https://www.haaretz.com/israel-news/2024-09-02/ty-article/.premium/israels-blood-soaked-cabinet-wont-stop-if-sundays-protests-were-a-one-off/00000191-b1ec-d67d-a7f5-fbee8a3f0000



Analyse |

Israels blutgetränktes Kabinett wird nicht aufhören, wenn die kraftvollen Proteste vom Sonntag nicht anhalten

Ähnlich wie in den Stunden nach dem 7. Oktober wird immer deutlicher, dass Netanjahu völlig dysfunktional ist und dass sein persönliches und politisches Überleben tausendmal wichtiger ist als das Leben der Geiseln.

Von Yossi Verter

2. September 2024

Das erste Anzeichen dafür, dass Premierminister Benjamin Netanjahu den Kopf verloren hat, kam am Sonntagmorgen, als die Kabinettssitzung abgesagt wurde. Das Kabinett ist kein Fototermin im Sinne von „Guten Morgen, Erstklässler“. Es ist der Vorstand des Landes. Es sollte nicht in den Urlaub fahren, wenn sich eine nationale Tragödie ereignet. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

