https://www.palestinechronicle.com/our-right-to-live-ben-gvir-calls-for-restriction-of-palestinian-movement-death-penalty-for-detainees/



Unser Recht zu leben“ – Ben-Gvir fordert Einschränkung der palästinensischen Bewegungsfreiheit und Todesstrafe für Inhaftierte

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

2. September 2024

Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir. (Foto: Videoaufnahme)

Ben-Gvirs Aufruf erfolgte zu einem Zeitpunkt, als Israel eine groß angelegte Militäroperation im nördlichen Westjordanland fortsetzte, bei der mindestens 26 Palästinenser getötet, Dutzende verhaftet und große Schäden an der Infrastruktur angerichtet wurden.

Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Palästinensern im besetzten Westjordanland sowie die Todesstrafe für palästinensische Gefangene gefordert.

„Das Recht auf Leben hat Vorrang vor der Freizügigkeit der Bewohner der Palästinensischen Autonomiebehörde“, sagte Ben-Gvir am Sonntag auf X.

Die Tötung von drei israelischen Polizeibeamten am Kontrollpunkt Tarqumiya westlich von Hebron (Al-Khalil) bei einer Widerstandsaktion am Sonntag bezeichnete Ben-Gvir als „schreckliche Folge von Terroristen, die sich frei in der Gegend bewegen“, und sagte: „Unser Recht zu leben und nicht ermordet zu werden, hat Vorrang vor ihrem Recht auf Bewegungsfreiheit.“

„Wir müssen die Fahrspuren, auf denen wir uns bewegen, vor den Bewohnern der PA schließen“, fügte er hinzu.

Rückkehr der Checkpoints

Der rechtsextreme Minister forderte auch die „Todesstrafe“ für palästinensische Gefangene sowie die „Rückkehr der Kontrollpunkte“ in den besetzten Gebieten und bezeichnete dies als „das Gebot der Stunde“.

In einem Brief an Premierminister Benjamin Netanjahu und den Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrates, Tzahi Hanegby, forderte Ben-Gvir die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs zur Einführung der Todesstrafe für Gefangene, die an der Widerstandsoperation vom 7. Oktober teilgenommen haben.

Er schrieb, dass „die Antwort auf die Ermordung unserer Geiseln durch die Hamas eine israelische Antwort erfordert, die für die Hamas sehr schmerzhaft sein wird. Das Todesstrafengesetz … kann definitiv als eine solche Antwort dienen“, heißt es in einem Bericht der Jerusalem Post.

Das Gesetz, so der Bericht, „hat bereits seine vorläufige Abstimmung im Plenum der Knesset im März 2023 bestanden, bedarf aber noch der Zustimmung des Nationalen Sicherheitskabinetts, um in Kraft treten zu können“.

Ben-Gvirs Aufruf erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem Israel eine groß angelegte Militäroperation im nördlichen Westjordanland fortsetzte, bei der mindestens 26 Palästinenser getötet, Dutzende verhaftet und große Schäden an der Infrastruktur angerichtet wurden.

In einer Erklärung erklärte die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas, die Operation in Al-Khalil sei eine natürliche Antwort auf die Verbrechen der Besatzung gegen unser Volk, und der Widerstand werde nur noch stärker und heftiger werden.

Ungesetzliche Gewalt

Das UN-Menschenrechtsbüro hat die Anwendung „rechtswidriger Gewalt“ im Westjordanland verurteilt und Tel Aviv aufgefordert, seine Offensive im Lager Dschenin unverzüglich einzustellen.

„Der Einsatz militärischer Waffen und Taktiken bei der Strafverfolgung gibt Anlass zu ernsten Bedenken hinsichtlich einer systematischen Missachtung der Rechte der palästinensischen Bevölkerung und trägt zu einer Eskalation von Gewalt und Unsicherheit bei“, erklärte das Büro am Sonntag in einer Erklärung. „Der einzige Weg, die Sicherheit für Palästinenser und Israelis zu gewährleisten, ist die Beendigung der Besatzung.“

Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, warf Israel am Freitag ebenfalls vor, sich auf Selbstverteidigung zu berufen, um seine Militäroffensive in den besetzten Gebieten zu rechtfertigen.

„Israel behauptet, dass das, was es im Westjordanland tut, durch das Gesetz der Selbstverteidigung gerechtfertigt ist. Diese Behauptung hat keine Gültigkeit“, sagte Albanese auf X.

IGH-Urteil

Albanese wies darauf hin, dass „vor zwanzig Jahren der @CIJ_ICJ entschieden hat, dass Israel sich nicht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta berufen kann, um seine Mauer in den besetzten palästinensischen Gebieten (oPt) zu rechtfertigen.“

Im vergangenen Juli betonte sie, dass der Gerichtshof „darauf hingewiesen hat, dass Israels bloße Anwesenheit im besetzten palästinensischen Gebiet selbst rechtswidrig ist.“

Albanese argumentierte, dass Israels Besetzung des Östlichen Ostblocks „als fortgesetzte rechtswidrige Gewaltanwendung“ nicht mit dem Argument der Selbstverteidigung gerechtfertigt werden kann.

„Israels Perversion des Selbstverteidigungsrechts muss als das erkannt werden, was es ist: ein dreister Versuch, der Aufrechterhaltung seiner rechtswidrigen Aggression gegen die territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit des Staates Palästina den Stempel der ‚Legalität‘ aufzudrücken.“

Am 19. Juli erklärte der Internationale Gerichtshof Israels jahrzehntelange Besetzung palästinensischen Landes für „illegal“ und ordnete den Abbau von Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem an.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

