Unredlichkeit & Blankoschecks Von Patrick Lawrence

Screen-Shot-2022-06-13-at-2.23.01-PM-100×100.pngVor einigen Jahren, als der Niedergang der amerikanischen Medien auch unter denjenigen deutlich wurde, die nicht in diesem Beruf tätig sind, begannen Freunde und Bekannte, zwei Fragen zu stellen. Glauben Journalisten, was sie berichten und schreiben? Oder wissen sie, dass das, was sie uns erzählen, irreführend oder falsch ist, aber sie täuschen oder lügen, um ihren Job zu behalten?

Ich hatte auf diese Fragen keine Antwort parat, aber ich begrüßte sie als Zeichen eines gesunden Vertrauensverlustes, einer weiteren „Desillusionierung“. Sie deuteten auf ein Publikum hin, das die Krise in unseren Medien bewusster und aufmerksamer wahrnimmt, so wie es die Öffentlichkeit war, als Henry Luce die Hutchins-Kommission finanzierte. (Die Kommission veröffentlichte 1947 A Free and Responsible Press.)

Um jetzt eine Antwort auf diese Fragen zu geben: Im heutigen Journalismus gibt es einen bemerkenswert häufigen Fall von Jean-Paul Sartres mauvaise foi. Bösgläubigkeit bedeutet – hoffentlich nicht zu vereinfacht ausgedrückt -, dass man vorgibt, jemand oder etwas anderes zu sein als man selbst. Es bedeutet den Verzicht auf Authentizität, diesen wesentlichen Wert in Sartres Denken. In böser Absicht spielt man eine Rolle, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen, so wie man sie sich vorstellt. Sartres berühmtes Beispiel ist der Café-Kellner, dessen jede Bewegung – „ein wenig zu präzise, ein wenig zu schnell“ – eine künstliche Darstellung dessen ist, was er glaubt, dass die Gäste von einem Café-Kellner erwarten. Philosophisch ausgedrückt, geht es um das „Für-andere-Sein“ im Gegensatz zum „Für-sich-sein“.

Ein ehemaliger Journalist hat es in dem Kommentar zu einer meiner Kolumnen sehr einfach ausgedrückt. „Ich war wie die meisten Journalisten, die ich in den Jahrzehnten kannte, die ich mit Unterbrechungen in diesem Geschäft verbrachte. Ich war ein Schwindler.“

Das ist der amerikanische Journalist, wie er oder sie geworden ist, ein Journalist für andere. Je weniger er wirklich ein Journalist ist – ein Journalist für sich selbst -, desto mehr muss er sich an das akzeptierte Bild des Journalisten halten. Er ist „der Mann ohne Schatten“, wie Carl Jung es in einem anderen Zusammenhang ausdrückte. Nachdem er zu einer weiteren „entindividualisierten Person“ der Gesellschaft geworden ist – wieder Jung -, spielt der Journalist nun, psychotherapeutisch gesehen, eine Rolle. Auch Zeitungen sind im Grunde genommen Reënactments von Zeitungen.

Den fragenden Freunden sage ich jetzt, dass Journalisten keine Lügner sind, nicht genau. „Ein Mensch lügt nicht über das, was er nicht weiß“, schrieb Sartre in Das Sein und das Nichts, „er lügt nicht, wenn er einen Irrtum verbreitet, dem er aufgesessen ist.“ Das ist der perfekte Begriff für den unverankerten Journalisten unserer Zeit. Wir kommen wieder auf die Umkehrung von Descartes zurück. „Ich denke, also bin ich“ wird zu „Ich bin, also denke ich“. Das ist es, was ich meine: Ich bin ein Reporter der Washington Post, und dies sind also meine Gedanken und dies ist mein Verständnis der Welt, über die ich berichte.

Die Selbsttäuschung, die ich hier beschreibe, ist eine der beiden Kräfte, die den Journalismus in den Redaktionen am Laufen halten. Es wäre schwierig, ihre Macht zu überschätzen. Atmen Sie lange genug faule Luft ein, und Sie haben keine Ahnung von einer Frühlingsbrise. Ich bin noch nie einem Journalisten begegnet, der sich im Zustand der Bösgläubigkeit befindet und in der Lage ist, zu erkennen, was er sich im Laufe seines Berufslebens selbst angetan hat – seine Entfremdung, das Kunstwerk, aus dem er und seine Arbeit bestehen. Die Selbsttäuschung ist eine Totalität im Bewusstsein.

Der „Messingscheck

Die zweite Kraft hängt eng mit der ersten zusammen und ist in ihrem praktischen Aspekt noch zwingender. Ich beziehe mich hier auf das, was Upton Sinclair vor einem Jahrhundert „den Messingscheck“ nannte. Wir müssen nun das Geld betrachten. Gibt es irgendeinen Selbstbetrug unter der Sonne, den Geld nicht verlangen und in der Regel auch erhalten kann?

Sinclair betrachtete Der Messingscheck als eines der beiden wichtigsten Bücher, die er je geschrieben hat, das andere war Der Dschungel. Er veröffentlichte es 1919 im Selbstverlag und ließ es urheberrechtlich unbedenklich, weil er es frei zugänglich machen wollte. Es ist eine heftige, 445 Seiten lange Anklageschrift gegen die amerikanische Presse in all ihrer Verunstaltung. Es ist nicht gut geschrieben: Die Prosa ist formlos, oft schrill und voller veralteter Verweise. Aber es ist tugendhaft unerbittlich. Er gibt uns historischen Ballast an die Hand, mit dem wir verstehen können, dass die Krise des amerikanischen Journalismus heute eine Geschichte mit langer Vorgeschichte ist. Trotz all seiner Eigenheiten ist das Buch für unsere Zeit besonders relevant. Robert McChesney, der bekannte Medienkritiker, hat 2003 eine neue Ausgabe bei der University of Illinois Press herausgebracht.

Sinclair war ein seltsamer Mensch. Er wuchs in komfortablen Verhältnissen in New York auf und ließ sich in Pasadena nieder, aber seine Verachtung für den amerikanischen Kapitalismus hatte viel von einem Präriepopulisten. The Brass Check ist eine Verurteilung der Macht des Kapitals, die Presse zu korrumpieren, und Sinclair beurteilte sie als absolut korrupt. „Nicht hyperbolisch und verächtlich, sondern buchstäblich und mit wissenschaftlicher Präzision“, schrieb er verächtlich, „definieren wir den Journalismus in Amerika als das Geschäft und die Praxis, die Nachrichten des Tages im Interesse des wirtschaftlichen Privilegs zu präsentieren.“

Es ist die Geschichte mit dem Messingscheck, die mich zu Sinclairs Buch zurückgeführt hat. Er hörte sie, als er um die Wende zum 20. Jahrhundert in New York studiert hatte. Jahrhunderts. Messingschecks scheinen damals Teil der Prostitutionsszene gewesen zu sein. Ein Kunde kam in sein bevorzugtes Bordell und bezahlte die Puffmutter für ein abendliches Vergnügen. Im Gegenzug erhielt er einen Scheck in Form eines Messingschecks, und als die Frau seiner Wahl ihn nach oben führte, übergab er ihr den Scheck. Am Ende des Abends gab die Prostituierte den Messingscheck an die Puffmutter zurück. Der Freier ging zufrieden nach Hause (vermutlich), die Dame des Abends wurde angemessen bezahlt (vermutlich), und der Besitzer behielt die Kontrolle über das Geld.

Die Geschichte hinterließ bei dem jungen Sinclair einen bleibenden Eindruck. „Es gibt mehr als eine Art von Parasiten, die sich von menschlicher Schwäche ernähren, es gibt mehr als eine Art von Prostitution, die durch den BRASS CHECK symbolisiert werden kann“, erinnerte er sich in dem Buch, das er zwei Jahrzehnte später veröffentlichte.

„Der Messingscheck befindet sich jede Woche in Ihrem Gehaltsumschlag – Sie, die Sie unsere Zeitungen und Zeitschriften schreiben, drucken und verteilen. Der Messingscheck ist der Preis für eure Schande – ihr, die ihr den schönen Leib der Wahrheit nehmt und ihn auf dem Marktplatz verkauft, die ihr die jungfräulichen Hoffnungen der Menschheit an das abscheuliche Bordell des Großkapitals verratet.“

Das ist Sinclair – brodelnd, nicht selten in die purpurne Prosa der Empörung abgleitend. Aber er liefert starke, wenn auch theatralische Argumente für seine Empörung. Er bestätigt ein Urteil, das ich schon früher geäußert habe. Heute steht beim Fehlverhalten amerikanischer Journalisten weit mehr auf dem Spiel als zu Sinclairs Zeiten. Amerika hat sich inzwischen zu einer Weltmacht entwickelt. Umso bemerkenswerter ist es, darüber nachzudenken, in welchem Ausmaß der Informationskrieg, der so viele bedeutsame globale Ereignisse entscheidend beeinflusst, von Redakteuren und Korrespondenten getragen wird, deren Hauptanliegen ihre alltäglichen materiellen Wünsche sind – Häuser, Autos, Ausgehen, Urlaub. Das habe ich in meinen Jahren bei der Mainstream-Presse immer wieder erlebt. Das ist ein Problem der Proportionen, das sich nur schwer in Einklang bringen lässt, da es zu Sinclairs Zeiten noch viel provinzieller war, aber es ist immer noch das Problem, wie er es erkannt hat.

Sinclair fällt aus allen Wolken, als er The Brass Check abschließt. „Jetzt ist dieses Rätsel kein Rätsel mehr“, ruft er aus. „Jetzt wissen wir, was der Seher von Patmos voraussah – den kapitalistischen Journalismus! Und wenn ich euch, klassenbewusste Arbeiter mit Hand und Verstand, dazu aufrufe, diese Mutter aller Ungerechtigkeiten zu organisieren und zu vernichten, muss ich mich nicht von der Sprache der alten Schriften entfernen.“ Er zitiert weiter aus Hesekiel.

Der Brass Check endet mit einer solchen Abweichung, zum Glück. In einem Abschnitt mit der Überschrift „Ein praktisches Programm“ entwirft Sinclair einen Weg aus der Mutter der Sünden, die er analysiert hat.

„Ich schlage vor, dass wir eine wöchentliche Publikation zur Verbreitung der Wahrheit gründen und stiften, die als ‚The National News‘ bekannt sein soll“, schreibt er. Hier schreibt Sinclair über die Art von Zeitung, die Amerika seiner Meinung nach braucht:

„Es wird kein Meinungsblatt sein, sondern eine reine Aufzeichnung der Ereignisse. Sie wird auf gewöhnlichem Zeitungspapier und in der billigsten möglichen Form veröffentlicht werden. Sie wird nur einen einzigen Zweck haben: dem amerikanischen Volk einmal pro Woche die Wahrheit über die Ereignisse in der Welt zu vermitteln. Sie wird streng und absolut unparteiisch sein und niemals das Propagandaorgan einer Sache. Sie wird das Land beobachten und sehen, wo Lügen verbreitet und die Wahrheit unterdrückt wird; ihre Aufgabe wird es sein, die Lügen zu entlarven und die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen.“

Das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Beschwörung des Ideals der Objektivität, das wir vorhin schon einmal betrachtet haben – nie zu erreichen, nie anzustreben. „The National News“ würde keine Werbung schalten und sich so vor den Zwängen der Konzerninteressen schützen. Dies würde eine Subvention erfordern, um den Preis niedrig zu halten – eine Subvention, die „groß genug ist, um den Erfolg sicher zu machen“. Sinclair definiert den Erfolg so genau wie alles andere: „Ich glaube, dass eine ausreichende Zahl von Amerikanern die Unehrlichkeit unserer Presse erkannt hat, um für eine solche Zeitung eine Auflage von einer Million im Jahr zu erreichen.“

Eine Zeitung mit dem Namen „The National News“ hat es nie gegeben. Aber wir irren uns, wenn wir feststellen, dass Sinclairs Projekt starb, bevor es geboren werden konnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Cedric Belfrage und Jim Aronson „The Brass Check“ gelesen haben, denn das Buch verkaufte sich hervorragend und genoss einen bleibenden Ruf. Aber das macht nichts. Als sie 1948 den National Guardian gründeten, nahmen sie sich eine Seite aus Sinclairs Buch vor. Das Projekt war ein von Macht und Geld unbefleckter Journalismus, der von Lesern unterstützt wurde, die dieses Unternehmen schätzten.

[Zum Thema: Patrick Lawrence: Unabhängiger Journalismus, wie er war]

Ich wünschte, ich hätte The Brass Check gelesen, bevor ich in diesem denkwürdigen Loft in der West Seventeenth Street zu arbeiten begann. Beim Guardian lernte ich zum ersten Mal das umgekehrte Verhältnis kennen, das so oft zwischen Macht und Geld auf der einen Seite und kompromisslosem, unverblümtem Journalismus auf der anderen besteht. Wenn ich darüber nachdenke, wie amerikanische Journalisten den Weg aus der Krise finden können, in die sie den Berufsstand gebracht haben, kommen mir die Gedanken an diese 90-Wochen-Jahre in meinen Mittzwanzigern. Ich kann dies jetzt sehen, da ich es lange Zeit nicht konnte, nachdem diese Zeit zu Ende ging und mein Weg anderswo hinführte.

Unabhängige Medien

Ich habe mich nie für den Begriff „alternative Medien“ interessiert. Meiner Ansicht nach gibt es nur Medien. Sie sind von mehr oder weniger Qualität, Integrität und Zuverlässigkeit; sie haben mehr oder weniger Ressourcen zur Verfügung und eine größere oder geringere Reichweite. Unsere Medien haben mehr oder weniger Macht, die einen mehr, die anderen weniger, und einen größeren oder kleineren Platz im öffentlichen Diskurs. Aber „alternativ“, ein Begriff, der unter den Medien, die nicht dem Mainstream angehören, selbst entstanden zu sein scheint, erweist ihnen einen großen Bärendienst. Er stellt die Alternative in eine minderwertige Position neben den Standard setzenden Oberen und bestätigt sie so als immerwährende Opposition zu einer früheren Version der Ereignisse. Das ist nicht mehr im Entferntesten der Fall, wenn es überhaupt jemals der Fall war. Die besten so genannten alternativen Medien sind heute nachdrücklich für – für erkennbare Wahrheiten, für objektive Berichte über Ereignisse, die auf eigenen Füßen stehen – Berichte, die in der Tat oft genug anderswo nicht erschienen sind.

„Unabhängige Medien“ ist jetzt der bessere und akzeptierte Begriff – unabhängig von Unternehmenseigentümern und Werbekunden, von politischer und institutioneller Macht, von vorherrschenden Orthodoxien. Obwohl er nicht viel verwendet wird, bevorzuge ich auch „blockfreie Medien“.

Robert Parry bei der Verleihung des Martha-Gellhorn-Preises für Journalismus 2017 in London am 28. Juni 2017. Außerdem, von links nach rechts, Victoria Brittain, John Pilger und Vanessa Redgrave.

Robert Parry, ein Flüchtling aus dem Mainstream, als er 1995 Consortium News gründete, drückte diesen Punkt so gut aus wie niemand zuvor, als er 20 Jahre später die I. F. Stone Medal for Journalistic Independence der Neiman Foundation entgegennahm. „Für mich besteht die Hauptverantwortung eines Journalisten darin, Informationen gegenüber aufgeschlossen zu sein, keine Agenda zu haben und kein Ergebnis zu bevorzugen“, sagte er bei dieser Gelegenheit. Dann fügte er das bereits zitierte Resümee hinzu: „Mit anderen Worten: Es ist mir egal, was die Wahrheit ist. Mich interessiert nur, was die Wahrheit ist.“

Abgesehen von der schieren Würde dieser Worte ist in ihnen der Gedanke enthalten, dass sich der Platz der unabhängigen Medien in den letzten zehn Jahren grundlegend verändert hat. Die Hinwendung des Mainstreams zum Agenda-Journalismus während der Trump- und Russiagate-Jahre, die von Jim Rutenberg [einem Medienreporter der New York Times] und anderen, die ich zitiert habe, so gut beschrieben wurde, war meiner Meinung nach entscheidend.

Die Konzernmedien haben nach wie vor immensen Einfluss und erfreuen sich weiterhin einer großen und treuen Anhängerschaft – das lässt sich nicht bestreiten. Aber für eine ständig wachsende Zahl von Lesern und Zuschauern ist die Unterwerfung dieser Medien unter den nationalen Sicherheitsstaat viel offensichtlicher.

Der gesamte Mainstream-Journalismus ist jetzt „eingebetteter Journalismus“, denn das Schlachtfeld ist überall. Dies stellt eine Belastung für unabhängige Publikationen dar, die weit über ihre Mittel hinausgeht. Wir sollten uns von diesem Umstand nicht ablenken lassen. Es geht darum, dass unabhängige, bündnisfreie Journalisten die Verantwortung, die ihnen jetzt zufällt, verstehen und diese dann auch bereitwillig übernehmen.

