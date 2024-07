Biden raus, Trump wütend: Die Shitshow geht weiter von Ron Jacobs

Biden Out, Trump Raging: The Shitshow Continues I try to avoid watching the Republican and Democratic conventions, not because I don’t care about US electoral politics but because the coverage tends to

von Ron Jacobs

22. Juli 2024

Ich versuche, mir die Parteitage der Republikaner und Demokraten nicht anzusehen, nicht weil mich die US-Wahlpolitik nicht interessiert, sondern weil die Berichterstattung in der Regel schlimmer ist als das Spektakel selbst. Im Fall der republikanischen Partei und Donald Trump ist die ganze verfluchte Sache nicht nur Fiktion, sondern auch kitschig inszenierte Fiktion. Kitschig und so behandelt, als ob es sich dabei um etwas anderes handelt als um ein Geräusch und eine Wut, die nur Blödsinn sind. Offenbar will eine ganze Reihe von US-Bürgern nicht mehr (oder weniger, je nachdem). Diese Wahrheit hat viele von uns dazu gebracht, sich zu fragen, ob Trumps angebliche Begegnung mit dem Tod am Samstag vor dem Parteitag nicht auch inszeniert war oder nicht.

Ich werde nicht über die Schießerei in Pennsylvania spekulieren. Für mich spielt es keine Rolle, welche Motive der mutmaßliche Schütze hatte, und es spielt auch keine Rolle, ob Trump schwer verletzt wurde oder nicht. Die Trumpisten haben bekommen, was sie wollten – einen weiteren Vorwand, um ihren Hochstapler-Helden auf den Sockel zu heben, den sie für ihn errichtet haben. Es ist ein Sockel, der aus Lügen, Millionen und Abermillionen unrechtmäßig erworbener Dollars, rechten Predigern und Bischöfen, die sich selbst Christen nennen und in den Sprachen Satans sprechen, und einer Industrie für fossile Brennstoffe errichtet wurde, die darauf aus ist, die Erde zu zerstören, bevor ihre Enkelkinder alt genug sind, um ein legales Getränk zu kaufen. Das Einzige, was noch grandioser ist als dieses Podest, ist Donald Trumps Vorstellung von sich selbst. Wie die Anbeter des goldenen Kalbs, das unter Aarons Befehl im biblischen Buch Exodus errichtet wurde, schwelgen diese Christen und ihre Anhänger in ihrer Korruption. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass der Gott der Israeliten sie nach dem Vorfall mit dem Kalb alle umbringen wollte, aber Moses redete ihm das aus. Dann brachte er seinem Volk die zehn Gebote. Wenn man der Geschichte Glauben schenkt, könnte man behaupten, dass es von da an nur noch bergab ging.

Das bevorstehende Fest der Demokraten hat das Potenzial, etwas interessanter zu werden, vor allem jetzt, da Biden zurückgetreten ist. Das bereits geschriebene Drehbuch wird aus dem Fenster geworfen. Eine neue Persönlichkeit wird mit der Aufgabe betraut, gegen Donald Trump anzutreten, der trotz seines übergroßen Selbstbewusstseins und des kriecherischen Hin und Her der meisten Mainstream-Medienvertreter im US-Nachrichtengeschäft das Weiße Haus nicht in der Tasche hat. Die faschistischen Tendenzen, die er während seiner Präsidentschaft und seiner beiden vorangegangenen Wahlkämpfe an den Tag gelegt hat, stehen jetzt im Vordergrund. Sie bilden in der Tat die Grundlage für seine gesamte Kampagne. In Anbetracht der jüngsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Immunität des Präsidenten – eine Entscheidung, die dem Präsidenten im Wesentlichen Immunität vor Strafverfolgung für Handlungen gewährt, die er als Präsident vornimmt – ist die Zukunft von Trump eine faschistische Zukunft.

