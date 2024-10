https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/us-admits-it-doesnt-want-diplomatic-solution



USA geben zu, dass sie keine diplomatische Lösung wollen

Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

5. Oktober 2024

Feuerwehrleute arbeiten an Gebäuden, die bei israelischen Luftangriffen in Beirut am 3. Oktober beschädigt wurden.

Bilal Jawich Xinhua News Agency

Israel setzt im Libanon auf eine Strategie des maximalen Drucks, wie es sie auch im Gazastreifen verfolgt hat, in der Hoffnung, dass es im Libanon, wo es im Gazastreifen gescheitert ist, eine Kapitulation des Widerstands erzwingen kann.

Laut Amos Harel, einem Analysten der israelischen Zeitung Haaretz, sehen die intensiven Luftangriffe des Landes im Libanon „wie eine Druckkampagne aus, um eine schnelle Einigung zu erzwingen“.

Israelische Medien berichteten am Freitag, dass ein „hochrangiger israelischer Sicherheitsbeamter“ den Familien der in Gaza gefangen gehaltenen Israelis mitgeteilt habe, dass das Militär noch zwei oder drei Wochen lang im Libanon kämpfen werde, mit dem Ziel, „eine diplomatische Einigung mit der Hisbollah zu erzielen, die es Israel ermöglichen würde, ein Geiseldeal abzuschließen“.

Die Strategie wird von den USA unterstützt, die Israel während seines Völkermords am palästinensischen Volk, insbesondere in Gaza, und jetzt bei seiner Militäroffensive im Libanon bedingungslos unterstützt haben.

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, gab zu, dass „wir nie eine diplomatische Lösung mit der Hamas wollten“, und sagte, dass die USA „der Zerstörung“ der palästinensischen Widerstandsgruppe verpflichtet seien.

Miller sagte dann: „Ich wünschte, die Hamas würde an den Verhandlungstisch kommen und mit uns an einem Waffenstillstand arbeiten“ – was bedeutet, dass die einzige solche Vereinbarung, die von Washington akzeptiert würde, die vollständige Kapitulation der Hamas wäre.

Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass die USA etwas anderes als eine vollständige Kapitulation der Hisbollah als Ergebnis eines vermeintlichen diplomatischen Prozesses zur Beruhigung der sogenannten Nordfront Israels wünschen würden.

Amal Saad, eine Expertin für die Hisbollah, stellte fest, dass die Einstufung der libanesischen Widerstandsgruppe als Terrororganisation durch die USA und andere westliche Mächte „Israel effektiv in die Lage versetzt hat, seine Kampagne des Staatsterrorismus im Libanon zu eskalieren“ und in diesem Land das „neue Modell“ der brutalen Kriegsführung, das in Gaza angewandt wurde, zu wiederholen.

Die Ächtung der Hisbollah habe „Israel den Deckmantel gegeben, Kriegsverbrechen gegen das libanesische Volk zu begehen und schiitische Gebiete zu entvölkern“, so Saad.

Sie habe „Israel auch die Lizenz erteilt, möglicherweise ethnische Säuberungen und einen Völkermord an der schiitischen Gemeinschaft durchzuführen, wenn es unweigerlich erkennt, dass seine extreme Gewalt nicht in der Lage ist, die Hisbollah zu besiegen.“

Ayatollahs Rede

Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hielt am Freitag eine historische Rede, die sich zum Teil an das palästinensische und libanesische Volk richtete und auf Arabisch gehalten wurde.

Aber sie enthielt auch eine klare Botschaft an Tel Aviv und Washington, dass es keine Niederlage von Hamas und Hisbollah geben werde.

Khamenei sagte, dass der regionale Widerstand nach dem Märtyrertod seiner Anführer nicht nachgeben werde.

Während „wir alle trauern und trauernd sind“ nach dem Tod von Hasan Nasrallah, dem Generalsekretär der Hisbollah, der letzte Woche bei einem massiven Angriff auf die südlichen Vororte Beiruts getötet wurde, „bedeutet unsere Trauer nicht, dass wir deprimiert oder verzweifelt sind oder die Hoffnung verlieren“, sagte Khamenei.

Unbeeindruckt von der kaum verhüllten Drohung eines Regimewechsels im Iran durch Premierminister Benjamin Netanjahu versicherte Khamenei, dass sich Israel in der prekärsten Lage seit seiner Gründung befinde.

Die Operation al-Aqsa Flood – der Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 – und das darauf folgende Jahr des Widerstands im Gazastreifen und im Libanon „haben das usurpierende Gebilde so weit geschwächt, dass seine Hauptsorge darin besteht, seine Existenz zu bewahren“, sagte Khamenei.

Israel hat versucht, seine Süd- und Nordfront voneinander zu trennen, indem es Nasrallah und mehrere andere Gründungskommandeure der Hisbollah ermordet hat. Die libanesische Widerstandsgruppe hat geschworen, weiterhin Raketen und Drohnen auf Israel abzufeuern, bis es seine Angriffe in Gaza einstellt.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi, der sich am Freitag in Beirut mit libanesischen Führern traf, sagte, Teheran unterstütze die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Libanon unter der Bedingung, dass dieser von der Hisbollah unterstützt werde und gleichzeitig mit einem Waffenstillstand im Gazastreifen erfolge, wie Reuters berichtet.

Khameneis Rede, eine seltene Freitagspredigt, die öffentlich in der Imam-Khomeini-Moschee im Zentrum von Teheran gehalten wurde, sollte kaum Zweifel daran lassen, dass der Iran nicht von seiner Schlüsselrolle im regionalen Widerstand abrücken wird.

Der Iran feuerte am Dienstag eine massive Salve ballistischer Raketen auf Israel ab und zwang den Großteil der israelischen Bevölkerung, sich in Luftschutzbunker zu begeben, da Militärstützpunkte im Zentrum des Landes getroffen wurden. Dies war eine Vergeltungsmaßnahme für die Angriffe, bei denen Nasrallah getötet wurde.

Khamenei betonte, dass die Länder in der Region ein gemeinsames Interesse daran hätten, die Bedrohung durch Israel, den gemeinsamen Feind der palästinensischen, libanesischen, iranischen, jemenitischen und syrischen Völker, zu besiegen.

Einigkeit würde zur Niederlage aller Feinde führen, sagte Khamenei, und der Iran würde seine Pflichten entschlossen erfüllen. Der Iran werde weder zögerlich noch hastig handeln, sondern das tun, was logisch, vernünftig und richtig sei, sagte er.

Wie um zu unterstreichen, dass der regionale Widerstand nicht eingeschüchtert werden würde, wurden am Donnerstag bei einem Drohnenangriff aus dem Irak zwei israelische Soldaten getötet und 24 weitere auf den Golanhöhen verletzt – syrisches Gebiet, das seit 1967 unter israelischer Militärbesetzung steht.

Nach dem Beschuss mit ballistischen Raketen aus dem Iran am Dienstag ist Israel bereit, den Iran anzugreifen. Berichten zufolge haben israelische Beamte ihren US-amerikanischen Amtskollegen mitgeteilt, dass der Angriff des Landes „kalibriert“ sein werde, wie Reuters berichtet.

Von der Nachrichtenagentur befragte Experten sagten, dass Israel höchstwahrscheinlich hochsensible Ziele wie Ölanlagen und Nuklearstandorte meiden werde, um eine „eskalierende iranische Reaktion, einschließlich der potenziellen Zielerfassung der Ölförderstätten von US-Verbündeten in der Region“, zu vermeiden.

Tägliche Angriffe auf Schutzräume im Gazastreifen

Während der Iran und Israel am Rande eines offenen Krieges stehen, setzt Tel Aviv den Einsatz schwerer Bomben in dicht besiedelten Gebieten des Libanon und des Gazastreifens unvermindert fort.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden in der Region wurden bei israelischen Angriffen im Gazastreifen am Freitag mindestens 29 Palästinenser getötet.

Am Donnerstag forderte das UN-Menschenrechtsbüro Israel auf, „die Angriffe auf Gebäude, die als Schutzräume für vertriebene Palästinenser dienen, in Gaza unverzüglich einzustellen“.

„Solche Angriffe sind zu einem fast täglichen Ereignis geworden„, so das UN-Büro, wobei in den letzten 72 Stunden mindestens sechs Schulen getroffen wurden, ‚was zu Dutzenden von Todesopfern, darunter Frauen und Kinder, geführt hat‘.

„Allein im September hat unser Büro mindestens 14 Schulen in Gaza registriert, die vom israelischen Militär getroffen wurden, und im August jeden zweiten Tag einen Schulangriff“, so die UN.

Solche eklatanten Verstöße gegen das Kriegsrecht, die sich im vergangenen Jahr in Gaza normalisiert haben – in dieser Zeit wurden fast 42.000 Palästinenser in dem Gebiet getötet – werden nun von Israel im Libanon begangen.

In den 24 Stunden zuvor wurden mehr als drei Dutzend Menschen getötet und 151 verletzt, wie die libanesische Regierung am Freitag mitteilte, wodurch sich die Gesamtzahl der Todesopfer im Land auf mehr als 2.000 erhöht.

In den letzten anderthalb Wochen wurden im Libanon mehr als 100 Kinder getötet, wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF am Freitag mitteilte.

Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten erklärte am Freitag, dass es „weiterhin besorgt um die Sicherheit und das Wohlergehen der Zivilbevölkerung ist, da der Libanon eine Welle von Luftangriffen und Vertreibungsbefehlen erlebt“.

Israel griff den Masnaa-Grenzübergang zwischen Syrien und dem Libanon an, „eine wichtige Achse für Hilfsgüter, die in das Land kommen und von Familien genutzt werden, die auf der Suche nach Sicherheit nach Syrien fliehen“, so OCHA.

„Es ist unerlässlich, dass alle Zivilisten in sicherere Gebiete fliehen dürfen und dass sie geschützt werden, unabhängig davon, ob sie bleiben oder gehen“, fügte OCHA hinzu.

Mindestens vier Krankenhäuser im Libanon stellten ihre Arbeit aufgrund israelischer Angriffe ein, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Freitag.

Gesundheitspersonal im Libanon getötet

Am Donnerstag gab Imran Riza, der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen im Libanon, bekannt, dass bei den eskalierenden Angriffen im Südlibanon mindestens 73 Mitarbeiter des Gesundheitswesens ihr Leben verloren haben.

„In den letzten 24 Stunden wurden 28 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet“, fügte Riza hinzu und betonte damit die alarmierende Eskalation der Gewalt und ihre verheerenden Auswirkungen auf diejenigen, die lebensrettende Hilfe leisten.“

Am Mittwoch bombardierte Israel ein Hilfszentrum im Zentrum von Beirut in einer „weiteren gefährlichen Eskalation“, so Riza, die „zum Tod von Sanitätern, Zivilschutz- und Hilfsbeamten führte, die vertriebenen und betroffenen Gemeinden aktiv halfen“.

Riza sagte, dass solche Angriffe „schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen, die humanitären Bemühungen untergraben und die Sicherheit derjenigen gefährden, die lebensrettende Hilfe leisten“.

Nach der Ermordung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Beirut in der Nacht zum Mittwoch sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell: „Ich verurteile diese Verletzung des humanitären Völkerrechts.“

Aber Verurteilungen werden wenig dazu beitragen, Sanitäter und andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu schützen, die von Israel im Libanon ins Visier genommen werden, insbesondere da Matthew Miller, der Sprecher des US-Außenministeriums, Israel bei einer Pressekonferenz am Donnerstag einen Vertrauensvorschuss gab, wenn es um seine Angriffe auf Krankenhäuser geht:

In einem Interview mit The Guardian sagten Sanitäter im Libanon, dass Israel regelmäßig Luftangriffe starte, „sobald sie an einem Ort eintrafen, um mit Rettungsaktionen zu beginnen“.

Rabih Issah, ein Beauftragter einer im Südlibanon tätigen medizinischen Organisation, sagte, Sanitäter hätten Anrufe erhalten, „bei denen eine arabisch sprechende Person am anderen Ende sie warnte, ihre medizinischen Zentren zu evakuieren“, so The Guardian.

Ghassan Abu Sitta, ein britisch-palästinensischer Schönheitschirurg, der in den ersten Wochen des Völkermords in Gaza arbeitete, sagte der britischen Zeitung, dass Israel im Libanon das wiederhole, was es in Gaza getan habe.

„Er sagte, er sei besorgt, dass die Beschädigung des Gesundheitssystems im Südlibanon Teil einer israelischen Strategie sei, um Gebiete entlang der libanesisch-israelischen Grenze von ihren Einwohnern zu säubern“, berichtete The Guardian.

Monate zuvor veröffentlichte Human Rights Watch einen Bericht, in dem die Organisation den Einsatz amerikanischer Waffen bei Israels rechtswidrigen Angriffen auf humanitäre Helfer im Libanon dokumentierte.

Die Organisation forderte damals, dass die USA „Waffenverkäufe und Militärhilfe an Israel sofort aussetzen“ sollten, und rief den Libanon dazu auf, Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen beim Internationalen Strafgerichtshof einzuleiten.

Maureen Clare Murphys Blog

Übersetzt mit Deepl.com

