https://english.almayadeen.net/news/politics/us-moves-patriot-air-defense-system-from–israel–to-ukraine



USA verlegen Patriot-Luftabwehrsystem von Israel in die Ukraine

Von Al Mayadeen English

Quelle: The New York Times

5. Mai 2025

Die NYT berichtet, dass die Ukraine ein zusätzliches Patriot-Raketenabwehrsystem erhalten soll, darunter ein aus „Israel“ überholtes System, da die Luftabwehr Kiews weiterhin stark beansprucht ist und die US-Militärhilfe allmählich zurückgeht.

Die Ukraine soll ein überholtes Patriot-Raketenabwehrsystem erhalten, das zuvor in „Israel“ stationiert war, berichtete die New York Times am Sonntag unter Berufung auf vier aktuelle und ehemalige US-Beamte.

Westliche Verbündete diskutieren außerdem die Logistik für die Überführung eines weiteren Systems aus Deutschland oder Griechenland, um die angespannte Luftverteidigung der Ukraine zu stärken, fügte der Bericht hinzu.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, James Hewitt, lehnte es ab, konkrete Verteidigungsmaßnahmen offenzulegen, bekräftigte jedoch, dass „Präsident Trump sich klar ausgedrückt hat: Er will, dass der Krieg in der Ukraine endet und das Töten aufhört“.

Ein ehemaliger Beamter des Weißen Hauses wies darauf hin, dass die Biden-Regierung bereits im September, vor dem Wahlsieg von Donald Trump, die Zustimmung „Israels“ für die Lieferung erhalten habe. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte, dass die Ausrüstung für die Ukraine weiterhin aus zuvor genehmigten Paketen stammt.

Kiew sieht sich eskalierenden russischen Angriffen gegenüber

Die Lieferung der Patriot-Raketensysteme, über die bisher nicht berichtet wurde, erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Russland seine Militäraktion in der Ukraine verstärkt.

In den letzten Monaten hat die Ukraine im Rahmen ihres umfassenden Appells um militärische Hilfe zusätzliche Luftabwehrunterstützung angefordert. Vor einem Jahr forderte Präsident Wolodymyr Selenskyj sieben Patriot-Systeme an. Die Ukraine verfügt nun über acht, von denen jedoch nur sechs einsatzbereit sind. Die beiden übrigen Systeme sowie das System aus „Israel“ werden derzeit überholt. Mit den zusätzlichen Lieferungen aus Deutschland oder Griechenland würde die Gesamtzahl auf zehn Systeme steigen, von denen die meisten laut dem Bericht zur Verteidigung Kiews vorgesehen sind.

Verwandte Nachrichten

Trump ändert Ton gegenüber der Ukraine und spricht über Patriot-Lieferungen

Während der Krieg zwischen Russland und der Ukraine eskaliert, hat Trump seine Rhetorik gegenüber der Ukraine gemildert. Bei der Beisetzung von Papst Franziskus im Vatikan traf Trump zu einem herzlichen Gespräch mit Selenskyj zusammen, was in starkem Kontrast zu dem angespannten Treffen im Oval Office im Februar stand. Trump tadelte später den russischen Präsidenten Wladimir Putin in den sozialen Medien und schrieb nach dem tödlichen Raketenangriff: „Wladimir, STOPP!“

Obwohl Trump die Forderung der Ukraine nach weiteren Patriot-Raketensystemen zunächst heruntergespielt hatte, erkannte er deren Bedeutung an, nachdem Selenskyj sein Angebot zum Kauf erneuert hatte.

Patriot-Mangel belastet die Luftverteidigung der Ukraine

Die Luftverteidigung der Ukraine steht weiterhin unter enormem Druck. In der Nacht vom 24. April wurden Berichten zufolge fast 70 Raketen und etwa 150 Drohnen auf Städte in der ganzen Ukraine, vor allem auf Kiew, abgefeuert. Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko bestätigte, dass das Land nicht über ausreichende Systeme verfügt, um die Raketen abzufangen.

Jedes Patriot-Raketensystem erfordert etwa 90 Soldaten für den Betrieb und kostet mindestens 1 Milliarde US-Dollar. Nach Angaben des International Institute for Strategic Studies sind weltweit 186 Systeme im Einsatz, wobei die USA fast ein Drittel davon besitzen. Mehrere davon wurden in Europa, Asien und dem Nahen Osten stationiert, um die Interessen der USA zu schützen.

Die europäischen Verbündeten verfügen über etwa 40 dieser Systeme. Deutschland und Griechenland, die zusammen etwa 15 besitzen, diskutieren über weitere Transfers. Das aus „Israel“ kommende System, ein älteres Modell, soll laut The New York Times im Sommer dieses Jahres in der Ukraine eintreffen.

Ukraine hofft auf mehr Unterstützung durch Mineralienabkommen

Ein kürzlich zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine unterzeichnetes Mineralienabkommen könnte ebenfalls den Weg für zusätzliche US-Militärhilfe ebnen, heißt es in dem Bericht. Das Abkommen garantiert zwar nicht ausdrücklich weitere Waffenlieferungen, stärkt jedoch die strategische Zusammenarbeit für den Fall, dass die Friedensgespräche mit Russland scheitern sollten.

Berichten zufolge haben Selenskyj und Trump bei ihrem Treffen im Vatikan über die Aufteilung der Gewinne aus der Rohstoffförderung in der Ukraine gesprochen. Trump bestätigte später, dass Selenskyj während dieses Gesprächs weitere Patriot-Systeme angefordert habe.

Obwohl die Ukraine weiterhin Waffen im Rahmen der Genehmigungen der Biden-Regierung erhält, werden diese Lieferungen voraussichtlich bis zum Sommer erschöpft sein, was die Bemühungen der Ukraine um die Sicherung von Luftverteidigungsverstärkungen noch dringlicher macht.

Weiterlesen: Trump deutet möglichen Rückzug der USA aus den Ukraine-Friedensgesprächen an

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …