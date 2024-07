https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/us-charity-aids-armed-israeli-settlers



US „Wohltätigkeitsorganisation“ unterstützt bewaffnete israelische Siedler

Von Michael F. Brown

Rechte und Verantwortlichkeit

17. Juli 2024

HaYovel verteilt Wärmebilddrohnen an bewaffnete und uniformierte Siedler für den geplanten Einsatz in Ramallah. via Facebook)

H aYovel, eine steuerlich absetzbare US-Organisation, wirbt um „christlich-zionistische“ Freiwillige für die Arbeit in illegalen israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland.

Die „Special Ops Mission“ der Gruppe, die im Sommer 2024 stattfinden soll, wirbt mit einem „unvergesslichen Abenteuer im Land der Bibel“. Die Karte von aYovel zeigt ein Israel, das sich vom Jordan bis zum Mittelmeer erstreckt, einschließlich des besetzten Westjordanlands, des Gazastreifens und der Golanhöhen.

Unerwähnt bleibt der Beitrag solcher Bemühungen zur Verfestigung eines israelischen Apartheidsystems im Westjordanland. Dort leben Palästinenser mit minderen Rechten und werden zunehmend in Bantustans verbannt, während Siedler mit Unterstützung der israelischen Regierung mehr und mehr Land für sich beanspruchen.

Das ist eine Wildwest-Siedlerkoloniale Wirklichkeit – eine Abwandlung der falschen Behauptung von einem Land ohne Volk für ein Volk ohne Land – und konservative Christen aus den USA, Kanada und anderen Ländern sind buchstäblich mit von der Partie.

Den Teilnehmern wird gesagt, sie würden „Orte in Israel erleben und besuchen, wo die meisten Menschen nicht hinkommen“, womit der diskriminierende Rechtsrahmen für Palästinenser im Westjordanland verschleiert wird.

Irael wird in einem HaYovel-Video als „eine kleine Nation mit nur 7 Millionen Juden“ beschrieben, womit die 2 Millionen palästinensischen Bürger Israels schlichtweg aus der Welt geschafft werden

.

Die Formulierung „Nachtwachen auf Bauernhöfen und in jüdischen Gemeinden“ deutet auf einen paramilitärischen Aspekt des Besuchs hin. A

Der junge HaYovel-Führer verleiht diesen Worten zusätzliche Bedeutung, weil er ein T-Shirt trägt, das in den USA für das „verdeckte Tragen“ von Schusswaffen zugelassen ist

.

Auf der Rückseite des T-Shirts steht „Freedom isn’t free“.

Der junge christliche Aktivist tut sein Bestes, um den Palästinensern die Freiheit zu nehmen

.

Es gibt jedoch keine öffentliche Diskussion über die Teilnehmer, die in irgendeiner Form Waffen tragen, obwohl das Gerede über „Nachtwachen“ den Eindruck erweckt, dass sie sich in unmittelbarer Nähe von Siedlern befinden, die vor kurzem dank Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit und einem Verfechter des rechtsgerichteten antipalästinensischen Rassisten Meir Kahane,einen besseren Zugang zu Schusswaffen erhalten haben

.

Nate Waller, der Sohn der amerikanischen Gründer Tommy und Sherri Waller, wird als „Sicherheitschef für die israelischen Basiseinrichtungen“ bezeichnet. Mitglieder des HaYovel-Teams stellen auch gepanzerte Westen für „lokale Sicherheitsteams“ zusammen.

Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie HaYovel bewaffneten und uniformierten Personen in einer Siedlung im Westjordanland Helme und Wärmebilddrohnen für den Einsatz in der illegalen Siedlung Psagot und anderswo in den besetzten Gebieten zur Verfügung stellt.

Einer der bewaffneten Empfänger, ein Siedler aus Psagot, sagt: „Mit Ramallah vor uns, mit den überfüllten Stadtvierteln, ist das [eine] sehr wichtige Sache, die Drohnen, um den Feind zwischen den Gebäuden zu sehen – und große Anerkennung, wir werden sie benutzen.

“

Es ist ein offenes Eingeständnis eines ehemaligen Scharfschützen, dass die Ausrüstung für den Einsatz gegen Palästinenser in Ramallah durch Scharfschützen geplant ist, die auf „belebte Stadtteile“ zielen.

Für das Freiwilligenprogramm wird niemand zugelassen, aber denjenigen, die es schaffen, wird gesagt, dass „die Teilnehmer in einem der am heftigsten umkämpften Gebiete der Welt wohnen und arbeiten werden: dem Gebiet, das gemeinhin als ‚Westjordanland‘ bekannt ist, das wir aber gerne als Israels biblisches Kernland bezeichnen“.

keine Rede davon, Palästinenser zu treffen, ob muslimisch oder christlich, wahrscheinlich zum Glück, wenn man den Landraub vorantreibt. alestinenser werden von einer Bibel ausgeschlossen, die für alle Lesarten außer der historischen Neuschöpfung tot ist – oder „für die Wiederherstellung von Gottes Königreich im Land Israel kämpfen“, wie HaYovel es ausdrückt.

Die von HaYovel gepriesene litarisierte und apartheidische Existenz.“

Abendessen

An manchen Abenden wird ein Gastredner aus einer nahegelegenen jüdischen Gemeinde zu uns auf den Campus kommen, um seine persönliche Geschichte, eine inspirierende Botschaft oder eine aufschlussreiche Lehre mit uns zu teilen. Wir werden auch

Wir freuen uns darauf, die jüdischen Menschen zu treffen, denen wir in ganz Judäa und Samaria dienen“ so die Organisation

.

Weiter heißt es: „Unser Volu Das Basislager befindet sich innerhalb eines sicheren Geländes, das Tag und Nacht vom israelischen Militär geschützt wird. Darüber hinaus bewacht das israelische Militär die Straßen und Autobahnen, auf denen wir unterwegs sind, um zu den verschiedenen Orten zu gelangen, an denen wir als Freiwillige tätig sind.

Das Camp befindet sich am Rande der illegalen Siedlung Har Bracha.

Den Freiwilligen, die mit der israelischen Eroberung des Westjordanlandes konfrontiert sind, wird gesagt, dass sie „jeden Tag an der vordersten Front des Kampfes um die Wiederherstellung des israelischen Kernlandes stehen werden.“ Tag für Tag Ihre landwirtschaftlichen Bemühungen tragen zu der diskriminierenden Wasserkrise bei,der die Palästinenser ausgesetzt sind.

Die Gelegenheit, illegale Siedlungsaktivitäten voranzutreiben – und zumindest indirekt Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben – erweist sich für potenzielle Siedler, meist Amerikaner und Kanadier, als unwiderstehlich.

Für die Erfahrung bezahlen.

Siedlungen und Sanktionen

Ein Sprecher des Finanzministeriums antwortete auf eine Anfrage von The Electronic Intifada, verwies aber Fragen zum Steuerstatus von HaYovel an das Finanzministerium.

Biden stellte fest: „Die Vereinigten Staaten lehnen die Förderung von Siedlungen im Westjordanland ab, und dies gilt sicherlich auch für die rückwirkende Legalisierung von Außenposten, die zuvor nach israelischem Recht illegal waren. Hinsichtlich der Siedlungen In den vergangenen Jahren waren wir unmissverständlich: Das israelische Siedlungsprogramm der israelischen Regierung ist mit dem Völkerrecht unvereinbar“.

Die israelische Regierung größten Diebstahl von palästinensischem Land in drei Jahrzehnten gebilligt, während Siedler Palästinenser aus ihren Häusern und Dörfern einschüchtern.

Die Sprecher der israelischen Regierung wiederholen ein oft wiederholtes Argument des Außenministeriums: „Die Siedlungen schwächen die Sicherheit Israels, anstatt sie zu stärken, und bringen uns von der Vision zweier Staaten für zwei Völker weg. Und sie sind schädlich für unser Land.

Sie stehen unserer Vision von gleichem Maß an Sicherheit, Freiheit, Wohlstand und Würde für Israelis und Palästinenser gleichermaßen entgegen.

Es fehlt an Glaubwürdigkeit, wenn Israel eine Ein-Staat-Realität ohne gleiche Rechte schafft, in der die Palästinenser ein Leben zweiter Klasse führen.

Ein Sprecher des Außenministeriums: „Wir fordern die israelischen Behörden auf, keine Maßnahmen zur Finanzierung von Außenposten zu ergreifen, die nach israelischem Recht seit langem illegal sind. Maßnahmen oder Ankündigungen Zemente, die die Ausweitung von Außenposten anstreben, rücken das Ziel des Friedens nur weiter in die Ferne“.

Aber die US-Regierung

wird nichts Substanzielles tun, um dies zu verhindern, wie z.B. die Einstellung der Militärhilfe für Israel oder die Beendigung des Vetorechts der USA bei den Vereinten Nationen, das Israel vor den Folgen seiner eigenen Gesetzesverstöße schützen soll.

Bescheidenere Schritte

Es gibt zwar Maßnahmen gegen die offen gewalttätigen Siedler, aber nichts, was nennenswerte Konsequenzen für die israelische Regierung hätte, die illegale Siedlungsaktivitäten betreibt.

Das US-Ministerium verhängte

Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen, einschließlich der Organisation Lehava, die „an Gewalt oder Gewaltandrohungen gegen Zivilisten, an der Beschlagnahme oder Enteignung von Eigentum durch private Akteure oder an Handlungen beteiligt sind, die den Frieden, die Stabilität und die Sicherheit im Westjordanland gefährden“.

Gleichzeitig wird die Einreise der genannten Personen in die Vereinigten Staaten ausgesetzt.

Die in den USA hergestellten 500-Pfund-Bomben wurden jedoch wieder nach Israel geliefert, um im verwüsteten Gazastreifen eingesetzt zu werden, wo Israel mit amerikanischen Waffen einen Völkermord begangen hat.

Die Finanzkriminalität

Enforcement Network des Finanzministeriums stellte am 11. Juli außerdem „zusätzliche Warnsignale bezüglich der Finanzierung israelischer extremistischer Siedlergewalt gegen Palästinenser im Westjordanland“ fest.

Finanzministerium weiterhin besorgt über Berichte über eine Eskalation der Gewalt im Westjordanland, darunter auch über Angriffe israelischer Siedler auf humanitäre Hilfskonvois“.

Diese Maßnahmen sind notwendig, treffen aber nicht den Kern des Problems: die Komplizenschaft der israelischen Regierung. Die Biden-Verwaltung

Die israelische Regierung schaut nicht nur weg, wenn der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und seine rechtsextreme Koalition die US-Behörden überrennen, sondern unterstützt sie auch mit Waffen und diplomatischer Hilfe.

Wo es am wichtigsten ist

Auf der Ebene von der Regierung zu Regierung tut die Regierung Biden am wenigsten:

Das Finanzministerium hat nicht reagiert.

Das Finanzministerium reagierte nicht auf Anfragen von The Electronic Intifada über HaYovel und die Verteilung von Wärmebilddrohnen, die von Siedlern gegen Palästinenser in Ramallah eingesetzt werden sollen. Luke Hilton, HaYovel’s Direktor des Finanzministeriums, kritisierte die Entscheidung, „noch mehr so genannte Siedler im Westjordanland zu sanktionieren“, und nannte sie „Judenhass“ und „sowieso falsch“. Er argumentierte, dass Sanktionen Israel ist eine Bedrohung für Palästinenser.

Die Europäische Kommission unterstützt einen israelischen Staat, der Apartheid praktiziert, und leugnet gleichzeitig das zweistufige Rechtssystem, dem die Palästinenser ausgesetzt sind.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …