Live blog: Israel kills 18 in Rafah, mostly children and women Israel’s brutal war on Gaza – now in its 198th day – has killed at least 34,049 people and wounded over 76,901 others as illegal Israeli settlers shoot ambulance driver dead in northern West Bank.

Laut UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge wird alle 10 Minuten ein Kind in Gaza getötet. / Foto: AA

Live-Blog: USA gewähren politischen Schutz für israelische Morde – Hamas-Chef

In Israels brutalem Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 198 Tage andauert, wurden mindestens 34.049 Menschen getötet und über 76.901 weitere verwundet, während illegale israelische Siedler einen Krankenwagenfahrer im nördlichen Westjordanland erschossen.

Sonntag, 21. April, 2024

0247 GMT – „Die Position der USA ist trügerisch, auch wenn sie sagen, dass sie nicht wollen, dass Zivilisten zu Schaden kommen, ist dies ein Versuch der Manipulation. Alle in Gaza getöteten Zivilisten, Tausende, Zehntausende von Märtyrern, wurden mit US-Waffen, mit US-Raketen und unter dem politischen Schutz der USA getötet“, sagte der Leiter des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh.

In einem Exklusivinterview mit Anadolu sagte Haniyeh: „Was bedeutet das Veto der USA gegen die Waffenstillstandsresolution im UN-Sicherheitsrat? Es bedeutet, dass die USA die Fortsetzung der Massaker und Morde im Gazastreifen voll und ganz unterstützen.“

Haniyeh betonte, dass Israel trotz aller Verhandlungen keine Waffenruhe in Gaza akzeptiert habe, da Dutzende von Vorschlägen durch Vermittler unterbreitet worden seien: „Alles, was es will, ist, die Gefangenen zurückzunehmen und dann den Krieg in Gaza wieder aufzunehmen, und das ist nicht möglich.“

„Die israelische Armee muss sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückziehen. Israel will auch nicht, dass die vertriebenen Menschen in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren. Es akzeptiert eine begrenzte und schrittweise Rückkehr. Das ist inakzeptabel.“

0030 GMT – Gazanische Ärzte retten das Baby einer schwangeren Palästinenserin, die von israelischen Soldaten getötet wurde

Eine schwangere Palästinenserin ist bei einem Bombenangriff der israelischen Armee auf ein Haus in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens ums Leben gekommen, wie aus Gesundheitsquellen verlautete.

Ärzte des Kuwait-Krankenhauses retteten das Baby, sagten die Quellen unter der Bedingung der Anonymität.

In den sozialen Medien kursierten Bilder, die zeigten, wie Gesundheitsteams versuchten, ein Baby wiederzubeleben.

Viele der Toten und Verletzten wurden in das Abu Yousef el-Najar-Krankenhaus in Rafah gebracht, als die israelische Armee die Stadt angriff.

Zeugen berichteten, dass die Armee ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet in der Region Khirbat al ‚Adas im Norden Rafahs angriff, wo eine palästinensische Flüchtlingsfamilie wohnt.

2300 GMT – Leichen von 50 von Israel vergrabenen Menschen im südlichen Gazastreifen geborgen

Die palästinensische Zivilschutzbehörde in Gaza teilte mit, dass die Leichen von 50 Palästinensern, die von der israelischen Armee getötet wurden, aus einem Massengrab in der südlichen Provinz Khan Younis geborgen wurden.

„Heute haben unsere Teams im Gouvernement Khan Younis die Leichen von 50 Märtyrern verschiedener Altersgruppen geborgen, die von den Besatzungstruppen eingesammelt und gemeinsam im Nasser-Krankenhaus begraben wurden“, heißt es in einer Erklärung.

In der Erklärung wird betont, dass es noch immer Leichen in Massengräbern und unter den Trümmern gibt, und es wird hinzugefügt, dass die Zivilschutzteams die Such- und Bergungsarbeiten fortsetzen.

Die israelische Armee kündigte am 7. April ihren Rückzug aus Khan Younis an, nachdem sie vier Monate lang eine Bodenoperation durchgeführt hatte, um israelische Geiseln zu befreien, die von der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas festgehalten wurden, verließ die Stadt jedoch, ohne ihre Ziele zu erreichen.

Die israelische Operation hinterließ umfangreiche Zerstörungen an Straßen, Häusern und Infrastruktur.

Ein palästinensischer Arzt kümmert sich am 20. April 2024 im Kuwait-Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen um ein Baby, das als Frühchen geboren wurde, nachdem seine Mutter während des israelischen Bombardements verletzt worden war.

2200 GMT – 13 Palästinenser bei israelischen Angriffen auf das Flüchtlingslager Nur Shams im Westjordanland getötet

Mindestens 13 Palästinenser wurden bei israelischen Militärangriffen im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarm im nördlichen besetzten Westjordanland getötet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Die 13 Märtyrer wurden aus dem Nur Shams-Lager in das Regierungskrankenhaus von Tulkarm gebracht, womit sich die Zahl der Todesopfer durch die Angriffe der Besatzer auf die Stadt und das Lager seit Donnerstagabend auf 14 erhöht hat“, teilte das Ministerium auf Facebook mit.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte am Samstag mit, dass seine Teams in der Lage waren, „9 Märtyrer aus dem Lager Nur Shams in das Krankenhaus zu verlegen“, die zu den vom Gesundheitsministerium angekündigten Opfern gehören.

Zeugen bestätigten gegenüber Anadolu, dass Krankenwagen nach dem Rückzug der Armee am späten Samstag in das Lager einfahren konnten.

