Gilbert Bigio: Israels Mann in Haiti und der Architekt hinter der US-Migrantenkrise

von Kit Klarenberg

4. Oktober 2024

Im Dezember 2022 verhängte Kanada strenge Sanktionen gegen Gilbert Bigio, der häufig als „Haitis einziger Milliardär“ und „reichster Mann“ des bitterarmen Landes bezeichnet wird. Er und zwei weitere superreiche haitianische Staatsbürger wurden von Ottawa beschuldigt, ihren übergroßen Einfluss und ihre Macht im Land zu nutzen, „um die illegalen Aktivitäten der bewaffneten kriminellen Banden zu schützen und zu ermöglichen“, die Port-au-Prince seit Jahren in Atem halten. Seitdem ist Bigio auf freiem Fuß und wurde nicht bestraft – während Haiti immer weiter in die Katastrophe abgleitet.

Bemerkenswerterweise ist kein anderes westliches Land – insbesondere die sanktionsfreudigen USA – dem Beispiel Kanadas gefolgt. Obwohl in den letzten Jahren eine Welle nach der anderen von UN-mandatierten Friedenstruppen aus allen Teilen der Welt nach Haiti entsandt wurde, waren sie nicht in der Lage, die Gewalt zu unterdrücken – und oftmals zu verschlimmern –, die das Land ohne funktionierenden Staat und Zivilgesellschaft zurückgelassen hat. Kenia, das derzeit eine internationale „Anti-Banden“-Initiative in Port-au-Prince leitet, forderte kürzlich, die Bemühungen in eine dedizierte UN-Friedensmission umzuwandeln.

Der Professor für Lateinamerika- und Karibikstudien Danny Shaw hat keinen Zweifel daran, dass Bigio und seinesgleichen maßgeblich für die Förderung und Erleichterung des Zusammenbruchs Haitis verantwortlich sind. Er sagt gegenüber MintPress News: „Nur eine winzige, gut vernetzte Clique weißer Kriegsherren, die völlig isoliert von den Bedürfnissen und der Realität der 99,9 % der haitianischen Bevölkerung lebt, verfügt über die notwendigen privaten Flughäfen, Häfen und Grenzkontakte, um Waffen und andere Schmuggelware ins Land zu schmuggeln.“

Dass die Waffen die ganze Zeit weiter geflossen sind und keine Maßnahmen ergriffen wurden, um die von Bigio betriebenen internationalen kriminellen Netzwerke, die diesen Zustrom unterstützen, zu neutralisieren, deutet darauf hin, dass die illegalen Aktivitäten des Tycoons von mächtigen Elementen innerhalb westlicher Regierungen aktiv, wenn auch stillschweigend, geduldet werden. Wie wir sehen werden, könnte Israel an der Spitze von Bigios internationalem Schutzgelderpressungsring stehen. Das Verständnis dafür, wie er die Interessen Israels in Haiti und der gesamten Region fördert, könnte entscheidend dafür sein, zu verstehen, wie sich die Fühler Tel Avivs anderswo in Übersee ausstrecken.

Professor Shaw merkt an, dass Bigio auch in der benachbarten Dominikanischen Republik aktiv ist und eng mit Präsident Luis Abinader zusammenarbeitet. So ist beispielsweise Pablo Daniel Portes Goris, CEO von Bigios Unternehmen GB Energy, Abinaders Finanzberater. Walkiria Caamaño und Joan Fernandez Osorio sind leitende Angestellte von Bigio, die für den dominikanischen Präsidenten arbeiten. Shaw fügt hinzu:

Personen wie Bigio waren auf beiden Seiten der Grenze schon immer unantastbar. Die Eliten der Dominikanischen Republik haben sich schon immer mit korrupten haitianischen Führern gegen die 99,9 Prozent der Bevölkerung der Insel verbündet. Die Bigios und eine Handvoll anderer Multimillionärsfamilien bilden zusammen mit ihren angeheuerten Politikern einen Staat im Staat. Vieles, was in der haitianischen Politik geschieht, von politischen Staatsstreichen bis hin zu gezielten Attentaten, lässt sich auf den Machtkampf zwischen ihnen zurückführen.“

„Bewunderung für Israel“

Bei der Berichterstattung über Bigios Sanktionierung durch die kanadischen Behörden weigerten sich die westlichen Medien durchweg, sein lebenslanges Engagement für den Zionismus oder seine engen, langjährigen Beziehungen zum israelischen Staat zu erwähnen. Dieses Versäumnis ist nicht zu rechtfertigen, da ein Bericht der Jewish Telegraphic Agency vom Februar 2004 über die Geschichte der Juden in Haiti ein ausführliches Porträt des Oligarchen enthielt, das einige höchst aufschlussreiche, zutiefst verdächtige Enthüllungen enthielt.

Bigio wurde als der „de-facto-Führer“ der immer kleiner werdenden jüdischen Gemeinde des Landes beschrieben, der regelmäßig Feste wie Rosch ha-Schana und Jom Kippur in seinem „großen, schönen Haus“ in „einem der wenigen gehobenen Viertel von Port-au-Prince“ abhielt. Obwohl Bigio „kein religiöser Mensch“ war, war er „besonders stolz auf die Thorarolle, die er in seinem Arbeitszimmer aufbewahrt – die einzige Tora in Haiti“. Zufälligerweise waren Israels Gründer in der Regel keine praktizierenden Juden, sondern überwiegend Atheisten und evangelikale Christen. Sie gehören auch heute noch zu den eifrigsten Befürwortern Tel Avivs.

Die Jewish Telegraphic Agency berichtete, dass Bigios Großvater und Vater im späten 19. Jahrhundert bzw. während des Ersten Weltkriegs im Rahmen einer zeitgenössischen Einwanderungswelle sephardischer Juden aus Ägypten, dem Libanon und Syrien nach Haiti auswanderten. Danach „verdienten die Vorfahren des Oligarchen ihr Geld mit dem Export von Baumwolle, Kakao und Kampeche-Holz“. Heute haben Bigio und seine Familie ihre Geschäftstätigkeiten in Haiti auf „Industrie und Handel“, ein Stahlwerk und Bankgeschäfte ausgeweitet. Diese Aktivitäten haben sie in einem Land, in dem „etwa 50 Prozent der Bevölkerung Analphabeten sind und 76 Prozent der Kinder unter fünf Jahren untergewichtig sind oder an Wachstumsstörungen leiden“, „extrem reich“ gemacht.

Trotzdem wies Bigio, der in einem „gut bewachten“ palastartigen Haus mit „einem luxuriösen Swimmingpool und einem Pavillon für Partys im Freien“ lebt, die Vermutung zurück, dass die durchschnittlichen Haitianer ihm oder anderen wohlhabenden Auswanderern im Land, zu denen auch eine Reihe hochkarätiger Israelis gehörten, „Ressentiments“ entgegenbringen. Stattdessen schlug er vor: „Wenn man weiß, wie man mit Erfolg umgeht, bewundern einen die Menschen, anstatt einen zu hassen.“ Er „lachte“ auch, als er gefragt wurde, ob er jemals Antisemitismus im Land erlebt habe.

Auf diesem undatierten Foto ist Gilbert Bigio mit einer Torarolle zu sehen. Bigio ist ein gläubiger Jude mit engen Beziehungen zu Israel

Bigio konterte, dass die Haitianer „viel Respekt vor den Juden und viel Bewunderung für Israel“ hätten, und wies darauf hin, dass Haiti 1947 für den UN-Teilungsplan für Palästina gestimmt habe, der zur Gründung Israels führte. Heutzutage, fügte er hinzu, importiere Port-au-Prince „jährlich israelische Waren im Wert von 20 Millionen US-Dollar, von Telekommunikationsausrüstung bis hin zu Uzi-Maschinengewehren“, und die beiden Länder unterhielten „gute“ Beziehungen. Wie die Jewish Telegraphic Agency feststellte, war der Tycoon gut positioniert, um sich zu diesem Thema zu äußern:

Bigio … ist der israelische Ehrenkonsul in Haiti, was die riesige israelische Flagge vor seinem Haus erklärt – ebenso wie seinen kugelsicheren Mercedes-SUV.“

Dies könnte bedeuten, dass Bigio de facto diplomatische Immunität genießt, was teilweise erklären könnte, warum trotz der Kritik der kanadischen Regierung weiterhin ungehindert Waffen nach Port-au-Prince fließen und warum er weder in den USA noch anderswo strafrechtlich verfolgt wurde oder mit Strafen rechnen musste. Im Gegensatz dazu weigerte sich Bigio in einem Interview mit der Jewish Telegraphic Agency aus dem Jahr 2004, „über Politik zu sprechen oder eine jüdische Perspektive auf den aktuellen Aufstand“ gegen den demokratisch gewählten Präsidenten von Haiti, Jean-Bertrand Aristide, zu bieten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Unruhen bereits zwei Jahre lang exponentiell zugenommen. Bigio erklärte:

Unser Grundsatz, den wir täglich respektieren, ist es, uns nicht in die Politik Haitis einzumischen. Selbst nach drei Generationen werden wir als Ausländer betrachtet. Wir glauben also, dass wir uns zurückhalten müssen, um gute Beziehungen zur Regierung zu haben. Wir kümmern uns um das Geschäft und lassen sie sich um die Politik kümmern.“

„Bigio Empire“

Nur zweieinhalb Wochen später erlag Haiti einem weiteren brutalen, von Todesschwadronen initiierten und von der CIA inszenierten Putsch. Die Auswirkungen sind bis heute im ganzen Land zu spüren. Auf die Amtsenthebung von Aristide folgte schnell die vollständige Zerstörung aller fortschrittlichen Errungenschaften seiner Regierung für die Durchschnittsbürger, die Einsetzung einer brutalen Junta in Port-au-Prince durch die USA und mörderische paramilitärische Razzien gegen die Anhänger und die politische Basis des gestürzten Präsidenten. Der prekäre Zustand, in den das moderne Haiti gestürzt wurde, ist direkt auf diese schrecklichen Entwicklungen zurückzuführen. Das ist in der Tat kein Zufall.

Das volle Ausmaß der geheimen Machenschaften, die den Putsch in Haiti im Februar 2004 befeuerten, und die Identität einflussreicher Personen und Organisationen, die an der Förderung, Finanzierung und Ausbildung von Aufständischen beteiligt waren, die für die Vertreibung des allseits beliebten Aristide verantwortlich waren, werden wir vielleicht nie erfahren. Dennoch gilt Bigio als einer der Hauptorganisatoren des Aufstands.

Im Sinne von „Cui bono?“ scheint der Oligarch – entgegen seinem erklärten Bekenntnis, sich nicht in die politischen Angelegenheiten Haitis einzumischen – ein sofort offensichtlicher Kandidat für die Unterstützung des Sturzes von Aristide zu sein.

Eine geschwärzte Kopie von Bigios Diplomatenpass

Jeb Sprague, ein führender akademischer Forscher zum Thema Paramilitarismus in Haiti und transnationaler Kapitalismus in der Karibik, berichtet MintPress News, dass es bereits vor Februar 2004 Versuche gab, Aristides zweite Regierung aus dem Amt zu entfernen, und zwar Ende 2000 der Regierungszeit von Aristide, im Dezember 2001 bei einem versuchten Angriff auf den Nationalpalast und durch eine schwache Contra-Kampagne, die 2002–2003 im zentralen Hochland des Landes durchgeführt wurde:

Bigio wurde weithin verdächtigt, diese gescheiterten Versuche in Zusammenarbeit mit anderen Industriellen und verräterischen, hochrangigen örtlichen Polizeibeamten und Sicherheitsbeamten unterstützt zu haben. Bigio sowie einige andere Oligarchen und führende Persönlichkeiten des haitianischen Militärs wurden auf eine Regierungsliste der USA gesetzt, auf der Unterstützer der Cédras-Junta aufgeführt sind, die nach dem von der CIA unterstützten Putsch von 1991, der Präsident Aristide stürzte, die Macht übernahm.

Darüber hinaus haben die etablierten US-Medien Bigios Profitmacherei im industriellen Maßstab aus dem Abbau der Überreste der zerfallenden staatlichen Institutionen Haitis bestätigt. Ohne Mindestlöhne und Schutzmaßnahmen für haitianische Arbeitnehmer und staatliche Beschränkungen für ausländische Beteiligungen und die Ausbeutung der Industrie und der Ressourcen des Landes wuchsen die finanziellen Interessen seiner Familie auf der ganzen Insel – sowohl in Port-au-Prince als auch in der Dominikanischen Republik – exponentiell. Zu den lukrativsten Komponenten von Bigios neu erweitertem Portfolio gehörten Energie, Sicherheit und Schifffahrt. Der Miami Herald berichtete im Dezember 2021:

Die Reichweite des Konglomerats erstreckt sich auf die gesamte haitianische Wirtschaft, von der Bereitstellung von Baumaterialien und Treibstoff bis hin zum Angebot von Haushaltswaren wie Speiseöl und Lebensmitteln. Er hat sich auch auf die dominikanische Seite von Hispaniola ausgedehnt … Vieles, was in Haiti gekauft, verkauft oder konsumiert wird, wird wahrscheinlich mit irgendeinem Teil des Bigio-Imperiums in Berührung kommen.“

Zu dieser Expansion gehörte bezeichnenderweise der Bau und die Überwachung von Port Lafito, einem bedeutenden Export- und Importzentrum unweit der haitianischen Hauptstadt. Hier gelangen die meisten schweren Kriegswaffen ins Land und in die Hände gefährlicher Banden und Milizen, was zu einer ständigen Krise vor Ort führt. Im April 2018 informierte eine sachkundige Quelle den unabhängigen Journalisten Corey Lynn darüber, dass die israelische Regierung beim Bau von Port Lafito mitgeholfen habe:

Er kann [in Haiti] alles tun, was er will … Er hat auch mächtige Lobbyisten in Washington D.C., die ihm helfen, die Kontrolle über sein Vermögen zu behalten … Er lässt keine Konkurrenz zu und wird jeden vernichten, der versucht, mit allem, was er produziert oder importiert, zu konkurrieren … [Bigio] hat eine Privatarmee von etwa 80 Mann, die ihn, sein Haus und seine Einrichtungen schützen. Er nutzt auch jede militärische, paramilitärische und polizeiliche Kraft im Land voll aus. Jeder Polizeichef steht auf seiner Gehaltsliste.“

Sprague erklärte gegenüber MintPress:

Die „Familien“ mit Nachnamen wie Bigio, Brandt, Madsen, Acra und anderen haben mächtige Positionen an der Spitze der Wirtschaft Hispaniolas inne. Dennoch haben sie sich in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und zu Beginn des 21. Jahrhunderts von langen Allianzen mit der Zwangsherrschaft der Duvaliers und herrschenden Militärfraktionen zu der Suche nach Unternehmensbeteiligungen durch die globalisierte Wirtschaft und der Zusammenarbeit mit der Soft Power der USA in der Region gewandelt. Einige unterhalten wichtige Verbindungen zu Sicherheitsfirmen und paramilitärischen Gruppen sowie zum Waffenhandel.“

„Pariah State“

Die Quelle von Lynn behauptete außerdem, Bigio habe „enge Beziehungen“ zum israelischen Militär und setze „10 israelische Kommandos für seine persönliche Sicherheit ein, wenn er der Meinung ist, dass die Situation kritisch ist“. Ein besonders „kritischer Punkt“ in der jüngeren Geschichte Haitis war ein katastrophales Erdbeben, das die Insel im Januar 2010 heimsuchte. Fast unmittelbar entsandte Tel Aviv ein großes „humanitäres“ Team der israelischen Verteidigungskräfte, um der Bevölkerung und den Behörden zu helfen. Es handelte sich um einen groß angelegten PR-Gag, über den in den Medien ausführlich berichtet wurde und der der israelischen Regierung in der Region enorm viel positive Publicity einbrachte.

Es ist vielleicht nicht überraschend, dass Bigios Familie maßgeblich an der Organisation und Durchführung dieser Hilfsaktion beteiligt war. Amos Radian, Botschafter von Tel Aviv in der Dominikanischen Republik und der Karibik, sagte damals gegenüber der Jerusalem Post: „[Sie] haben uns auf eine Weise unterstützt, die uns in einem guten Licht dastehen ließ.“ Dazu gehörte die Spende eines „fußballfeldgroßen Geländes“, das als „Feldlazarett“ der israelischen Armee diente. Gilberts Sohn Reuven prahlte gegenüber dem Sender damit, dass der „Wunsch seiner Familie, der Propaganda-Initiative Tel Avivs in Haiti zu helfen, bedingungslos“ sei:

„Menschen brauchen Hilfe, wir müssen da sein … In einer Stadt, in der es keine Synagoge gibt, werden die Gebete bei uns zu Hause verrichtet, Israel ist für uns das Mutterland. Es ist der Fels. So identifizieren wir uns.“

Ein israelischer Soldat bewacht ein Flüchtlingslager für Erdbebenüberlebende in Port-au-Prince, Haiti, 27. November 2010. Guillermo Arias | AP

Vor dem Ausbruch der Massengewalt in Gaza im Oktober 2023 waren solche Demonstrationen internationaler Großherzigkeit ein routinemäßiges – und verheerend wirksames – Soft-Power-Spiel für Tel Aviv. Zum Beispiel begann Israel nach Tiflis‘ Niederlage in seinem fünftägigen Krieg im August 2008 mit Russland, die von Moskaus Streitkräften im Land verursachten Schäden zu beheben. Dabei erhielten israelische Investoren über ein Drittel aller von der georgischen Regierung vergebenen Wiederaufbauaufträge.

Spulen wir vor zum November 2012. Die israelische Armee griff Gaza brutal an, wobei Hunderte Palästinenser getötet und Tausende weitere verletzt wurden. Es gab reichlich internationalen Aufschrei und Verurteilung – aber im Großen und Ganzen nicht in Georgien. Die Regierung schwieg, und zahlreiche Durchschnittsbürger gingen sogar auf die Straßen ihrer Hauptstadt, um ihre Solidarität mit Tel Aviv zu bekunden. In den Jahren danach hat Tiflis zahlreiche Großaufträge zum Kauf von Waffen, Raketensystemen sowie zur Ausbildung von Sicherheitsdiensten und Polizisten aus Israel unterzeichnet.

Georgien ist nur ein Land, in dem Israel einen solchen Coup in den internationalen Beziehungen gelandet hat. Diese Aktivitäten verschaffen Israel enorm viel internationales Wohlwollen, was wiederum zuverlässig dafür sorgt, dass man über die schleichende Auslöschung des palästinensischen Volkes schweigt, wenn nicht sogar offen dafür eintritt. Die Unterdrückungsmethoden und Instrumente der Kontrolle und Massentötung, die es im Gazastreifen und im Westjordanland einsetzt, werden dann an seine ausländischen Verbündeten verkauft.

Dies ist eine seit langem verfolgte Strategie Tel Avivs. In den 1980er Jahren knüpfte Israel enge Beziehungen zu Regierungen im globalen Süden, darunter zu brutalen, vom Westen unterstützten Diktaturen in Argentinien, El Salvador, Guatemala, den Philippinen, dem südafrikanischen Apartheidstaat und Zaire, gerade als ausländische Mächte begannen, sich von diesen Regimen zu distanzieren. Ein Mitglied der Likud-Partei, der einst den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten der Knesset leitete, erklärte 1985:

„Israel ist ein Paria-Staat. Wenn Menschen uns um etwas bitten, können wir es uns nicht leisten, Fragen zur Ideologie zu stellen. Die einzige Art von Regime, dem Israel keine Hilfe leisten würde, wäre ein antiamerikanisches. Auch wenn es für die USA unangenehm sein könnte, einem Land zu helfen, würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir es nicht täten.“

„Smart Fence“

Der antizionistische Israeli Jeff Halper und der unabhängige australische Journalist Antony Loewenstein haben beide ausführlich darüber geschrieben, dass das, was von Palästina übrig ist, ein Labor ist, das mit Versuchspersonen gefüllt ist, die unter kontrollierten Bedingungen für Israel festgehalten werden.

Es wird heute selten in Betracht gezogen, dass Haiti das ursprüngliche Testgelände des US-Imperiums für imperiale Duldung in Washingtons „Hinterhof“ über Jahrhunderte hinweg und seit 1945 auf der ganzen Welt war. Während Haitianer ihr Land oft als „Laboratorium“ der CIA bezeichnen, ist das Land unauslöschlich mit dem Widerstand verbunden. Seine historische Entstehung im Aufstand gegen die französische Herrschaft führte zur Gründung des ersten – und bis heute einzigen – unabhängigen Staates der Welt, der von ehemaligen Sklaven regiert wird.

Doch seitdem haben die USA eine Vielzahl von Taktiken angewandt, um die Souveränität Haitis zu leugnen, die Entwicklung zu behindern, die Hoffnung zu zerstören und unerbittliche Instabilität zu gewährleisten. Aber natürlich bedeutet endloses Chaos, dass sich Reiche wie Bigio ungehindert auf Kosten der lokalen Bevölkerung bereichern können, während Washington ständig Rechtfertigungen für Einmischung, Einmischung und militärische Besatzung erhält, um dieses Ziel zu unterstützen. Im Dezember 2019 wurde diese bösartige internationale Mission mit der Verabschiedung des Global Fragility Act in US-amerikanisches Recht gegossen.

Das Gesetz erteilt USAID, das teilweise als nachrichtendienstliche Schnittstelle fungiert, sowie dem Außen-, Verteidigungs- und Finanzministerium praktisch einen Blankoscheck, um in „fragile Staaten“, die angeblich anfällig für Konflikte, Extremismus, Instabilität und Armut sind, einzugreifen und Maßnahmen gegen sie zu ergreifen. Haiti wurde ausdrücklich als erstes Zielland für diese Bemühungen genannt. Es ist nicht überraschend, dass im Gesetzestext nicht darauf hingewiesen wird, dass jegliche „Fragilität“, unter der Port-au-Prince leidet, explizit durch Washingtons jahrelange Machenschaften dort verursacht wurde.

Israel profitiert in hohem Maße von der weltweiten Instabilität, und es ist nicht überraschend, dass Tel Aviv ebenfalls versucht, Unruhen und Verwundbarkeit international aufrechtzuerhalten und Katastrophen auszunutzen, um einen Vorwand für die Rettung durch Vermögenswerte wie Gilbert Bigio zu schaffen. Die Dominikanische Republik baut derzeit mit einem gewissen Kostenaufwand einen „intelligenten Zaun“, um zu verhindern, dass die Gewalt, die Port-au-Prince überflutet, über die Grenzen schwappt. Die Struktur ist nach israelischem Design und Technologie gebaut und direkt den Apartheidmauern im Gazastreifen nachempfunden, oder den „Trennbarrieren“, wie die israelischen Behörden sie nennen.

Dominikanische Polizeipatrouillen an einem Grenzzaun zu Haiti, der unheimlich an die Apartheidmauern Israels im Gazastreifen erinnert. Matias Delacroix | AP

Der Zaun der Dominikanischen Republik ist 160 Kilometer lang und besteht aus Stahlbetonmauern und einer 3,90 Meter hohen Metallkonstruktion, die von einem Akkordeon aus Stacheldraht mit scharfen Klingen gekrönt wird. Überall verhindern 170 Überwachungstürme, Spionagesysteme, Bewegungsmelder, hochauflösende CCTV-Kameras mit Nachtsicht- und Infrarotfunktion, Kontrollpunkte und 71 kontrollierte Zugangstore, dass jemand ohne Erlaubnis ein- oder ausreist. In der Zwischenzeit patrouilliert rund um die Uhr eine Staffel von Überwachungsdrohnen jeden Zentimeter.

Die bloße Existenz des Zauns sorgt für Spannungen und eine buchstäbliche Trennung zwischen den beiden Ländern, die ansonsten Waffenbrüder sein könnten, und rechtfertigt die Präsenz Israels und der USA im gesamten Grenzstreifen. Diese Präsenz wird wahrscheinlich bestehen bleiben, wenn nicht sogar ausgeweitet werden, solange Gilbert Bigios Besitz von Port Lafito einen unvermeidlichen Zustrom von Waffen und anderer schädlicher Schmuggelware in das Land garantiert. Es war in der Tat nicht umsonst, dass Bigios Vater 1947 eine entscheidende Rolle dabei spielte, die Unterstützung Haitis für die israelische Staatlichkeit zu sichern.

Feature-Foto | Illustration von MintPress News

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Arbeiten wurden bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

