US Congress should investigate Israel’s intimidation blacklists Sites like Canary Mission that attempt to silence anti-Israel dissent through doxing and humiliation are secretly funded by big US donors and deserve more attention than campus semantics, argues one scholar.

Pro-Palästina-Demonstranten demonstrieren vor dem UN-Hauptquartier vor einer Abstimmung in der Generalversammlung in New York City am 12. Dezember 2023 (Angela Weiss/AFP).

AFP

Websites wie Canary Mission, die versuchen, israelfeindliche Meinungen durch „Doxing“ und Demütigung zum Schweigen zu bringen, werden insgeheim von großen US-Geldgebern finanziert und verdienen mehr Aufmerksamkeit als Campus-Semantik, argumentiert ein Wissenschaftler.



US-Kongress sollte Israels Einschüchterungs-Blacklists untersuchen

Von James Bamford

9. Januar 2024

Es war eine Szene, die an die Zeiten der Roten Angst erinnerte, an körnige Schwarz-Weiß-Fernsehbilder von politischen Hexenjagden durch das alte House Un-American Activities Committee (HUAC). Doch anstatt nach illoyalen kommunistischen Sympathisanten zu jagen, waren die Mitglieder des House Committee on Education and the Workforce stattdessen auf der Jagd nach Universitätspräsidenten, die Israel gegenüber illoyal sind.

„Sind Sie jetzt oder waren Sie jemals ein Antizionist?“, witzelte die Kolumnistin der New York Times Michelle Goldberg. „Sie können die Falle erkennen.“

Zu den Anführern dieses neuen McCarthyismus gehört die Vorsitzende der Republikanischen Konferenz im Repräsentantenhaus, Elise Stefanik, deren eindringliche Befragung während der Anhörung im Dezember zum Rücktritt von Liz Magill als Präsidentin der Universität von Pennsylvania führte.

„Einer weniger. Bleiben noch zwei“, sagte Stefanik, als sei sie auf der Jagd nach gefährlichen „Kommunisten“ und nicht nach College-Präsidenten. Mit dem Rücktritt von Harvard-Präsidentin Claudine Gay in diesem Monat hat Stefanik ihren zweiten Top-Akademiker in die Tasche gesteckt.

Reuters

Die US-Abgeordnete Elise Stefanik (R-NY) spricht während einer Anhörung des House Education and The Workforce Committee mit dem Titel „Holding Campus Leaders Accountable and Confronting Antisemitism“ auf dem Capitol Hill in Washington am 5. Dezember 2023. REUTERS/Ken Cedeno

Wenn sich der Kongress auf die Semantik von Campusveranstaltungen konzentriert, versäumt er es, Handlungen in Frage zu stellen, die weitaus schwerwiegender sind und den Interessen der USA schaden.

Nehmen wir die jahrzehntelange illegale antipalästinensische Spionage, die verdeckten Aktionen und die schwarze Liste von Amerikanern innerhalb der USA durch die israelische Regierung und ihre inländischen Kollaborateure.

Sie reichen von der Entsendung eines Geheimagenten, der sich im Auftrag von Donald Trump in die Präsidentschaftswahlen einmischt, über die Einleitung einer verdeckten Operation in den USA, die sich gegen Akademiker richtet, die einen Boykott Israels unterstützen, bis hin zur Durchführung einer massiven Operation, um pro-palästinensische Studenten im ganzen Land auszuspionieren und zu „vernichten“, bis hin zur Einrichtung einer geheimen, von Israel betriebenen Trollfarm in den USA, um jeden zu schikanieren, der Israel kritisch gegenübersteht, bis hin zur Einstellung von Amerikanern, die heimlich amerikanische Studenten ausspionieren und dem israelischen Geheimdienst Bericht erstatten.

Und dann gibt es noch die Canary Mission, eine massive, von Israel aus gesteuerte Blacklisting- und Doxxing-Operation, die Studenten und Professoren ins Visier nimmt, die der israelischen Politik kritisch gegenüberstehen, und dann verleumderische Anklagen gegen sie erhebt.

Diese Anschuldigungen sollen sie in Verlegenheit bringen und demütigen und ihre zukünftige Beschäftigungsfähigkeit beeinträchtigen. Und das alles wird heimlich von wohlhabenden jüdischen Amerikanern und jüdisch-amerikanischen Stiftungen finanziert.

Nach dem Angriff vom 7. Oktober und dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen haben Mitglieder des Harvard Palestine Solidarity Committee (HPCS) einen Brief verfasst, der sich mit dem Konflikt befasst.

„Die heutigen Ereignisse haben sich nicht in einem Vakuum ereignet“, heißt es darin. „Seit zwei Jahrzehnten sind Millionen von Palästinensern in Gaza gezwungen, in einem Freiluftgefängnis zu leben. Israelische Beamte versprechen, ‚die Tore der Hölle zu öffnen‘, und die Massaker in Gaza haben bereits begonnen.“

Der Brief wurde von 33 anderen Studentenorganisationen mitunterzeichnet und im Harvard Crimson, der Campus-Zeitung, veröffentlicht. Fast sofort erstellte Canary Mission Online-Profile für die Mitglieder der Redaktion des Crimson sowie Profile der Leiter der HPSC und anderer Campus-Clubs, die den Brief mit unterzeichnet hatten.

Ziel der schwarzen Liste war es, die genannten Personen zu verleumden, ihre Belästigung zu fördern und ihre künftigen Beschäftigungsaussichten einzuschränken.

AFP

Ein Lastwagen, der den Präsidenten von Harvard als Schande bezeichnet, fährt am 12. Dezember 2023 durch die Harvard University in Cambridge, Massachusetts.

„Die Mission hat sich nicht damit begnügt, Profile von Studentenführern zu erstellen“, sagte Owen Ray, ein Autor des Massachusetts Daily Collegian. „Sie haben jeden, der auch nur im Entferntesten an der Veröffentlichung des Briefes beteiligt war, doktert. Einer der aufgeführten Studenten war Mitglied der Pakistan Students Association, einem Club, der die PSC-Erklärung mit unterzeichnet hatte. Sie waren bestenfalls indirekt beteiligt, aber ihre Mitgliedschaft in einem Kulturverein reichte der Mission aus, um sie als hasserfüllte Antisemiten zu brandmarken. Ein weiterer Student war Mitglied der South Asian Law Students Association (SALSA), die das umstrittene Schreiben ebenfalls mitunterzeichnet hatte. Sie wurden ohne Grund auf die Website gesetzt, nur weil sie Mitglied der SALSA sind.

Und wenn man einmal auf der schwarzen Liste steht, ist es fast unmöglich, sie wieder zu verlassen, fügte Ray hinzu. „Sie veröffentlichen persönliche Informationen und halten sie über die Köpfe der Leute hinweg. Das ist politische Erpressung, es ist dystopisch und entmutigt den politischen Diskurs“.

Die Agenten der Canary Mission begnügen sich nicht mit Online-Verleumdungen und schwarzen Listen, sondern sind auch an physischen Einschüchterungen beteiligt. An der George Washington University tauchten am Vorabend einer Abstimmung über eine Divestment-Resolution, bei der es um israelische Verletzungen palästinensischer Rechte ging, plötzlich zwei kräftige Männer in gelben Kanarienvogel-Kostümen vor dem Gebäude auf, in dem die Abstimmung stattfinden sollte.

Sie führten dann einen seltsamen und beängstigenden Tanz auf. Ihr Ziel war es, frühere Botschaften der Kanarienvogel-Mission an die Studenten, in denen ihnen geraten wurde, gegen die Resolution zu stimmen, auf dramatische Weise zu verstärken und die Studentenaktivisten anzugreifen.

„Es gibt keine Geheimnisse. Wir kennen Ihr Votum und werden entsprechend handeln“, hieß es in einer Drohbotschaft der Canary Mission. Abby Brook, eine jüdische Studentin an der Schule, die in pro-palästinensischen Gruppen auf dem Campus aktiv war, sagte, sie fand das Ereignis „ziemlich unglaublich erschreckend. Diese zwei ausgewachsenen, muskulösen Männer in diesen Vogelkostümen, die herumstolzieren.

Auf dem Nachhauseweg an diesem Abend sagte sie, dass sie auf ihren Rücken achtete. Die Einschüchterung der Studenten ist das Ziel.

Die Canary Mission fungiert als wichtige nachrichtendienstliche Einrichtung für das Ministerium für strategische Angelegenheiten, eine hochgeheimnisvolle, weitgehend auf die USA ausgerichtete Geheimdienstorganisation, und den Sicherheitsdienst Shin Bet.

Wie die Campus-Spionageorganisation Israel on Campus Coalition fungiert Canary Mission als wichtige nachrichtendienstliche Einrichtung für das Ministerium für strategische Angelegenheiten, eine hochgradig geheime Nachrichtendienstorganisation, die sich vor allem auf die USA konzentriert, sowie für den Sicherheitsdienst Shin Bet.

Die Namensliste dient nicht nur dazu, israelfeindliche Meinungen zum Schweigen zu bringen, sondern auch dazu, Personen an der Einreise nach Israel und an Familienbesuchen zu hindern, darunter sowohl Juden als auch Palästinenser, Professoren und Studenten.

Auf der Liste steht auch Lara Alqasem, eine 22-jährige palästinensisch-amerikanische Studentin, die an der Hebräischen Universität in Westjerusalem einen Masterstudiengang absolvieren wollte. Obwohl sie ein gültiges Visum hatte, wurde sie kurz nach ihrer Landung auf dem Flughafen von Tel Aviv zum Verhör abgeführt.

AFP

Die US-Studentin Lara Alqasem (C) kommt am 17. Oktober 2018 zu einer Anhörung am Obersten Gerichtshof Israels in Westjerusalem (Menahem Kahana/AFP).

Während des Prozesses übermittelte das Ministerium für strategische Angelegenheiten ein als sensibel gekennzeichnetes Dokument. Es enthielt einen Ausdruck der Kanarischen Mission, in dem ihre Verbrechen aufgelistet waren: Sie hatte als Vorsitzende einer Ortsgruppe von Students for Justice in Palestine an der Universität von Florida gearbeitet.

Schlimmer noch, ihr Ortsverband hatte zu einem Boykott von israelischem Hummus aufgerufen. Daraufhin wurde sie wochenlang in Abschiebehaft genommen, bis ein Abschiebeverfahren eingeleitet wurde. Nach einem Protestschreiben, das von mehr als 300 Professoren und anderen Akademikern aus den USA und der ganzen Welt unterzeichnet wurde, die „jede Form von Racial Profiling ablehnen“, gab ein israelisches Gericht ihrem Antrag auf Einreise statt.

Ein weiteres Opfer war die Juraprofessorin Katherine Franke von der Columbia University, die einst dem Lenkungsausschuss des akademischen Beirats der Jüdischen Stimme für den Frieden angehörte. Bei der Landung in Tel Aviv zeigte ihr ein Beamter am Flughafen das Profil der Kanarischen Mission. Sie wurde schnell abgeschoben und darüber informiert, dass sie ein dauerhaftes Einreiseverbot erhalten würde.

Es gibt einen wichtigen Grund für so viel Geheimhaltung. Die Amerikaner, die Canary Mission finanziell unterstützten, begingen möglicherweise ein schweres Verbrechen, indem sie als Agenten einer ausländischen Macht auftraten.

Wie alle israelischen Spionage- und verdeckten Operationen in den USA sind auch die Verbindungen von Canary Mission zum israelischen Geheimdienst – und zu den amerikanischen Geldgebern der Mission – gut verborgen.

Mehrere Medienuntersuchungen haben jedoch eindeutige Beweise dafür geliefert, dass ein Großteil der Finanzierung der Canary Mission von wohlhabenden amerikanischen Juden stammt, wie dem verstorbenen Sanford Diller, einem öffentlichkeitsscheuen kalifornischen Milliardär. Unterstützung kommt auch von amerikanisch-jüdischen Organisationen, darunter die Jewish Community Federation of San Francisco und die Jewish Community Foundation (JCF) of Los Angeles.

Es gibt einen wichtigen Grund für so viel Geheimhaltung. Die Amerikaner, die Canary Mission finanziell unterstützten, begingen möglicherweise ein schweres Verbrechen, indem sie als Agenten einer ausländischen Macht auftraten.

Reuters

US-Außenminister Antony Blinken hält eine Rede auf dem politischen Gipfel des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) in Washington, USA, 5. Juni 2023. REUTERS/Kevin Lamarque

Sie finanzierten eine geheime ausländische Organisation mit Verbindungen zum israelischen Ministerium für strategische Angelegenheiten, einem israelischen Geheimdienst, der die Canary Mission nutzte, um einreisende Amerikaner wie Lara Alqasem und Katherine Franke zu identifizieren, festzunehmen und abzuschieben.

Anstatt Universitätspräsidenten für eine Wiederholung der Red Scare/HUAC-Anhörungen auf den Capitol Hill zu zerren, ist es für das Weiße Haus und den Kongress an der Zeit, Israels riesiges Netzwerk von Spionen, Kollaborateuren und Geldgebern in den USA endlich zu entlarven.

Selbst wenn dies bedeutet, auf Millionen von Spenden und politische Unterstützung des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) zu verzichten – der Hauptgrund, warum Israel gegen jede Untersuchung immun bleibt.

Dieser Artikel ist eine gekürzte Fassung eines Artikels, der zuerst in The Nation im Dezember 2023 erschien. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

QUELLE: TRT Welt

J

James Bamford ist ein Bestseller-Autor, Emmy-nominierter Filmemacher und Gewinner des National Magazine Award für Reportagen. Sein neuestes Buch ist Spyfail: Foreign Spies, Moles, Saboteurs, and the Collapse of America’s Counterintelligence, erschienen bei Twelve Books.

WashAuthor

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …