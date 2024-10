https://consortiumnews.com/2024/10/13/un-troops-in-lebanon-can-shoot-back-at-israel/?eType=EmailBlastContent&eId=383fb776-0988-4ebf-9cdc-791e578f16eb



UN-Truppen im Libanon dürfen auf Israel schießen

Von Joe Lauria

Sonderausgabe für Consortium News

13. Oktober 2024

UN-Friedenstruppen im Libanon dürfen unter verschiedenen Umständen Gewalt anwenden, darunter zur Selbstverteidigung und zur Verhinderung feindlicher Handlungen in ihrem Einsatzgebiet, schreibt Joe Lauria.

Der logistische Konvoi der UNIFIL verließ Naqoura, um die Stellungen Nepals, Indiens und Serbiens zu besuchen, und durchquerte dabei das gesamte Einsatzgebiet der UNIFIL. Südlibanon, 2. Juli 2024. (Pasqual Gorrizz/UN Photo)

United Nations-Friedenstruppen, die von Israel beschossen wurden, können gemäß einer Resolution des UN-Sicherheitsrats von 2006 das Feuer erwidern.

Paragraph 12 der Resolution 1701, die dazu beitrug, die Kämpfe im 33-tägigen Israel-Hisbollah-Konflikt im Jahr 2006 zu beenden, besagt, dass die U.N. Interim Force in Lebanon (UNIFIL):

„Auf Ersuchen der libanesischen Regierung, eine internationale Truppe zu entsenden, um sie bei der Ausübung ihrer Autorität im gesamten Staatsgebiet zu unterstützen, ermächtigt die UNIFIL zu allen erforderlichen Maßnahmen in den Einsatzgebieten ihrer Truppen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass ihr Einsatzgebiet nicht für feindliche Aktivitäten jeglicher Art genutzt wird, dass sie sich mit Gewaltanwendung durchgeführten Versuchen widersetzt, sie an der Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen des Mandats des Sicherheitsrats zu hindern, und dass sie das Personal, die Einrichtungen, Anlagen und Ausrüstung der Vereinten Nationen schützt …“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Die wiederholten Angriffe der israelischen Streitkräfte (IDF), die letzte Woche begannen und mindestens bis Sonntag andauern, entsprechen genau der Beschreibung ‚feindlicher Aktivitäten‘ in den ‚Einsatzgebieten‘ der UNIFIL.

Obwohl die einstimmige Resolution nicht gemäß Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, die es UN-Truppen erlaubt, ihr Mandat mit Gewalt durchzusetzen – in diesem Fall auch zur Entwaffnung von Kombattanten, einschließlich der Hisbollah –, behalten alle UN-Friedensmissionen das Recht, Gewalt zur Selbstverteidigung anzuwenden.

„UNIFIL-Kommandeure haben ausreichende Befugnisse, um bei feindlichen Aktivitäten jeglicher Art mit Gewalt zu reagieren“, erklärte UNIFIL zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Resolution 1701.

IDF beginnt Angriffe

Ein französischer UN-Friedenstruppen bei UNIFIL. (Pasqual Gorrizz/UN Photo)

Nachdem IDF-Truppen letzte Woche irische UN-Friedenstruppen bedroht hatten, erhob sich der irische Präsident Michael D. Higgins gegen Israel und die Israelis gaben nach. Im weiteren Verlauf der Woche kam es jedoch zu weiteren Vorfällen, bei denen israelische Soldaten UN-Soldaten aus Indonesien und Sri Lanka verletzten.

Weder UNIFIL noch das UN-Hauptquartier in New York haben öffentlich bekräftigt, dass die Friedenstruppen auf israelische Angriffe zurückschießen dürfen.

Bei der täglichen Mittagsbesprechung am Freitag in New York wurde ein UN-Sprecher lediglich gefragt, ob die UN angesichts der Gefahr, der sie durch Israel ausgesetzt sind, einen Abzug der Friedenstruppen in Betracht ziehen.

Am Sonntag gab der Sprecher des Generalsekretärs folgende Erklärung ab:

„Vor dem Hintergrund der anhaltenden Feindseligkeiten im Südlibanon und trotz der Angriffe auf UN-Stellungen, bei denen in den letzten Tagen mehrere Blauhelmsoldaten verletzt wurden, bleiben die UNIFIL-Blauhelmsoldaten in allen Stellungen und die UN-Flagge weht weiterhin. Der Generalsekretär würdigt das engagierte Personal der UNIFIL.

Der Generalsekretär bekräftigt, dass die Sicherheit und der Schutz des Personals und des Eigentums der Vereinten Nationen gewährleistet sein müssen und dass die Unverletzlichkeit der UN-Einrichtungen jederzeit und ohne Einschränkung respektiert werden muss. Bei einem äußerst besorgniserregenden Vorfall heute wurde die Eingangstür einer UN-Position absichtlich von gepanzerten IDF-Fahrzeugen durchbrochen.

Die UNIFIL bewertet und überprüft kontinuierlich alle Faktoren, um ihre Haltung und Präsenz zu bestimmen. Die Mission ergreift alle möglichen Maßnahmen, um den Schutz ihrer Friedenstruppen zu gewährleisten. Die Rolle und Präsenz der UNIFIL im Südlibanon wird vom UN-Sicherheitsrat mandatiert. In diesem Zusammenhang ist die UNIFIL bestrebt, ihre Fähigkeit zur Unterstützung einer diplomatischen Lösung auf der Grundlage der Resolution 1701 zu erhalten, die der einzig mögliche Weg nach vorne ist.

Der Generalsekretär bekräftigt, dass UNIFIL-Personal und -Einrichtungen niemals angegriffen werden dürfen. Angriffe auf Friedenstruppen verstoßen gegen das Völkerrecht, einschließlich des humanitären Völkerrechts. Sie können ein Kriegsverbrechen darstellen.

Er fordert alle Parteien, einschließlich der israelischen Armee, auf, von jeglichen Handlungen abzusehen, die unsere Friedenstruppen gefährden. Der Generalsekretär nutzt die Gelegenheit, um erneut dazu aufzurufen, die Feindseligkeiten einzustellen und die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats vollständig umzusetzen.

Stéphane Dujarric, Sprecher des Generalsekretärs.“

In der Erklärung heißt es: „Die UNIFIL ist bestrebt, ihre Fähigkeit zur Unterstützung einer diplomatischen Lösung auf der Grundlage der Resolution 1701 zu erhalten, die der einzig mögliche Weg nach vorne ist.“

Bisher hält die UNO an ihrer Position fest und lehnt die israelischen Forderungen nach einer Umverteilung ab, obwohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Sonntag den Friedenstruppen im Wesentlichen befahl, die Region „sofort“ zu evakuieren. In einem Video forderte Netanjahu die UNIFIL auf, ihre Soldaten „aus der Gefahrenzone“ zu bringen, und bezeichnete sie als „Geiseln der Hisbollah“.

UNIFIL-Konvoi passiert beschädigte Gebäude im Südlibanon. (Pasqual Gorrizz/UN Photo)

Die UN haben zwar erklärt, dass die israelischen Angriffe Kriegsverbrechen darstellen könnten, aber bisher keine Warnung an Israel ausgesprochen, dass die UN das Recht haben, zurückzuschießen.

Was würde passieren, wenn UN-Truppen auf Israel schießen würden? Eine Möglichkeit ist, dass die IDF sich zurückzieht, je nach den Umständen. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie die Friedenstruppen in ein Feuergefecht verwickeln.

Wäre es überraschend, wenn Israel schwerere Waffen einsetzen und UN-Soldaten töten würde, wenn man bedenkt, was das Land im vergangenen Jahr bereits alles getan hat, nämlich einen „plausiblen“ Fall von Völkermord in Gaza, wie der Internationale Gerichtshof feststellte, sowie die Ausweitung der Angriffe auf das Westjordanland und die Invasion und Bombardierung des Libanon?

Internationaler Alarm

Ein UNIFIL-Friedenstruppen aus Italien im April 2024. (Pasqual Gorriz/UN Photo)

Bisher haben Israels Aktionen gegen UNIFIL ein gewisses Maß an internationaler Verurteilung hervorgerufen. Sri Lanka „verurteilte aufs Schärfste“ den Angriff Israels, bei dem am Freitag zwei seiner Friedenstruppen verletzt wurden. Zuvor hatte Israel am Donnerstag einen UN-Beobachtungsturm angegriffen und dabei zwei indonesische Friedenstruppen verletzt.

„Ein Beobachtungsturm, der von einer Panzergranate direkt getroffen wird, obwohl er ein sehr kleines Ziel darstellt, muss sehr gezielt getroffen werden„, sagte Generalleutnant Seán Clancy, Stabschef der irischen Streitkräfte, dem irischen Sender RTÉ.

„Aus militärischer Sicht handelt es sich also nicht um einen Unfall. Es ist ein gezielter Angriff“, sagte er. „Ob es sich um Disziplinlosigkeit oder um einen gezielten Angriff handelt, so oder so ist es nicht vertretbar oder zulässig.“

Die BBC berichtete, dass „die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Italiens und Spaniens das Vorgehen Israels ebenfalls verurteilten und in einer gemeinsamen Erklärung sagten, dass es nicht zu rechtfertigen sei und sofort beendet werden müsse.“

China äußerte sich ‚zutiefst besorgt und verurteilte das Vorgehen aufs Schärfste‘, ebenso wie Indien, das sich über die ‚sich verschlechternde Sicherheitslage entlang der Blauen Linie‘ besorgt zeigte.

Das indische Außenministerium erklärte: „Die Unverletzlichkeit der UN-Einrichtungen muss von allen respektiert werden und es müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der UN-Friedenstruppen und die Unantastbarkeit ihres Mandats zu gewährleisten.“

Präsident Joe Biden sagte am Freitag, er fordere Israel ‚absolut und nachdrücklich‘ auf, die Angriffe auf UN-Friedenstruppen einzustellen, wie Politico berichtete. Er forderte einen Waffenstillstand in Gaza, ohne die Hilfs- oder Munitionslieferungen einzustellen.

Vierzig der 50 Nationen, deren Soldaten die UNIFIL bilden, gaben ebenfalls eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die Angriffe Israels verurteilten.

Düstere Szenarien

Wenn die UNO Israel öffentlich davor gewarnt hätte, dass sie das Mandat hat, das Feuer zu erwidern, und dann nichts unternommen hätte, als sie angegriffen wurde, oder wenn sie sich zurückziehen würde, würde dies eine Demütigung für die UNO bedeuten.

Wenn UNIFIL weiterhin standhaft bleibt und das Feuer erwidert, was zu einer heftigen israelischen Reaktion führen würde, die den Tod von UN-Friedenstruppen zur Folge hätte, würde Israel nach einem ersten Aufschrei damit davonkommen?

Westliche Nationen haben keine roten Linien gezogen, um Israel mit Waffen, Geld und politischer Deckung zu unterstützen.

Wenn ein plausibler Fall von Völkermord sie nicht davon abhält, Israel zu unterstützen, würden dann tote UN-Friedenstruppen dies tun? Ist die Unverletzlichkeit von UN-Truppen so entbehrlich wie das Leben von Tausenden von Palästinensern?

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger 25-jähriger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

