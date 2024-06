Why I Don’t Condemn Hamas For October 7 Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): In 1999, a woman named Cindy Hendy was stabbed in the neck with an ice pick by a woman named Cynthia Vigil inside a trailer home in New Mexico. Vigil then fled the scene to a nearby residence, whose owner promptly called the police.

Warum ich die Hamas für den 7. Oktober nicht verurteile

Von Caitlin Johnstone

03. Juni 2024

Im Jahr 1999 wurde eine Frau namens Cindy Hendy in einem Wohnwagen in New Mexico von einer Frau namens Cynthia Vigil mit einem Eispickel in den Hals gestochen. Vigil floh daraufhin in ein nahe gelegenes Haus, dessen Besitzer sofort die Polizei rief.

Sie wurde nie wegen eines Verbrechens angeklagt.

Der Grund, warum Cynthia Vigil nie wegen eines Verbrechens angeklagt wurde, obwohl sie Cindy Hendy mit einem Eispickel in den Hals gestochen hatte, war, dass Hendy eine Komplizin des Serienmörders David Parker Ray war, der auch als Toy Box Killer bekannt ist. Vigils Flucht aus dem Wohnwagen, in dem Ray und Hendy sie gefangen hielten und folterten, führte zur Verhaftung der beiden. Ray starb drei Jahre später im Gefängnis, wobei das ganze Ausmaß seiner Mordserie noch immer unbekannt ist. Hendy verbüßte 19 Jahre und wurde 2019 entlassen.

Cynthia Vigil wurde nie wegen eines Verbrechens angeklagt, weil jeder sehen konnte, dass Gewalt eine völlig verständliche und legitime Reaktion auf die Entführung und die grausame Behandlung war. Es ist nie jemandem in den Sinn gekommen zu sagen, dass sie anders hätte handeln sollen, und es ist ganz sicher niemandem in den Sinn gekommen, ihren einzigen Akt verzweifelter Gewalt zur Hauptstory zu machen und nicht die Tatsache, dass es einen Serienmörder gibt, der Frauen entführt und sie in seinem Mordverlies foltert.

Und stellen Sie sich vor, wie absurd es gewesen wäre, wenn sie das getan hätten. Stellen Sie sich vor, dass nach dem Bekanntwerden der Geschichte über den Spielzeugkistenmörder alle großen Schlagzeilen von einer Frau handeln, die eine andere Frau mit einem Eispickel ersticht. Stellen Sie sich vor, die Presse würde Monat für Monat nur über die Eispickelstecherei berichten und nicht über die Tatsache, dass Menschen inhaftiert und von einem grausamen Serienmörder misshandelt worden waren.

Stellen Sie sich vor, wie absurd es gewesen wäre, wenn jedes Mal, wenn jemand in den Nachrichten zu diesem Fall interviewt wurde, er gefragt worden wäre, ob er Cynthia Vigil für ihre brutale, böse, sadistische Eispickelstecherei an Cindy Hendy verurteilt.

Stellen Sie sich vor, wie absurd es gewesen wäre, wenn die Presse den Vorfall so dargestellt hätte, als ob Hendy nur herumgestanden und sich unschuldig um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert hätte, und dann Opfer eines barbarischen und unprovozierten Angriffs von Vigil geworden wäre.

Stellen Sie sich vor, wie absurd es gewesen wäre, wenn sich alle auf die Messerstecherei mit dem Eispickel konzentriert hätten, und jedes Mal, wenn jemand versucht hätte, darauf hinzuweisen, dass die Messerstecherei nur stattfand, weil Cynthia Vigil von einem geistesgestörten Serienmörder und seiner Komplizin gefangen gehalten wurde, wären sie hysterisch als Vigil-Apologeten und Unterstützer der Messerstecherei am Hals denunziert worden, und es wäre ihnen gesagt worden, dass nichts – absolut nichts – die Gewalt, die Vigil Hendy an diesem schrecklichen Tag angetan hat, jemals entschuldigen oder rechtfertigen könnte.

Stellen Sie sich vor, wie absurd es gewesen wäre, wenn die Polizei, anstatt Vigil zu helfen und die Täter zu verhaften, Vigil an ihre Entführer zurückgegeben und David Parker Ray geholfen hätte, seinen mörderischen Lebensstil fortzusetzen.

Stellen Sie sich vor, die Strafverfolgungsbehörden und die Medien hätten David Parker Ray bei der Wiederaufnahme seines mörderischen Lebensstils mit Entführung, Folter und Mord geholfen und gleichzeitig argumentiert, dass Rays Mörderkerker eine Daseinsberechtigung hat und dass Ray und seine Komplizen ein Recht darauf haben, ihre Heimat und ihre Lebensweise zu verteidigen.

Stellen Sie sich vor, Ray hätte nach Cynthia Vigils Fluchtversuch vor den Augen der ganzen Welt seine Mordlust und seinen Sadismus erheblich gesteigert, und die Leute verteidigten dies, indem sie sich feierlich auf den schrecklichen, furchtbaren Tag beriefen, an dem Vigil einen unprovozierten Eispickelangriff auf Cindy Hendys Hals startete.

Stellen Sie sich vor, die Polizei und die Medien hätten, um ihre Unterstützung für Rays mörderischen Amoklauf zu rechtfertigen, Lügen und Desinformationen darüber verbreitet, was Vigil während ihres Fluchtversuchs getan hat, indem sie behaupteten, sie habe Hendy sexuell missbraucht und ihr Baby enthauptet und dessen Körper in einen Ofen gesteckt.

Man kann sich kaum etwas Lächerlicheres vorstellen, nicht wahr? Man kann sich kaum eine obszönere Umkehrung von Opfer und Täter vorstellen und eine absurdere Reaktion auf die verzweifelten Bemühungen einer Frau, ihren misshandelnden Entführern zu entkommen.

Das ist so rückwärtsgewandt und verrückt, wie man nur sein kann, und jeder, der versucht, Sie von einer solchen Absurdität zu überzeugen, ist offensichtlich ein psychologisch missbräuchlicher Gaslighter, dem man nie wieder etwas glauben sollte. Sie haben eindeutig eine verrückte Sichtweise, die in jeder Hinsicht abgelehnt werden sollte.

Wie auch immer, ja. Deshalb habe ich die Hamas auch nie für den 7. Oktober verurteilt.

