US-Regierung wird am 28. Juli die Kontrolle über Venezuela zurückgewinnen

von Eric Zuesse

22. Juli 2024

Die Umfragen in Venezuela haben durchweg gezeigt, dass die Venezolaner mit einem Verhältnis von mehr als 3 zu 1 den Kandidaten der US-Regierung, Edmundo González Urrutia, dem Kandidaten der Unabhängigkeitsbewegung, Nicolás Maduro, vorziehen werden, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Regierung am 28. Juli nicht die Kontrolle über Venezuela zurückgewinnen wird, praktisch 0 % beträgt.

Der „Chavismo“ (benannt nach dem ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez), den Maduro vertritt und der das marxistische (kommunistische) unabhängige Venezuela war, wird der Vergangenheit angehören, wenn Präsident González am 10. Januar 2025 seine (sechsjährige) Amtszeit antreten wird.

Der Grund, warum die große Mehrheit der Venezolaner für González stimmen wird, liegt darin, dass dies die einzige Möglichkeit ist, die Aufhebung der von der US-Regierung verhängten Sanktionen gegen ihr Land zu erwirken, so dass vielleicht auch die enorme Massenarmut, die diese Sanktionen über sie gebracht haben, beendet wird. Dieses für die Armen Venezuelas günstige Ergebnis wird jedoch nicht eintreten, und zwar aus folgendem Grund:

González setzt sich insgeheim für die Privatisierung von Venezuelas Gas, Öl und anderen Ressourcen ein, sowie für ein „umfassendes Programm zur Privatisierung von Unternehmen und öffentlichen Vermögenswerten“, einschließlich des derzeit völlig kostenlosen öffentlichen Bildungs- und Rentensystems, wobei alle Vermögenswerte der Regierung an Investoren aus der ganzen Welt versteigert werden sollen, um Gewinne aus den Armen herauszuholen, um den Reichtum der Investoren in der ganzen Welt zu vergrößern und so den Index der wirtschaftlichen Ungleichheit in der ganzen Welt noch weiter zu erhöhen. Die Ideologie, die dies „rechtfertigt“, ist der „Libertarismus“, synonym „Neoliberalismus“, wobei sich beide Namen auf die Erweiterung der als „Kapitalismus“ bekannten Wirtschaftstheorie beziehen, die die Grundlage der politischen Theorie des „Libertarismus“, synonym „Neoliberalismus“, bildet. Sie zielt darauf ab, die Freiheit der Reichen auf Kosten der Armen zu vergrößern und ein Modell der „Menschenrechte“ durchzusetzen, bei dem diese „Rechte“ ausschließlich von zwei Dingen abhängen: davon, wie viel Reichtum der Einzelne besitzt, und davon, wie viel Wohltätigkeit ihm von anderen zuteil wird (natürlich vor allem von den Reichen, die reichlich Geld haben, das sie denjenigen geben können, die ihnen gefallen).

Die ersten Vertreter dieser politischen Theorie als Staatsoberhäupter waren Benito Mussolini und dann Adolf Hitler, die beide als erste das öffentliche Vermögen versteigerten, um die Aufrüstung zu finanzieren und ihre jeweiligen Reiche durch Invasionen zu vergrößern, um fremde Nationen zu plündern. Dieser „Libertarismus“, synonym „Neoliberalismus“, wurde ursprünglich von Mussolini als „Faschismus“ und von Hitler als „Nazismus“ bezeichnet. In den Vereinigten Staaten selbst wird er in Bezug auf die Innenpolitik als „Neoliberalismus“ und in Bezug auf die internationale Politik als „Neokonservatismus“ bezeichnet.

Und bevor er „Faschismus“ genannt wurde, wurde er von den Physiokraten, die die Aristokratie im Frankreich Ludwigs XIV. unterstützten und durch und durch Libertäre und Verfechter des „Individualismus“ waren, Laissez faire genannt; sie waren in der Tat die ersten prominenten wirtschaftlichen Verfechter des von der Aristokratie geliebten Konzepts des Laissez-faire, das dann von Adam Smith als seine Ermahnung übernommen wurde, sich auf die „unsichtbare Hand“ Gottes zu verlassen, anstatt auf die sichtbare Hand der in einer Demokratie regierenden gewählten Vertreter der Öffentlichkeit. Die Familie DuPont war die Verlegerin der Physiokraten und ist seit den 1700er Jahren Physiokraten geblieben – immer noch Verfechter der Aristokratie gegen die Demokratie. Auch aus diesem Grund war Thomas Jefferson seit seiner Zeit als Botschafter in Frankreich misstrauisch gegenüber diesem Bekannten. Wie Robert F. Haggard zum Abschluss seines im Dezember 2009 erschienenen Buches „The Politics of Friendship: Du Pont, Jefferson, Madison und der physiokratische Traum für die Neue Welt“:

„Trotz seiner eigenen Bemühungen wurde Du Pont in Amerika zu dem, was er in seinem Geburtsland schon lange war: ein Anachronismus, eine Stimme, die in der Wüste schreit, und ein Prophet, der die Lehren einer toten Religion predigt.“ Dennoch lebte die Physiokratie selbst weiter, in der Familie DuPont und in anderen Kreisen der amerikanischen Aristokratie, bis dieser Laissez-faire-Glaube nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich „Libertarismus“ genannt wurde und „Faschismus“ einer Namensänderung bedurfte. Und so gewann er auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika eine öffentliche Anhängerschaft unter konservativen Narren, die sich ebenfalls für Aristokraten hielten. Solche „Lehren einer toten Religion“ sind heute die neoliberal-neokonservative Orthodoxie, genau wie zu Zeiten König Ludwigs XIV. und zu Zeiten von Adam Smith und Milton Friedman und auch heute. Vielleicht wird Venezuela bald seinen eigenen Pinochet haben.

Nur die Techniken haben sich geändert; das Ideal oder Ziel, den perfekten Ein-Dollar-eine-Stimme-Staat zu schaffen, um jeden Ein-Person-eine-Stimme-Staat zu ersetzen, wird heute mit einer weitaus ausgefeilteren Propaganda umgesetzt als in den 1920er bis 1940er Jahren und (natürlich) sogar noch weiter zurück im späten 1700er. Robespierressind zunehmend unmodern geworden. Zumindest im kollektiven Westen herrscht die Aristokratie wieder praktisch unangefochten.

—–

Das neueste Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für US-amerikanische und verbündete Milliardäre zu versklaven. Ihre Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre „Nachrichten“-Medien, sondern auch die Sozial-„Wissenschaften“ kontrollieren und die Öffentlichkeit täuschen.



