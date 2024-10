https://english.almayadeen.net/news/politics/unicef-chief–deeply-concerned–over-humanitarian-situation



UNICEF-Chefin „zutiefst besorgt“ über humanitäre Lage im Libanon

Von Al Mayadeen English 30. September 2024

UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell ist besorgt über die sich verschlechternde humanitäre Lage im Libanon angesichts der anhaltenden israelischen Aggression gegen das Land.

UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell äußerte am Montag ihre Besorgnis über das Massaker an Kindern bei den jüngsten israelischen Angriffen auf den Libanon. „Ich bin zutiefst besorgt über die sich rapide verschlechternde humanitäre Lage im Libanon. In der vergangenen Woche wurden Berichten zufolge mindestens 80 Kinder bei Angriffen getötet und Hunderte weitere verletzt“, sagte Russell auf X.

Sie sagte, dass die Zahl der durch die Gewalt vertriebenen Menschen auf über eine Million gestiegen sei, darunter über 300.000 Kinder, und zitierte dabei Regierungsberichte. „Tausende Kinder und Familien leben jetzt auf der Straße oder in Notunterkünften; viele sind ohne lebensnotwendige Vorräte und Habseligkeiten aus ihren Häusern geflohen. Die humanitäre Lage verschlechtert sich von Stunde zu Stunde“, sagte Russell.

Sie betonte, dass UNICEF und seine Partner im Libanon aktiv sind und Kinder und Familien mit lebensnotwendiger Unterstützung versorgen. Sie wies darauf hin, dass Teams Trinkwasser, medizinische Hilfsgüter, Matratzen, Decken sowie Hygiene- und Baby-Sets liefern. „Wir bieten Gesundheits- und Ernährungsleistungen, Kinderschutz und psychosoziale Unterstützungsdienste für Kinder an.“

„Aber mit der zunehmenden Gewalt steigt auch der humanitäre Bedarf. Jede Bodenoffensive oder weitere Eskalation im Libanon würde die katastrophale Situation für Kinder noch verschlimmern. Ein solches Ergebnis muss um jeden Preis vermieden werden“, sagte sie und forderte eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten.

UNICEF bekräftigt seine Forderung an alle Parteien, Kinder und zivile Infrastruktur zu schützen und sicherzustellen, dass humanitäre Helfer die Bedürftigen sicher erreichen können, in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, fügte sie hinzu.

Am Montag zuvor hatte The Guardian berichtet, dass die Ereignisse der letzten Monate sowie der jüngste Angriff auf den Libanon zeigen, dass „Israel“ eine Bedrohung für seine Nachbarn darstellt und nicht umgekehrt. Der Bericht erinnert an die Tötung von 558 libanesischen Menschen an einem Tag, von denen 50 Kinder waren. Auch Ersthelfer, humanitäre Helfer und Regierungsmitarbeiter bleiben nicht verschont.

Nach dem Angriff, bei dem der Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah am Freitag getötet wurde und sechs Wohngebäude in Beirut zerstört wurden, behauptete The Guardian, dass sich „ein Gaza im Kleinen schnell entfaltet“, mit Tausenden, die aus Sicherheitsgründen fliehen, traumatisierten Kindern, vielen Todesopfern und einer Eskalation, bei der es keine Begrenzung für das Leben von Zivilisten gibt, die verloren gehen können, um die Ziele „Israels“ zu erreichen.

