Die BSW-Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht hat die Ergebnisse ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen uns Thüringen gewürdigt. Der gestrige Wahlsonntag sei „ein grandioser Tag" für die Partei gewesen. „Wir sind zu einem Machtfaktor in Deutschland geworden", sagte Wagenknecht auf einer Pressekonferenz.

Man könne allerdings nicht nur feiern angesichts der Wahlergebnisse – sie seien ein Ausdruck der Stimmung in Deutschland und sollten auf Bundes- und Landesebene zu denken geben. Das Wahlergebnis sei ein Auftrag in beiden Ländern, Regierungen zu bilden, von denen sich die Menschen wieder vertreten fühlten.“Das, was der AfD am meisten hilft, sind schlechte Regierungen“, sagte sie. Schlechte Regierungen wolle das BSW deshalb nicht mit unterstützen. Die Schnittmenge mit der CDU müssen man in Gesprächen ausloten. Es dürfe in keinem Fall „sozialen Kahlschlag“ in den Ländern geben. Man müsse miteinander reden – eine Zweierkonstellation werde es ja wahrscheinlich nicht werden. Die Regierung müsse einen Neubeginn darstellen.