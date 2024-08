Kann man die Ablehnung und den Protest gegen das Netanjahu Regime besser zum Ausdruck bringen, als es Landrat Löhr mutig vormachte? Man darf keine falsche Solidaritär zelebrieren! Zur Nachahmung empfohlen. Evelyn Hecht-Galinski

Landrat Löhr (Unna) lässt die israelische Flagge einholen

https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/unna-protest-israel-flagge-100.html



Unnaer Landrat lässt aus Protest israelische Flagge einholen Lokalzeit aus Dortmund. . 02:31 Min. . Verfügbar bis 02.08.2026. WDR. Von Christof Voigt.

Unnaer Landrat lässt aus Protest israelische Flagge einholen

Stand: 02.08.2024, 20:45 Uhr

Der Landrat des Kreises Unna hat die israelische Flagge am Kreishaus abnehmen lassen – und damit eine Debatte losgetreten.

Die Fahne hing seit vielen Monaten am Kreishaus in Unna. Sie sollte die Solidarität mit Israel, insbesondere nach dem Terroranschlag der Hamas im Oktober vergangenen Jahres, zum Ausdruck bringen. Landrat Mario Löhr ( SPD ) betonte in seiner Erklärung, diese Solidarität mit dem israelischen Volk sei ungebrochen. Weiterlesen bei wdr.de

