https://english.almayadeen.net/news/politics/un-rights-chief-accuses–israel–of-war-crimes-over-device-a



UN-Menschenrechtschef bezeichnet Angriffe auf Geräte als „mögliche Kriegsverbrechen“

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

20. September 2024

Gewaltakte, die darauf abzielen, Zivilisten zu terrorisieren, gelten als Kriegsverbrechen, so der UN-Hochkommissar für Menschenrechte.

Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Turk, erklärte am Freitag, dass die Angriffe mit Pagern und anderen elektronischen Geräten im Libanon gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen.

„Die gleichzeitige Bedrohung Tausender von Personen, seien es Zivilisten oder Mitglieder bewaffneter Gruppen, ohne Kenntnis darüber, wer zum Zeitpunkt des Angriffs im Besitz der Zielgeräte war, wo sie sich befanden und in welcher Umgebung sie sich befanden, verstößt gegen das internationale Menschenrechtsgesetz und gegebenenfalls gegen das humanitäre Völkerrecht“, sagte Turk vor dem UN-Sicherheitsrat.

Der Hohe Kommissar wies darauf hin, dass das humanitäre Völkerrecht den Einsatz von Sprengkörpern verbietet, die als harmlose tragbare Gegenstände getarnt sind und speziell für die Aufnahme von Sprengstoff entwickelt und zusammengebaut wurden.

„Es ist ein Kriegsverbrechen, Gewalt anzuwenden, um unter der Zivilbevölkerung Terror zu verbreiten“, fügte er hinzu.

Lesen Sie mehr: Russland bezeichnet Pager-Explosionen im Libanon als ‚neue Art von Terroranschlag‘

Am 17. und 18. September ereigneten sich in verschiedenen Regionen des Libanon Explosionen, an denen Pager und Walkie-Talkies beteiligt waren.

Das libanesische Gesundheitsministerium berichtete, dass die Explosionen 37 Todesopfer und über 3.000 Verletzte forderten.

Verwandte Nachrichten

Die Hisbollah hat Vergeltung für die Aggression geschworen, was internationale Beobachter, darunter Beobachter aus China, Spanien, der Türkei und der EU, dazu veranlasste, eine sofortige Deeskalation und Zurückhaltung zu fordern.

ABC News berichtete am Freitag, dass die Produktion der Pager über 15 Jahre Planung in Anspruch nahm.

Die Firmen, die vermutlich die Hauptrolle bei dem Anschlag spielten, sind die in Ungarn ansässige BAC Consulting, die laut dem in Taiwan ansässigen Hersteller Gold Apollo die Erlaubnis hatte, seine Marke – einschließlich der Herstellung – im Rahmen einer Lizenzvereinbarung zu verwenden.

Ein weiteres Unternehmen in Bulgarien wird ebenfalls verdächtigt, an der terroristischen Operation beteiligt gewesen zu sein, wurde jedoch von den Behörden des Landes nicht namentlich genannt.

Quellen zufolge waren die Pager mit ein bis zwei Unzen Sprengstoff präpariert und mit einem Fernauslöser ausgestattet, um die Explosion auszulösen.

„Das ist nichts anderes als ein Verbrechen„, sagte er und verglich es mit dem ‚Abfeuern eines Pfeils oder einer Davidsschleuder auf das Feuerwerk zum Unabhängigkeitstag‘.

„Das hätte man sich für den richtigen Zeitpunkt aufheben sollen“, behauptete er.

Lesen Sie mehr: Neue Ära der Kriegsführung: Israelis setzen Konsumgüter bei Terroranschlägen als Waffen ein

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …