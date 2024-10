Nichts von dem Gaza Vergleich des Nobelpreisträgers fand ich in deutschen Medien…...

Nobelpreisträger und Überlebender von Hiroshima: Vergleich mit Gaza verärgert Israel

Toshiyuki Mimaki sagte, die Arbeiter im Gazastreifen hätten einen Nobelpreis verdient, nachdem seine Organisation den Preis erhalten hatte

Toshiyuki Mimaki, stellvertretender Direktor der Nihon Hidankyo, nimmt an einer Pressekonferenz teil, nachdem die Gruppe am 11. Oktober in Hiroshima mit dem Friedens

Veröffentlicht am: 14. Oktober 2024

Israel hat einen prominenten Überlebenden des Atombombenabwurfs auf Hiroshima wegen eines Vergleichs angegriffen, den er zwischen der Explosion und dem aktuellen Angriff auf Gaza gezogen hat.

Toshiyuki Mimaki, ein führendes Mitglied der Organisation Nihon Hidankyo, die Überlebende des Angriffs der USA vertritt, verglich die beiden, nachdem die Gruppe am Freitag als Empfänger des Friedensnobelpreises bekannt gegeben worden war.

„Ich war mir sicher, dass es die Menschen sein würden, die in Gaza so hart arbeiten, wie wir gesehen haben“, sagte er nach der Bekanntgabe gegenüber Reportern in Tokio.

„In Gaza werden blutende Kinder von ihren Eltern festgehalten. Es ist wie in Japan vor 80 Jahren.“

Als Reaktion darauf griff der israelische Botschafter in Japan den Vergleich als ‚empörend und unbegründet‘ an und sagte, solche Vergleiche ‚verzerren die Geschichte und entehren die Opfer‘.

Im August kündigten die Botschafter der USA und Großbritanniens in Japan an, dass sie die Gedenkfeier für die Opfer des Atombombenabwurfs der USA im Jahr 1945 auslassen würden, weil der Bürgermeister der Stadt den israelischen Botschafter nicht eingeladen hatte.

Während des andauernden Krieges Israels gegen Gaza haben mehrere israelische Minister und Beamte sich dafür ausgesprochen, eine Atombombe auf Gaza einzusetzen, die Enklave in ein „Schlachthaus“ zu verwandeln und „den Gazastreifen vom Erdboden zu tilgen“.

Benny Morris: Israelischer Historiker fordert Atomschlag gegen den Iran

Südafrika argumentiert, dass diese Aussagen Beweise für eine genozidale Absicht in seinem laufenden Fall vor dem Internationalen Gerichtshof sind, in dem Israel des Völkermords in Gaza beschuldigt wird, eine Anklage, die Israel bestreitet.

Bei der Bombardierung von Hiroshima durch die USA am 6. August 1945 wurden mindestens 140.000 Menschen getötet, drei Tage später kamen in Nagasaki weitere 74.000 Menschen ums Leben.

Nihon Hidankyo wurde von Überlebenden gegründet, um der Explosion zu gedenken und sich für die nukleare Abrüstung einzusetzen.

Israelische Streitkräfte haben nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in den letzten 24 Stunden mindestens 62 Palästinenser getötet und 220 verwundet.

Damit beläuft sich die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober 2023 auf 42.289, mehr als 98.684 wurden verwundet und mindestens 10.000 werden noch vermisst, sind wahrscheinlich tot und unter Trümmern begraben.

Gesundheitsbeamte berichten, dass über 60 Prozent der Opfer Kinder und Frauen sind.