Es ist ja nicht so, dass die Vereinigten Staaten die einzige Nation im globalen Norden sind, in der sich die Herrschenden mit der Idee der Demokratie schwer tun. Der französische Prätendent Macron und seine Partei haben bei den Parlamentswahlen in Frankreich den dritten Platz belegt. Die faschistisch-rechtsextreme Koalition kam auf den zweiten Platz und die Linkskoalition erhielt die meisten Stimmen. Macron hat schnell reagiert. Er weigerte sich, sie an die Macht kommen zu lassen, und begann rasch, eine Koalition aus seiner neoliberalen Partei und nicht-faschistischen Konservativen zusammenzuschustern. Die Lektion, die daraus zu ziehen ist, ist einfach. Die Liberalen würden sich lieber mit der Rechten verbünden, als die Linke an die Macht zu lassen. Dies ist eine alte Lektion, die sich spätestens seit Hindenberg Hitler zum Kanzler machte, weil beide Angst vor der deutschen Linken hatten, bewährt hat.

Es gibt Leute, die weiterhin behaupten, dass Trump ein russischer Aktivposten ist. Sie verweisen auf seine freundlichen Annäherungsversuche an Putin und seinen Wunsch, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, als Beweis dafür. Auch wenn es den Anschein hat, dass Trump ein gutes Verhältnis zu Russland mehr als die Demokraten bevorzugt, kann ich die Vorstellung, er sei irgendwie ein Werkzeug Moskaus, nicht akzeptieren. Die Vereinigten Staaten haben in der Vergangenheit immer versucht, Peking und Moskau gegeneinander auszuspielen. Das beste Beispiel dafür war die Zeit, als Nixon Präsident war und die Beziehungen zu China öffnete, gefolgt von einer Politik der Entspannung mit der UdSSR. Trump ist nicht nur deshalb ein russischer Aktivposten, weil die von ihm vorgeschlagene Politik gelegentlich mit der Moskaus übereinstimmt. Nein. Er ist einfach ein Produkt der USA in der letzten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Jahrhunderts. Gier, Triumphalismus, Rassismus und Anbetung des Mammons – das sind die Merkmale von Donald Trump und das sind die Merkmale der Vereinigten Staaten im Jahr 2024.

Eine kurze Zusammenfassung also. Der französische Machthaber Macron lehnt die Ergebnisse der französischen Wahlen ab und versucht, sie zu untergraben. Trump entzieht sich der Strafverfolgung in den meisten seiner Verfahren, nachdem ihm sein Gericht Immunität für seine Verbrechen gewährt hat. Dann entsteht eine Wunde am Kopf, die kleiner ist als die, die ein Kind bei einem Sturz vom Fahrrad erleidet, als ein anderer fehlgeleiteter und fehlgeleiteter junger weißer Mann bei einer Kundgebung ein Gewehr abfeuert und einen Trump-Anhänger tötet. Die Labour-Partei gewinnt die Wahlen in Großbritannien, aber die Politik dieses kriegsführenden Staates geht weiter und trägt ihren Teil zum Völkermord an den Palästinensern bei. Die Atomuhr tickt näher an Mitternacht, weil Washington und Russland sich weigern, den festgefahrenen Krieg in der Ukraine zu beenden. Schwachsinnige Millenialisten, die zur Unterstützung ihres falschen Propheten Verbände auf den Ohren tragen, glauben, dass das Zurückdrehen der Zeit in eine märchenhafte Zeit, in der reiche weiße Männer gute Dinge taten, irgendwie der richtige Weg ist, um mit einer ungewissen Zukunft umzugehen. Der Betrüger J. D. Vance akzeptiert seine Rolle als Horatio gegenüber Trumps Hamlet. Oder vielleicht ist Vance Curly für Trumps Moe (wie bei den Three Stooges, nyuk nyuk.) Inzwischen ist der andere nicht mehr der andere.

Der Nebenschauplatz ist jetzt definitiv eine Shitshow. Halten Sie durch.

Ron Jacobs ist der Autor von Daydream Sunset: Sixties Counterculture in the Seventies, erschienen bei CounterPunch Books. Er hat ein neues Buch mit dem Titel Nowhere Land: Journeys Through a Broken Nation “, das im Frühjahr 2024 erscheinen wird. Er lebt in Vermont. Er ist zu erreichen unter: ronj1955@gmail.com

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …