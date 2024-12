https://consortiumnews.com/2024/12/13/us-israel-destroyed-syria-called-it-peace/?eType=EmailBlastContent&eId=4633a9ec-6253-4278-9713-6729e0e05ab9



USA und Israel zerstörten Syrien und nannten es Frieden

13. Dezember 2024

Netanjahus Ambitionen, die Region durch Krieg zu verändern, die fast drei Jahrzehnte zurückreichen, spielen sich vor unseren Augen ab, schreibt Jeffrey Sachs.

Plakat von Syriens Präsident Bashar al-Assad an einem Kontrollpunkt am Stadtrand von Damaskus, 14. Januar 2012. (VOA News, Wikimedia Commons, Public domain)

Von Jeffrey D. Sachs

Common Dreams

Inden berühmten Zeilen des römischen Geschichtsschreibers Tacitus heißt es: „Verwüsten, abschlachten, unter falschen Titeln usurpieren, das nennen sie Reich; und wo sie eine Wüste machen, das nennen sie Frieden.“

In unserem Zeitalter sind es Israel und die USA, die eine Wüste schaffen und sie Frieden nennen.

Die Geschichte ist einfach. Unter eklatanter Verletzung des Völkerrechts beanspruchen der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Minister das Recht, über 7 Millionen palästinensische Araber zu herrschen.

Wenn Israels Besetzung palästinensischen Landes zu militantem Widerstand führt, bezeichnet Israel den Widerstand als „Terrorismus“ und fordert die USA auf, die Regierungen im Nahen Osten zu stürzen, die die „Terroristen“ unterstützen.

Die USA, die unter dem Einfluss der Israel-Lobby stehen, ziehen im Namen Israels in den Krieg.

Der Sturz Syriens in dieser Woche ist der Höhepunkt der israelisch-amerikanischen Kampagne gegen Syrien, die auf das Jahr 1996 zurückgeht, als Netanjahu sein Amt als Premierminister antrat. Der israelisch-amerikanische Krieg gegen Syrien eskalierte in den Jahren 2011 und 2012, als der damalige US-Präsident Barack Obama die CIA im Rahmen der Operation Timber Sycamore verdeckt mit dem Sturz der syrischen Regierung beauftragte.

Diese Bemühungen haben diese Woche endlich Früchte getragen, nachdem seit 2011 mehr als 300.000 Menschen im syrischen Krieg ums Leben gekommen sind.

Der Sturz Syriens kam schnell, weil mehr als ein Jahrzehnt erdrückender Wirtschaftssanktionen, die Lasten des Krieges, die Beschlagnahmung des syrischen Öls durch die USA, Russlands Prioritäten in Bezug auf den Konflikt in der Ukraine und vor allem die Angriffe Israels auf die Hisbollah, die die wichtigste militärische Stütze der syrischen Regierung war.

Zweifelsohne hat Assad seine eigene Hand oft falsch gespielt und war intern sehr unzufrieden, aber sein Regime war jahrzehntelang von den USA und Israel auf den Zusammenbruch ausgerichtet.

Bevor die amerikanisch-israelische Kampagne zum Sturz Assads 2011 ernsthaft begann, war Syrien ein funktionierendes, wachsendes Land mit mittlerem Einkommen. Im Januar 2009 äußerte sich das IWF-Exekutivdirektorium wie folgt:

„Die Exekutivdirektoren begrüßten die starke makroökonomische Leistung Syriens in den letzten Jahren, die sich in einem raschen BIP-Wachstum außerhalb des Ölsektors, einem komfortablen Niveau der Währungsreserven und einer niedrigen und rückläufigen Staatsverschuldung manifestierte. Diese Leistung spiegelt sowohl die robuste regionale Nachfrage als auch die Reformbemühungen der Behörden zur Umstellung auf eine stärker marktorientierte Wirtschaft wider.“

Seit 2011 hat der andauernde Krieg zwischen Israel und den USA gegen Syrien, einschließlich der Bombardierung, der Dschihadisten, der Wirtschaftssanktionen, der Beschlagnahmung der syrischen Ölfelder durch die USA und mehr, das syrische Volk ins Elend gestürzt.

