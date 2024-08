https://consortiumnews.com/tag/caitlin-johnstone/



USA an Iran: Nur Israel darf eskalieren

Von Caitlin Johnstone

CaitlinJohnstone.com.au

12. August 2024

Die imperiale Propagandamaschine funktioniert, indem sie Opfer und Täter, Aggressor und Verteidiger vertauscht – sie behauptet, in Selbstverteidigung zu handeln, während sie sich in einem ständigen Zustand des Angriffs befindet, schreibt Caitlin Johnstone.

Die Beerdigung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in der Teheraner Universität am 1. August, bei der Ali Khamenei das Gebet leitet. (Khamenei.ir, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Ineinem Artikel mit dem Titel „U.S. Warns Iran of ‚Serious Risk‘ if It Conducts Major Attack on Israel,“ The Wall Street Journal berichtet, dass Beamte innerhalb der Biden-Administration den Iran davor gewarnt haben, bei seinen geplanten Vergeltungsschlägen für die Ermordung eines Hamas-Führers in Teheran gegen Israel zu „eskalieren“.

„Die Vereinigten Staaten haben dem Iran klar zu verstehen gegeben, dass das Risiko einer größeren Eskalation im Falle eines bedeutenden Vergeltungsschlages gegen Israel extrem hoch ist“, sagte ein anonymer US-Beamter dem Wall Street Journal und fügte hinzu, dass „es ein ernsthaftes Risiko für die iranische Wirtschaft und die Stabilität der neu gewählten Regierung gibt, wenn sie diesen Weg einschlägt“.

Während wir auf den geplanten Vergeltungsangriff des Irans warten und inständig hoffen, dass er nicht zu einem neuen großen Krieg in Westasien führt, kommt man nicht umhin, solche Berichte zu lesen und zu denken, dass es sicher nett von den Amerikanern gewesen wäre, Israel vor einer Eskalation zu warnen, bevor es seine wahnsinnig eskalierende Mordserie in den Hauptstädten des Irans und des Libanons begann.

Selten waren westliche Offizielle so begeistert von der Idee der Deeskalation wie in den Momenten, in denen ihre Seite die Spannungen durch einen extremen Akt der Aggression verschärft hat, die andere Seite aber noch nicht zurückgeschlagen hat.

Sie erinnern an Eltern, die ihr Kind auf dem Spielplatz herumlaufen und andere Kinder verprügeln lassen, und wenn dann ein anderes Kind zurückschlägt, stürzen sie sich auf das Kind und schreien es an, dass es nett sein soll.

Dieses Lied und diesen Tanz haben sie in den letzten Tagen aufgeführt, seit klar wurde, dass der Iran Vergeltung für die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh üben würde, als dieser in seinem Hoheitsgebiet zu Gast war.

„Vorhin wurden Vizepräsident Harris und ich im Situation Room über die Entwicklungen im Nahen Osten informiert“, hieß es am Montag auf dem Twitter-Account von Präsident Joe Biden.

„Wir wurden über die Bedrohung durch den Iran und seine Stellvertreter, die diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation der regionalen Spannungen und die Vorbereitungen zur Unterstützung Israels im Falle eines erneuten Angriffs informiert. Wir haben auch die Schritte besprochen, die wir unternehmen, um unsere Streitkräfte zu verteidigen und auf jeden Angriff auf unser Personal auf eine Art und Weise und an einem Ort unserer Wahl zu reagieren.“

„Weitere Angriffe erhöhen nur das Risiko gefährlicher Folgen, die niemand vorhersagen und niemand vollständig kontrollieren kann“, erklärte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag.

„Eine weitere Eskalation im Nahen Osten ist in niemandes Interesse“, twitterte der britische Außenminister David Lammy. „Ich habe mit dem amtierenden iranischen Außenminister Ali Bagheri Kani gesprochen und davor gewarnt, dass jeder iranische Angriff verheerende Folgen für die Region haben würde. Der Iran und alle Parteien müssen dringend und sofort deeskalieren.“

Israels mächtige westliche Unterstützer lassen das Land gerne in der Region wüten, ohne dass es vor seinen kriminellen Handlungen gewarnt oder ihm irgendwelche Konsequenzen auferlegt werden.

Aber sobald klar wird, dass Israel eine rote Linie überschritten hat und bald getroffen wird, verwandeln sich diese westlichen Imperiumsmanager in einen Haufen Hippies, die nur Frieden und Liebe wollen.

Wenn der Iran tut, was auch immer er vorhat, können wir sicher sein, dass das westliche Imperium und seine Propagandisten in den Massenmedien es als einen unprovozierten und unverschämten Akt der Aggression darstellen werden und anfangen, von der „Verteidigung“ Israels gegen seine „Angreifer“ zu schwafeln.

Die imperiale Geschichte beginnt immer gleich nach Israels Aggressionen und startet die Uhr, wenn die Vergeltungsmaßnahmen dafür auftauchen.

So funktioniert die imperiale Spin-Maschine: Opfer und Opfer, Aggressor und Verteidiger werden vertauscht, und es wird behauptet, man handele immer in Selbstverteidigung, während man sich in einem ständigen Zustand des Angriffs befindet.

Wenn der unvermeidliche Rückschlag dieser Aggressionen eintritt, starren sie mit Bambi-Augen Unschuld und nennen es einen unprovozierten Angriff, der von geistesgestörten Verrückten mit Hass im Herzen gestartet wurde, und benutzen es, um noch mehr militärisches Massengemetzel in den Teilen der Welt zu rechtfertigen, in denen sie es bereits anrichten wollten.

Sind Sie es nicht leid, dass Ihre Intelligenz auf diese Weise beleidigt wird? Ich weiß, dass ich es bin.

Caitlin Johnstones Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte weiter, folgen Sie ihr auf Facebook, Twitter, Soundcloud, YouTube oder geben Sie etwas Geld auf ihr Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr ihre Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was sie veröffentlicht, ist, die Mailingliste auf ihrer Website oder auf Substackzu abonnieren , die dich per E-Mail über alles informiert, was sie veröffentlicht. Für weitere Informationen darüber, wer sie ist, wo sie steht und was sie mit ihrer Plattform zu tun versucht, klicken Sie hier. Alle Werke werden gemeinsam mit ihrem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Dieser Artikel stammt von CaitlinJohnstone.com.au und wurde mit Genehmigung veröffentlicht.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …