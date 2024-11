https://www.middleeastmonitor.com/20241127-un-rapporteurs-call-for-full-compliance-with-netanyahu-gallant-arrest-warrants/



UN-Berichterstatter fordern „vollständige Einhaltung“ der Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant

27. November 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (R) und der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant (L) in Hebron, Westjordanland am 21. August 2023 [Amos Ben-Gershom (GPO)/Handout/Anadolu Agency via Getty Images]

UN-Berichterstatter und andere Experten haben die „vollständige Einhaltung“ der vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant gefordert.

Die Experten veröffentlichten am Dienstag eine gemeinsame Erklärung, in der sie erklärten, dass die Haftbefehle dazu beitragen können, Leben zu retten“, und dass sie respektiert und vollständig befolgt werden müssen.

„Die Entscheidung des IStGH stellt einen historischen Schritt in Richtung Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht dar und gibt Hoffnung auf ein Ende der jahrzehntelangen Straflosigkeit für die langjährigen schweren Verstöße gegen das Völkerrecht in den besetzten palästinensischen Gebieten“, fügten die Unterzeichner hinzu. „Der lang anhaltende Mangel an Rechenschaftspflicht, insbesondere des Staates Israel, hat die zunehmende und unhaltbare Gewalt in der Region begünstigt und das Leben und die Zukunft sowohl von Palästinensern als auch von Israelis beeinträchtigt“.

Sie betonten: „Seit dem 7. Oktober 2023 und dem militärischen Angriff auf den Gazastreifen und den Rest der OPT haben die unabhängigen Experten Beweise für schwere Verstöße gegen das Völkerrecht erhalten und dokumentiert, die sich gegen die Zivilbevölkerung richten. Diese Verstöße, die oft internationalen Verbrechen gleichkommen, müssen sofort aufhören und dürfen nicht ungestraft bleiben.“

Zu den vierundvierzig Unterzeichnern gehören Morris Tidball-Binz, Sonderberichterstatter für außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen; Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten; und Ashwani K. P., Sonderberichterstatter für zeitgenössische Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz.

Die Experten begrüßten die Entscheidung des IStGH und erinnerten die Staaten an ihre rechtliche und moralische Verpflichtung, das Völkerrecht einzuhalten und Kriegsverbrecher zu bestrafen. „Die Befugnis, diese Haftbefehle zu vollstrecken, liegt bei den Regierungen. Die Einhaltung der Haftbefehle ist von entscheidender Bedeutung, um die seit langem bestehende Straflosigkeit zu überwinden, die den Tätern zugute kommt, und um den schweren Verbrechen in den OPT und in Israel ein Ende zu setzen“.

Abschließend erklärten die Experten: „Wir achten besonders auf das Grundrecht der Opfer und ihrer Familien auf umfassende und sinnvolle Wiedergutmachung und fordern alle relevanten Parteien auf, die Wahrung ihrer Rechte zu gewährleisten. Um die Rechte der Opfer und ihrer Familien zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass der IStGH seine Beiträge ohne Einmischung oder anderen unangemessenen Druck leisten kann.“ Weiterlesen bei middleeastmonitor.com

Übersetzt mit Deepl.com