Journalisten schreiben oft nicht den ersten Entwurf der Geschichte, wie ein altes Sprichwort besagt, auch wenn sie dies in der Vergangenheit getan haben mögen. In unserer Zeit und offensichtlich auch in vielen anderen ist der Journalismus der erste Entwurf für die Darstellung der Dinge, die die Macht bevorzugt, um ausgewogene, sachliche Berichte über Ereignisse, die sich auf die Führung des Imperiums im In- und Ausland beziehen, aus den Geschichtsbüchern herauszuhalten.

Journalisten, die nicht dem Mainstream angehören, sind daher die wahren Freunde des Historikers und tragen die Pflicht des ersten Entwurfs, die der Historiker auferlegt. Die Russiagate-Affäre ist ein typisches Beispiel dafür. Während der Mainstream bewiesene Irrtümer und weit hergeholte Verschwörungen aufeinander stapelte, ist es unwahrscheinlich, dass solche Fehlinformationen und Desinformationen der Prüfung eines guten Historikers standhalten, wenn man bedenkt, welche Arbeit unabhängige Journalisten in die Akten geschrieben haben. Die Aufgabe besteht darin, das große Unsagbare ins Gesagte zu zwingen. Dies geschieht immer dann, wenn Journalisten die Sprache sprechen, die nicht gesprochen wird, die Sprache, in der die Wahrheit liegt. Das ist die Aufgabe einer Presse, die wirklich verantwortlich ist.

Der Appetit der Leser und Zuschauer auf diese Art von Arbeit ist an dieser Stelle unübersehbar. Auch dies überträgt den unabhängigen Journalisten eine Verantwortung. Die Leser erkennen, was ich schon mehrfach in meinen Kolumnen dargelegt habe: Wir können die New York Times und damit auch den Rest der Konzernpresse nicht mehr lesen, um zu erfahren, was passiert ist. Wir lesen die Times, um zu erfahren, was wir glauben sollen, was passiert ist. Dann gehen wir auf die Suche nach genauen Berichten über das, was passiert ist. Verstehen Sie das bitte nicht als zynische Bemerkung. Die Beobachtung ergibt sich aus zahlreichen Fällen, in denen sich diese unglückliche Realität bewahrheitet hat.

Ich bin nicht der Einzige, der für eine Erneuerung des Berufsstandes von Grund auf plädiert, d.h. für eine Wiederherstellung des Journalismus als eigenständige Institution, als Machtpol, als Vierte Gewalt, so antiquiert dieser Begriff auch erscheinen mag.

Dieser Wandel muss über einen langen Zeitraum hinweg vollzogen werden, und zwar nicht durch große Kongresse oder wissenschaftliche Symposien, sondern durch die bloße Arbeit daran. Es wäre töricht, auf die etablierten Medien zu setzen, um diesen Prozess voranzutreiben. Vielleicht finden sie den Weg zurück aus dem Sumpf der Subjektivität, oder kehren in der Zensurfrage zur Vernunft zurück, oder erholen sich von ihrem insgesamt merkwürdigen Abgleiten in „Wokery“ und „Identitätspolitik“ in ihren Redaktionen.

Aber mit der Geschichte, die ich als unseren Leitfaden betrachtet habe, gibt es einfach keinen Grund zu erwarten, dass die Mainstream-Medien die Unabhängigkeit zurückgewinnen, die sie vor langer Zeit an den nationalen Sicherheitsstaat abgegeben haben – nicht unter den gegenwärtigen Umständen. Ich sehe nur schwache Anzeichen für eine Debatte unter diesen Medien in dieser für sie entscheidenden Frage, denn sie weigern sich, wie schon während und nach dem Kalten Krieg, die Fehler und Funktionsstörungen zu erkennen.

Jeder Journalist, der heute praktiziert, steht vor einer Entscheidung, für die er nie ausgebildet wurde. „Wenn Journalismus irgendetwas ist“, sagte John Pilger in einem Fernsehauftritt, als ich dieses Kapitel schrieb, „dann sind Sie ein Vertreter der Menschen, nicht der Macht.“ Das ist die Wahl, die ich meine. Sie war schon immer da, aber in unserer Zeit ist sie zu offensichtlich und deutlich geworden, um sie zu umgehen. Journalisten können diese Wahl nur durch unabhängige Medien treffen. Es gibt nur Medien, aber die unabhängigen unter ihnen sind dazu bestimmt, immer mehr an Bedeutung zu gewinnen.Übersetzt mit Deepl.com

