ukraine ihre Waffen gegen ihre ehemaligen Sponsoren richtet, würde dies eine gut dokumentierte Geschichte von Rückschlägen nach sich ziehen. Unabhängig davon, ob Farions Ermordung das Ergebnis einer geheimdienstlichen Intrige war oder nicht, ist klar, dass Kiews Hühner nach Hause kommen, um sich zu rächen.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