US-Marines und Soldaten der jordanischen Armee arbeiten in Amman, Jordanien, während der Operation Timber Sycamore gegen die Assad-Regierung in Syrien zusammen, September 2016. (U.S. Military, Wikimedia Commons, Public domain)

In den ersten zwei Tagen nach dem Sturz der Regierung führte Israel rund 480 Angriffe in ganz Syrien durch und zerstörte die syrische Flotte in Latakia vollständig.

In Verfolgung seiner expansionistischen Agenda beanspruchte Premierminister Netanjahu unrechtmäßig die Kontrolle über die entmilitarisierte Pufferzone auf den Golanhöhen und erklärte, dass die Golanhöhen „für immer“ Teil des Staates Israel sein werden.

Netanjahus Bestreben, die Region durch Krieg zu verändern, das fast drei Jahrzehnte zurückreicht, spielt sich vor unseren Augen ab. In einer Pressekonferenz am 9. Dezember rühmte sich der israelische Premierminister eines „absoluten Sieges“ und rechtfertigte damit den anhaltenden Völkermord in Gaza und die eskalierende Gewalt in der gesamten Region:

„Ich bitte Sie, denken Sie daran, wenn wir denen nachgegeben hätten, die uns immer wieder sagten: ‚Der Krieg muss beendet werden‘ – wir wären nicht in Rafah eingedrungen, wir hätten den Philadelphia-Korridor nicht eingenommen, wir hätten Sinwar nicht eliminiert, wir hätten unsere Feinde im Libanon und in der ganzen Welt nicht mit einem gewagten Operationstratagem überrascht, wir hätten Nasrallah nicht eliminiert, wir hätten das unterirdische Netzwerk der Hisbollah nicht zerstört und wir hätten die Schwäche des Iran nicht aufgedeckt. Die Operationen, die wir seit Beginn des Krieges durchgeführt haben, demontieren die Achse Stein für Stein“.

Netanjahu bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im September. (UN Photo/Loey Felipe)

Die lange Geschichte von Israels Kampagne zum Sturz der syrischen Regierung ist nicht allgemein bekannt, doch die dokumentarischen Aufzeichnungen sind eindeutig.

Israels Krieg gegen Syrien begann 1996 mit US-amerikanischen und israelischen Neokonservativen, die für Netanjahu bei seinem Amtsantritt eine „Clean Break“-Strategie für den Nahen Osten entwarfen.

Der Kern der „Clean-Break“-Strategie bestand darin, dass Israel (und die USA) „Land für Frieden“ ablehnen sollten, d. h. die Idee, dass Israel sich im Gegenzug für Frieden aus den besetzten palästinensischen Gebieten zurückziehen würde.

Stattdessen würde Israel die besetzten palästinensischen Gebiete behalten, das palästinensische Volk in einem Apartheidstaat regieren, den Staat schrittweise ethnisch säubern und den so genannten „Frieden für Frieden“ durch den Sturz von Nachbarregierungen durchsetzen, die sich Israels Landansprüchen widersetzen.

Die lange Geschichte von Israels Kampagne zum Sturz der syrischen Regierung ist nicht allgemein bekannt, doch die dokumentarischen Aufzeichnungen sind eindeutig.

Israelische Soldaten zwingen syrische Zivilisten, ihre Häuser auf den Golanhöhen zu verlassen, 1967. (Al-Marsad – Arabisches Menschenrechtszentrum in den Golanhöhen, Wikimedia Commons, Public domain)

In der Clean-Break-Strategie heißt es: „Unser Anspruch auf das Land – an das wir uns seit 2000 Jahren als Hoffnung klammern – ist legitim und edel“, und weiter heißt es,

„Syrien fordert Israel auf libanesischem Boden heraus. Ein wirksamer Ansatz, mit dem die Amerikaner sympathisieren können, wäre es, wenn Israel die strategische Initiative entlang seiner Nordgrenzen ergreifen würde, indem es die Hisbollah, Syrien und den Iran als Hauptakteure der Aggression im Libanon angreift…“

In seinem 1996 erschienenen Buch Fighting Terrorism legte Netanyahu die neue Strategie dar. Israel würde nicht gegen die Terroristen kämpfen, sondern gegen die Staaten, die die Terroristen unterstützen. Genauer gesagt, es würde die USA dazu bringen, Israels Kampf für es zu übernehmen. Wie er 2001 ausführte:

„Das erste und wichtigste, was man verstehen muss, ist dies: Es gibt keinen internationalen Terrorismus ohne die Unterstützung souveräner Staaten…. Nimmt man diese staatliche Unterstützung weg, zerfällt das gesamte Gerüst des internationalen Terrorismus zu Staub.“

Bitte unterstützen Sie CN‘s

Winter Fund Drive!

Netanjahus Strategie war in die Außenpolitik der USA integriert. Syrien auszuschalten war immer ein wichtiger Teil des Plans. Dies wurde von General Wesley Clark nach 9/11 bestätigt.

Bei einem Besuch im Pentagon wurde ihm gesagt, dass „wir in fünf Jahren die Regierungen in sieben Ländern angreifen und zerstören werden – wir werden mit dem Irak beginnen und dann nach Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran weitergehen“.

Der Irak wäre der erste, dann Syrien und der Rest. (Netanjahus Kampagne für den Irak-Krieg wird in dem neuen Buch von Dennis Fritz, Tödlicher Verrat, ausführlich beschrieben. Die Rolle der Israel-Lobby wird in Ilan Pappés neuem Buch Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic (Lobbyarbeit für den Zionismus auf beiden Seiten des Atlantiks) ausführlich dargestellt.

Der Aufstand, mit dem die US-Truppen im Irak konfrontiert wurden, hat den Zeitplan von fünf Jahren zurückgeworfen, aber nichts an der grundlegenden Strategie geändert.

Die USA haben inzwischen Kriege gegen den Irak (Invasion 2003), den Libanon (Finanzierung und Bewaffnung Israels durch die USA), Libyen (NATO-Bombardierung 2011), Syrien (CIA-Operation in den 2010er Jahren), den Sudan (Unterstützung von Rebellen zur Spaltung des Sudans 2011) und Somalia (Unterstützung der Invasion Äthiopiens 2006) geführt oder unterstützt.

Ein möglicher Krieg der USA mit dem Iran, der von Israel vehement angestrebt wird, steht noch aus.

So seltsam es auch erscheinen mag, die CIA hat wiederholt islamistische Dschihadisten unterstützt, um diese Kriege zu führen, und Dschihadisten haben gerade das syrische Regime gestürzt. Schließlich hat die CIA durch die Ausbildung, Bewaffnung und Finanzierung der Mudschaheddin in Afghanistan seit den späten 1970er Jahren dazu beigetragen, Al-Qaida überhaupt erst zu schaffen.

US-Präsident Ronald Reagan bei einem Treffen mit Führern der afghanischen Mudschaheddin im Weißen Haus im Jahr 1983. (Michael Evans, U.S. National Archives, Wikimedia Commons, Public domain)

Ja, Osama bin Laden wandte sich später gegen die USA, aber seine Bewegung war dennoch eine Schöpfung der USA. Ironischerweise war es, wie Seymour Hersh bestätigt, Assads Geheimdienst, der „die USA auf einen bevorstehenden Bombenanschlag der Al-Qaida auf das Hauptquartier der Fünften Flotte der US-Marine aufmerksam machte“.

Die Operation Timber Sycamore war ein milliardenschweres verdecktes Programm der C.I.A., das von Obama ins Leben gerufen wurde, um Bashar al-Assad zu stürzen. Die CIA finanzierte radikale und extreme islamistische Gruppen, bildete sie aus und versorgte sie mit Informationen.

Zu den Bemühungen der CIA gehörte auch eine „Rattenlinie“ für den Transport von Waffen aus Libyen (das 2011 von der NATO angegriffen wurde) zu den Dschihadisten in Syrien. Im Jahr 2014 beschrieb Seymour Hersh die Operation in seinem Artikel „The Red Line and the Rat Line“:

„Ein streng geheimer Anhang zu dem Bericht, der nicht veröffentlicht wurde, beschrieb eine geheime Vereinbarung, die Anfang 2012 zwischen der Obama- und der Erdogan-Administration getroffen wurde. Sie bezog sich auf die Rattenlinie. Gemäß der Vereinbarung kamen die Mittel aus der Türkei sowie aus Saudi-Arabien und Katar; die CIA war mit Unterstützung des MI6 dafür verantwortlich, Waffen aus Gaddafis Arsenalen nach Syrien zu bringen.“

Kurz nach dem Start von Timber Sycamore, im März 2013, sagte Obama auf einer gemeinsamen Konferenz von Präsident Obama und Premierminister Netanjahu im Weißen Haus:

„In Bezug auf Syrien arbeiten die Vereinigten Staaten weiterhin mit Verbündeten und Freunden und der syrischen Opposition zusammen, um das Ende von Assads Herrschaft zu beschleunigen.“

Für die zionistische Mentalität der USA und Israels gilt der Ruf eines Gegners nach Verhandlungen als ein Zeichen der Schwäche des Gegners. Diejenigen, die auf der anderen Seite zu Verhandlungen aufrufen, enden in der Regel tot – ermordet von Israel oder US-Truppen.

Wir haben dies kürzlich im Libanon erlebt. Der libanesische Außenminister bestätigte, dass Hassan Nasrallah, der ehemalige Generalsekretär der Hisbollah, wenige Tage vor seiner Ermordung einem Waffenstillstand mit Israel zugestimmt hatte.

Die Bereitschaft der Hisbollah , ein Friedensabkommen zu akzeptieren, das den Wünschen der arabisch-islamischen Welt nach einer Zwei-Staaten-Lösung entspricht, besteht seit langem. Anstatt über die Beendigung des Krieges in Gaza zu verhandeln, ermordete Israel den politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran.

Auch in Syrien stellten sich die USA mehrfach gegen den Friedensprozess, anstatt eine politische Lösung zuzulassen.

Im Jahr 2012 hatte die UNO ein Friedensabkommen in Syrien ausgehandelt, das von den Amerikanern blockiert wurde, die forderten, dass Assad am ersten Tag des Friedensabkommens gehen müsse. Die USA wollten einen Regimewechsel, keinen Frieden.

Im September hielt Netanjahu vor der Generalversammlung eine Rede mit einer Karte des Nahen Ostens, auf der zwischen „Segen“ und „Fluch“ unterschieden wurde, wobei Libanon, Syrien, Irak und Iran Teil von Netanjahus Fluch waren.

Der eigentliche Fluch ist Israels Weg des Chaos und des Krieges, der nun auch den Libanon und Syrien erfasst hat, wobei Netanjahu inständig hofft, die USA auch in einen Krieg mit dem Iran hineinzuziehen.

Die USA und Israel freuen sich, dass sie einen weiteren Gegner Israels und Verteidiger der palästinensischen Sache erfolgreich vernichtet haben, wobei Netanjahu für sich in Anspruch nimmt, „den historischen Prozess in Gang gesetzt zu haben“.

Höchstwahrscheinlich wird Syrien nun in einem anhaltenden Krieg zwischen den vielen bewaffneten Protagonisten untergehen, wie es bei den früheren US-israelischen Regimewechseloperationen der Fall war.

Kurz gesagt, die amerikanische Einmischung auf Geheiß von Netanjahus Israel hat den Nahen Osten in Trümmern zurückgelassen, mit über einer Million Toten und offenen Kriegen in Libyen, Sudan, Somalia, Libanon, Syrien und Palästina, und mit dem Iran am Rande eines Atomwaffenarsenals, der gegen seine eigenen Neigungen zu dieser Möglichkeit gedrängt wird.

All dies geschieht im Dienste einer zutiefst ungerechten Sache: den Palästinensern ihre politischen Rechte zu verweigern, im Dienste eines zionistischen Extremismus, der sich auf das Buch Josua aus dem 7.

Bemerkenswerterweise waren laut diesem Text – auf den sich Israels eigene religiöse Eiferer berufen – die Israeliten nicht einmal die ursprünglichen Bewohner des Landes. Vielmehr, so der Text, weist Gott Josua und seine Krieger an, mehrere Völkermorde zu begehen, um das Land zu erobern.

Vor diesem Hintergrund haben sich die arabisch-islamischen Nationen, ja fast die ganze Welt, wiederholt in der Forderung nach einer Zweistaatenlösung und einem Frieden zwischen Israel und Palästina geeinigt.

Anstelle der Zweistaatenlösung haben Israel und die USA eine Wüste geschaffen und sie Frieden genannt.

Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist außerdem Präsident des U.N. Sustainable Development Solutions Network und Kommissar der U.N. Broadband Commission for Development.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten können, müssen aber nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …