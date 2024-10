https://chrishedges.substack.com/p/extermination-works-at-first?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=150214079&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Vernichtung funktioniert. Zunächst.

Von Chris Hedges

14. Oktober 2024

Vernichtungsnation – von Mr. Fish

Israel wird seine Massentötungen fortsetzen, um seine unmittelbaren Ziele zu erreichen, aber langfristig wird der Rückschlag durch seinen Völkermord den zionistischen Staat zum Scheitern verurteilen.

Vernichtung funktioniert. Zunächst. Das ist die schreckliche Lehre aus der Geschichte. Wenn Israel nicht aufgehalten wird – und keine externe Macht scheint bereit zu sein, den Völkermord in Gaza oder die Zerstörung des Libanon zu stoppen – wird es seine Ziele erreichen, den nördlichen Gazastreifen zu entvölkern und zu annektieren und den südlichen Gazastreifen in ein Leichenhaus zu verwandeln, in dem Palästinenser bei lebendigem Leib verbrannt, durch Bomben dezimiert und an Hunger und Infektionskrankheiten sterben, bis sie vertrieben werden. Es wird sein Ziel erreichen, den Libanon zu zerstören – 2.255 Menschen wurden getötet und über eine Million Libanesen wurden vertrieben – in dem Versuch, ihn in einen gescheiterten Staat zu verwandeln. Und vielleicht wird es bald seinen lang gehegten Traum verwirklichen, die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit dem Iran zu zwingen. Israelische Politiker geifern öffentlich über Vorschläge, den iranischen Führer Ayatollah Ali Hosseini Khamenei zu ermorden und Luftangriffe auf die iranischen Nuklearanlagen und Öleinrichtungen durchzuführen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Kabinett, wie auch diejenigen, die die Nahostpolitik im Weißen Haus vorantreiben – Antony Blinken, der in einer überzeugten zionistischen Familie aufgewachsen ist, Brett McGurk, Amos Hochstein, der in Israel geboren wurde und im israelischen Militär diente, und Jake Sullivan – sind überzeugte Anhänger der Doktrin, dass Gewalt die Welt so formen kann, dass sie ihrer wahnwitzigen Vision entspricht. Dass diese Doktrin in den besetzten Gebieten Israels spektakulär gescheitert ist und in Afghanistan, im Irak, in Syrien und Libyen sowie eine Generation zuvor in Vietnam nicht funktioniert hat, schreckt sie nicht ab. Dieses Mal, so versichern sie uns, wird sie erfolgreich sein.

Kurzfristig haben sie Recht. Das sind keine guten Nachrichten für die Palästinenser oder die Libanesen. Die USA und Israel werden weiterhin ihr Arsenal an Industriewaffen einsetzen, um eine große Anzahl von Menschen zu töten und Städte in Schutt und Asche zu legen. Aber langfristig sät diese wahllose Gewalt Drachenzähne. Sie schafft Gegner, die manchmal eine Generation später in ihrer Grausamkeit – wir nennen es Terrorismus – das übertreffen, was den Getöteten der vorherigen Generation angetan wurde.

Hass und Rachegelüste werden, wie ich bei meiner Berichterstattung über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien erfahren habe, wie ein giftiges Elixier von einer Generation an die nächste weitergegeben. Unsere katastrophalen Interventionen in Afghanistan, im Irak, in Syrien, Libyen und im Jemen sowie die Invasion Israels im Libanon im Jahr 1982, die zur Gründung der Hisbollah führte, hätten uns dies lehren sollen.

Diejenigen von uns, die über den Nahen Osten berichteten, waren verblüfft, dass die Bush-Regierung glaubte, sie würde im Irak als Befreier begrüßt werden, obwohl die USA über ein Jahrzehnt lang Sanktionen verhängt hatten, die zu einer schweren Nahrungsmittel- und Medikamentenverknappung führten und den Tod von mindestens einer Million Irakern, darunter 500.000 Kinder, verursachten. Denis Halliday, der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen im Irak, trat 1998 zurück, weil er die von den USA verhängten Sanktionen als „völkermörderisch“ bezeichnete, da sie eine „vorsätzliche Politik zur Vernichtung des irakischen Volkes“ darstellten.

Die Besetzung Palästinas durch Israel und die Bombardierung des Libanons im Jahr 1982 waren der Auslöser für Osama bin Ladens Angriff auf die Zwillingstürme in New York City im Jahr 2001, zusammen mit der Unterstützung der USA für Angriffe auf Muslime in Somalia, Tschetschenien, Kaschmir und im Süden der Philippinen, der militärischen Unterstützung Israels durch die USA und den Sanktionen gegen den Irak.

Wird die internationale Gemeinschaft weiterhin passiv zusehen und Israel erlauben, eine Massenvernichtungskampagne durchzuführen? Wird es jemals Grenzen geben? Oder wird ein Krieg mit dem Libanon und dem Iran als Vorwand dienen – Israels schlimmste Kampagnen der ethnischen Säuberung und des Massenmordes wurden immer unter dem Deckmantel eines Krieges durchgeführt –, um das, was in Palästina geschieht, in eine aktualisierte Version des Völkermords an den Armeniern zu verwandeln?

Ich fürchte, dass die Ströme von Blut weiter anschwellen werden, da die Israel-Lobby den Kongress und die beiden Regierungsparteien gekauft und bezahlt hat und auch die Medien und Universitäten einschüchtert. Mit Krieg lässt sich Geld verdienen. Sehr viel Geld. Und der Einfluss der Kriegsindustrie, der durch Hunderte Millionen Dollar, die von den Zionisten für politische Kampagnen ausgegeben werden, noch verstärkt wird, wird ein gewaltiges Hindernis für den Frieden darstellen, ganz zu schweigen von der Vernunft.

Wenn wir nicht, wie Chalmers Johnson in „Nemesis: The Last Days of the American Republic“ schreibt, „die CIA abschaffen, die Geheimdienstarbeit wieder dem Außenministerium übertragen und alle nicht rein militärischen Funktionen aus dem Pentagon entfernen“, werden wir „nie wieder Frieden erfahren und als Nation höchstwahrscheinlich nicht mehr lange überleben“.

Völkermord wird durch Zermürbung begangen. Sobald einer bestimmten Gruppe ihre Rechte entzogen wurden, folgen als nächste Schritte die Vertreibung der Bevölkerung, die Zerstörung der Infrastruktur und die massenhafte Tötung von Zivilisten. Israel greift auch internationale Beobachter, Menschenrechtsorganisationen, Entwicklungshelfer und Mitarbeiter der Vereinten Nationen an und tötet sie, was ein Merkmal der meisten Völkermorde ist. Ausländische Journalisten werden verhaftet und der „Feindesbegünstigung“ beschuldigt, während palästinensische Journalisten ermordet und ihre Familien ausgelöscht werden. Israel führt kontinuierliche Angriffe auf das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in Gaza durch, wobei zwei Drittel seiner Einrichtungen beschädigt oder zerstört wurden und 223 seiner Mitarbeiter getötet wurden. Es hat die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) angegriffen, wobei auf Friedenstruppen geschossen wurde, sie mit Tränengas angegriffen und verletzt wurden. Diese Taktik ähnelt den Angriffen der bosnischen Serben im Juli 1995 auf die Außenposten der UN-Schutztruppe in Srebrenica, über die ich berichtet habe. Die Serben, die die Lebensmittelversorgung der bosnischen Enklave unterbrochen hatten, was zu schwerer Unterernährung und Hungersnot führte, eroberten die Außenposten der UN und nahmen 30 UN-Soldaten als Geiseln, bevor sie mehr als 8.000 bosnisch-muslimische Männer und Jungen massakrierten.

Diese ersten Phasen sind in Gaza abgeschlossen. Die letzte Phase ist der Massensterben, nicht nur durch Kugeln und Bomben, sondern auch durch Hungersnot und Krankheiten. Seit Anfang dieses Monats ist keine Nahrung mehr in den Norden von Gaza gelangt.

Israel hat Flugblätter abgeworfen, in denen alle Menschen im Norden zur Evakuierung aufgefordert werden. 400.000 Palästinenser im nördlichen Gaza müssen gehen oder sterben. Israel hat die Evakuierung von Krankenhäusern angeordnet – Israel zielt auch auf Krankenhäuser im Libanon ab – und setzt Drohnen ein, um wahllos auf Zivilisten zu schießen, auch auf diejenigen, die versuchen, Verwundete zur Behandlung zu bringen. Israel bombardiert Schulen, die als Unterkünfte dienen, und hat das Flüchtlingslager Jabaliya in eine freie Schusszone verwandelt. Wie üblich nimmt Israel weiterhin Journalisten ins Visier, darunter Fadi Al-Wahidi von Al Jazeera, der in den Hals geschossen wurde und sich weiterhin in kritischem Zustand befindet. Nach Schätzungen des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seit dem 7. Oktober mindestens 175 Journalisten und Medienmitarbeiter von israelischen Truppen in Gaza getötet.

Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten warnt davor, dass Hilfslieferungen in den gesamten Gazastreifen auf dem niedrigsten Stand seit Monaten sind. „Die Menschen haben keine Möglichkeit mehr, zurechtzukommen, die Lebensmittelversorgung ist zusammengebrochen und die Gefahr einer Hungersnot besteht weiterhin“, heißt es in dem Bericht.

Die totale Belagerung, die über den nördlichen Gazastreifen verhängt wurde, wird in der nächsten Phase auch auf den südlichen Gazastreifen ausgedehnt. Ein schleichender Tod. Und die Hauptwaffe wird, wie im Norden, die Hungersnot sein.

Ägypten und die anderen arabischen Staaten haben es abgelehnt, die Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge in Betracht zu ziehen. Aber Israel setzt darauf, eine humanitäre Katastrophe von solch katastrophalem Ausmaß zu schaffen, dass diese Länder oder andere Länder nachgeben werden, damit sie Gaza entvölkern und ihre Aufmerksamkeit auf die ethnische Säuberung des Westjordanlandes richten können. Das ist der Plan, obwohl niemand, auch Israel nicht, weiß, ob er funktionieren wird.

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich beklagte im August offen, dass der internationale Druck Israel daran hindere, die Palästinenser auszuhungern, „auch wenn dies gerechtfertigt und moralisch vertretbar sein mag, bis unsere Geiseln zurückgebracht werden“.

Was in Gaza geschieht, ist nicht beispiellos. Das indonesische Militär führte 1965 mit Unterstützung der USA eine einjährige Kampagne durch, um diejenigen auszurotten, die beschuldigt wurden, kommunistische Führer, Funktionäre, Parteimitglieder und Sympathisanten zu sein. Das Blutbad – das größtenteils von abtrünnigen Todesschwadronen und paramilitärischen Banden verübt wurde – dezimierte die Gewerkschaftsbewegung zusammen mit der intellektuellen und künstlerischen Klasse, Oppositionsparteien, führenden Universitätsstudenten, Journalisten und ethnischen Chinesen. Eine Million Menschen wurden abgeschlachtet. Viele der Leichen wurden in Flüsse geworfen, hastig begraben oder an Straßenrändern verrotten gelassen.

Diese Kampagne des Massenmordes wird heute in Indonesien mythologisiert, wie es auch in Israel der Fall sein wird. Sie wird als epischer Kampf gegen die Mächte des Bösen dargestellt, so wie Israel die Palästinenser mit den Nazis gleichsetzt.

Die Mörder im indonesischen Krieg gegen den „Kommunismus“ werden bei politischen Kundgebungen bejubelt. Sie werden für die Rettung des Landes gefeiert. Sie werden im Fernsehen zu ihren „heldenhaften“ Schlachten interviewt. Die drei Millionen starke Pancasila-Jugend – Indonesiens Äquivalent zu den „Braunhemden“ oder der Hitlerjugend – beteiligte sich 1965 an dem völkermörderischen Chaos und wird als Säule der Nation angesehen.

Joshua Oppenheimers Dokumentarfilm „The Act of Killing“, dessen Produktion acht Jahre dauerte, enthüllt die dunkle Psychologie einer Gesellschaft, die Völkermord begeht und Massenmörder verehrt.

Wir sind genauso verdorben wie die Mörder in Indonesien und Israel. Wir verklären unseren Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern und romantisieren unsere Mörder, Revolverhelden, Gesetzlosen, Milizen und Kavallerieeinheiten. Wir, wie Israel, fetischisieren das Militär.

Unsere Massenmorde in Vietnam, Afghanistan und im Irak – was der Soziologe James William Gibson als „Technowar“ bezeichnet – definieren Israels Angriff auf Gaza und den Libanon. Technowar konzentriert sich auf das Konzept des „Overkill“. Overkill, mit seiner absichtlich großen Zahl ziviler Opfer, wird als wirksame Form der Abschreckung gerechtfertigt.

Wie Israel haben auch wir, wie Nick Turse in „Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam“ betont, Hunderttausende unbewaffnete Zivilisten, darunter auch Kinder, vorsätzlich verstümmelt, misshandelt, geschlagen, gefoltert, vergewaltigt, verwundet und getötet.

Die Massaker, so Turse, „waren das unvermeidliche Ergebnis einer bewussten Politik, die auf höchster militärischer Ebene diktiert wurde.“

Viele der Vietnamesen – wie auch Palästinenser –, die ermordet wurden, so Turse, wurden zunächst erniedrigenden Formen öffentlicher Misshandlung, Gruppenvergewaltigung, Folter und brutalen Schlägen ausgesetzt. Sie wurden, wie Turse schreibt, bei ihrer ersten Inhaftierung „in winzige Stacheldraht-‚Kuhkäfige‘ gesperrt und manchmal mit angespitzten Bambusstöcken gestochen, während sie darin saßen.“ Andere Häftlinge „wurden in große, mit Wasser gefüllte Fässer gesperrt; die Behälter wurden dann mit großer Wucht geschlagen, was innere Verletzungen verursachte, aber keine Narben hinterließ.“ Einige wurden „stundenlang an Seilen aufgehängt oder kopfüber aufgehängt und geschlagen, eine Praxis, die als ‚Flugreise‘ bezeichnet wurde.“ Sie wurden mit Elektroschocks von kurbelbetriebenen Feldtelefonen, batteriebetriebenen Geräten oder sogar Viehtreibern gefoltert.“ Fußsohlen wurden geschlagen. Finger wurden abgetrennt. Häftlinge wurden mit Messern aufgeschlitzt, “erstickt, mit Zigaretten verbrannt oder mit Schlagstöcken, Knüppeln, Bambusflegeln, Baseballschlägern und anderen Gegenständen geschlagen. Vielen wurde mit dem Tod gedroht oder sie wurden sogar Scheinhinrichtungen ausgesetzt.“ Turse fand heraus – wieder wie in Israel –, dass „inhaftierte Zivilisten und gefangene Guerillas oft als menschliche Minensucher eingesetzt wurden und dabei regelmäßig starben“. Und während Soldaten und Marinesoldaten täglich brutale und mörderische Handlungen verübten, „organisierte, koordinierte und bezahlte“ die CIA ein geheimes Programm gezielter Attentate „auf bestimmte Personen, ohne den Versuch zu unternehmen, sie lebend zu fassen, oder auch nur an einen legalen Prozess zu denken“.

„Nach dem Krieg“, so Turse abschließend, “schrieben die meisten Gelehrten die Berichte über weit verbreitete Kriegsverbrechen, die in vietnamesischen Revolutionspublikationen und in der amerikanischen Antikriegsliteratur immer wieder auftauchen, als bloße Propaganda ab. Nur wenige akademische Historiker dachten überhaupt daran, solche Quellen zu zitieren, und fast niemand tat dies in so großem Umfang. In der Zwischenzeit wurde My Lai zum Synonym für alle anderen amerikanischen Gräueltaten – und verdrängte diese damit. Die Bücherregale zum Vietnamkrieg sind heute gefüllt mit umfassenden Geschichtsdarstellungen, nüchternen Studien über Diplomatie und militärische Taktiken sowie Memoiren von Soldaten über den Kampf. Der wahre amerikanische Krieg in Vietnam, der in vergessenen Archiven der US-Regierung vergraben und in den Erinnerungen der Überlebenden der Gräueltaten eingeschlossen ist, ist so gut wie aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden.“

Es gibt keinen Unterschied zwischen uns und Israel. Deshalb stoppen wir den Völkermord nicht. Israel tut genau das, was wir an seiner Stelle tun würden. Israels Blutrausch ist unser eigener. Wie ProPublica berichtete, „hat Israel die humanitäre Hilfe für Gaza absichtlich blockiert, wie zwei Regierungsstellen feststellten. Antony Blinken lehnte sie ab.“

Das US-Recht verpflichtet die Regierung, Waffenlieferungen an Länder auszusetzen, die die Lieferung von US-unterstützter humanitärer Hilfe verhindern.

Historische Amnesie ist ein wesentlicher Bestandteil von Vernichtungskampagnen, sobald sie enden, zumindest für die Sieger. Für die Opfer jedoch ist die Erinnerung an den Völkermord, zusammen mit dem Wunsch nach Vergeltung, eine heilige Pflicht. Die Besiegten tauchen auf eine Weise wieder auf, die die Völkermörder nicht vorhersehen können, und schüren neue Konflikte und neue Feindseligkeiten. Die physische Auslöschung aller Palästinenser, die einzige Möglichkeit, einen Völkermord zu begehen, ist unmöglich, da allein sechs Millionen Palästinenser in der Diaspora leben. Über fünf Millionen leben im Gazastreifen und im Westjordanland.

Der Völkermord Israels hat die 1,9 Milliarden Muslime weltweit sowie den größten Teil des globalen Südens in Rage versetzt. Er hat die korrupten und fragilen Regime der Diktaturen und Monarchien in der arabischen Welt, in der 456 Millionen Muslime leben und die mit den USA und Israel zusammenarbeiten, diskreditiert und geschwächt. Er hat die Reihen des palästinensischen Widerstands gestärkt. Und er hat Israel und die USA zu verachteten Paria gemacht.

Israel und die USA werden diese Runde wahrscheinlich gewinnen. Aber letztendlich haben sie ihr eigenes Todesurteil unterzeichnet.

