US-Präsident Joe Biden begnadigt Sohn Hunter, obwohl er versprochen hatte, dies nicht zu tun

Der scheidende US-Präsident sagt, sein Sohn sei aufgrund seines Familiennamens „selektiv“ und „unfair“ verfolgt worden.

US-Präsident Joe Biden winkt seinem Sohn Hunter Biden zu, nachdem er die Messe in der katholischen Kirche Holy Spirit in Johns Island, South Carolina, am 13. August 2022 besucht hat [AFP/Nicholas Kamm]

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024

US-Präsident Joe Biden hat seinen Sohn Hunter wegen seiner Verurteilung wegen Schusswaffenbesitzes und Steuervergehen begnadigt, obwohl er zuvor versprochen hatte, seine präsidialen Befugnisse nicht zu nutzen, um ihn zu begnadigen.

Biden sagte am Sonntag, sein Sohn sei aufgrund seines Familiennamens „ausgesondert“ und „selektiv und ungerecht“ verfolgt worden.

„Es wurde versucht, Hunter zu brechen – der seit fünfeinhalb Jahren nüchtern ist, trotz der unerbittlichen Angriffe und der selektiven Verfolgung“, sagte Biden in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung.

„Bei dem Versuch, Hunter zu brechen, haben sie versucht, mich zu brechen – und es gibt keinen Grund zu glauben, dass es hier aufhören wird. Genug ist genug.“

Biden begründete seine Entscheidung damit, dass er während seiner gesamten Karriere dem Grundsatz gefolgt sei, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen, weil er glaube, dass die Amerikaner fair seien.

„Hier ist die Wahrheit: Ich glaube an das Justizsystem, aber während ich mit dieser Sache gerungen habe, glaube ich auch, dass die rohe Politik diesen Prozess infiziert hat und zu einem Justizirrtum geführt hat – und nachdem ich diese Entscheidung an diesem Wochenende getroffen hatte, gab es keinen Sinn mehr, sie weiter zu verzögern“, sagte Biden.

„Ich hoffe, die Amerikaner werden verstehen, warum ein Vater und ein Präsident zu dieser Entscheidung gekommen sind.“

Bidens Ankündigung kommt Wochen vor der Verurteilung von Hunter Biden wegen einer Reihe von Straftaten im Zusammenhang mit einer Falschaussage über seinen Drogenkonsum bei einer Waffenprüfung und der Nichtzahlung von mindestens 1,4 Millionen Dollar an Steuern.

Die Entscheidung des scheidenden Präsidenten dürfte die Debatte über die Unabhängigkeit der US-Justiz anheizen, die bereits im Rampenlicht steht, nachdem Kritiker davor gewarnt haben, dass der designierte Präsident Donald Trump beabsichtigt, die mit Loyalisten besetzten Strafverfolgungsbehörden gegen seine politischen Rivalen einzusetzen.

Trump, der sich vor seiner Wiederwahl mit einer Reihe von Strafverfahren konfrontiert sah und sich sicher war, dass er keine schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen zu gewärtigen hat, kritisierte die Begnadigung als Machtmissbrauch.

„Schließt die Begnadigung, die Joe Hunter gewährt hat, auch die J-6-Geiseln ein, die jetzt seit Jahren inhaftiert sind?“ sagte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social und bezog sich dabei auf Personen, die wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Aufstand vom 6. Januar 2021 vor dem US-Kapitol verurteilt wurden.

„Ein solcher Missbrauch und Justizirrtum!“

Dem jüngeren Biden drohten in der Steuersache maximal 25 Jahre und in der Schusswaffensache 17 Jahre Gefängnis, obwohl er nach den Bundesrichtlinien mit ziemlicher Sicherheit eine viel geringere Strafe erhalten hätte.

Der Sonderstaatsanwalt David Weiss, der von Generalstaatsanwalt Merrick Garland ernannt wurde, um die Vorwürfe gegen Hunter Biden zu untersuchen, erhob die Anklage, nachdem eine frühere Einigung unter der Kontrolle eines Richters gescheitert war.

US-Präsident Joe Biden und sein Sohn Hunter Biden im Weißen Haus in Washington, DC am 26. Juli 2024 [Susan Walsh/AP]

Biden begründete die Begnadigung damit, dass Menschen, die ein Formular zum Waffenkauf falsch ausfüllen, „fast nie“ vor Gericht gestellt werden und dass diejenigen, die ihre Steuern zu spät zahlen, in der Regel „nicht strafrechtlich belangt“ werden.

Der Präsident sagte, dass die Republikaner, die Hunter Bidens geschäftliche Aktivitäten im Ausland in einem inzwischen eingestellten Amtsenthebungsverfahren angeführt hatten, die Probleme seines Sohnes benutzt hätten, um ihm zu schaden und sich seiner Wahl zu widersetzen.

„Dann wurde ein sorgfältig ausgehandelter Deal, dem das Justizministerium zugestimmt hatte, im Gerichtssaal zunichte gemacht – wobei einige meiner politischen Gegner im Kongress die Lorbeeren dafür ernteten, politischen Druck auf das Verfahren ausgeübt zu haben“, sagte Biden.

„Hätte der Deal Bestand gehabt, wäre es eine faire, vernünftige Lösung für Hunters Fälle gewesen.“

Bidens Begnadigung erstreckt sich nicht nur auf die Steuer- und Schusswaffenverurteilungen seines Sohnes, sondern auch auf alle anderen Straftaten, die er „im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 1. Dezember 2024 begangen hat oder begangen haben könnte oder an denen er beteiligt war“.

Im Juni hatte Biden die Möglichkeit einer Begnadigung oder Strafumwandlung für seinen Sohn kategorisch ausgeschlossen.

„Ich sagte, ich werde mich an die Entscheidung der Jury halten. Das werde ich tun und ich werde ihn nicht begnadigen“, hatte Biden gesagt.

Das Weiße Haus hatte erst am 8. November die Absicht Bidens bekräftigt, seinen Sohn nicht zu begnadigen, als die Pressesprecherin Karine Jean-Pierre den Reportern mitteilte: „Unsere Antwort bleibt bestehen: „Unsere Antwort bleibt bestehen, sie lautet nein.“

In einer Erklärung am Sonntag sagte Hunter Biden, dass Fehler, die er in der Zeit seiner Sucht gemacht habe, „ausgenutzt worden seien, um mich und meine Familie für einen politischen Sport öffentlich zu demütigen und zu beschämen“.

„In der Genesung können wir die Gelegenheit erhalten, Wiedergutmachung zu leisten und unser Leben wieder aufzubauen, wenn wir die Gnade, die uns zuteil wurde, nie als selbstverständlich ansehen“, sagte er.

„Ich werde die Gnade, die mir heute gewährt wurde, niemals als selbstverständlich ansehen und das Leben, das ich mir wieder aufgebaut habe, dazu nutzen, denjenigen zu helfen, die immer noch krank sind und leiden.“

Nach der US-Verfassung haben die Präsidenten nahezu unbegrenzte Befugnisse, um Personen zu begnadigen, die wegen Bundesverbrechen verurteilt wurden.

In der Vergangenheit haben US-Präsidenten Begnadigungen zugunsten von Familienmitgliedern und politischen Verbündeten eingesetzt.

Kurz vor Ende seiner ersten Amtszeit begnadigte Trump Charles Kushner, den Vater seines Schwiegersohns Jared Kushner, nachdem dieser wegen Steuerhinterziehung, illegaler Wahlkampfspenden und Zeugenbeeinflussung im Gefängnis gesessen hatte.

Im Jahr 2001 begnadigte der ehemalige US-Präsident Bill Clinton seinen Halbbruder Roger Clinton Jr., der in den 1980er Jahren mehr als ein Jahr im Gefängnis saß, nachdem er versucht hatte, Kokain an einen verdeckten Ermittler zu verkaufen.

Quelle: Al Jazeera

