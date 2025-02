www.trtworld.com/europe/us-warns-of-sanctions-military-action-if-russia-refuses-kiev-peace-deal-18265100

USA warnen vor Sanktionen und Militäraktionen, falls Russland Friedensabkommen mit Kiew ablehnt

14. Februar 2025

Vizepräsident JD Vance sagt, Washington könnte Moskau mit Sanktionen und sogar Militäraktionen treffen, falls Putin ein Friedensabkommen mit der Ukraine ablehnt, das Kiews langfristige Unabhängigkeit garantiert.

US-Vizepräsident spricht vor seiner Ankunft auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen wird. / Foto: Reuters

Der US-Vizepräsident JD Vance warnte Russland, dass Washington Moskau mit Sanktionen belegen könnte, wenn es einem guten Friedensabkommen mit der Ukraine nicht zustimmt, und forderte Europa auf, mehr für die Verteidigung auszugeben, als er zur Münchner Sicherheitskonferenz ankam.

Die Ukraine und die Aussichten auf Friedensgespräche beschäftigten viele bei dem hochkarätigen globalen Treffen, nachdem Donald Trump die Verbündeten der USA mit einem Anruf beim russischen Präsidenten Wladimir Putin und der Ankündigung von Gesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine überrascht hatte.

„Wir werden natürlich über den Ukraine-Russland-Konflikt sprechen und darüber, wie man ihn auf dem Verhandlungsweg lösen kann“, sagte Vance vor Beginn der Konferenz vor Reportern, kurz bevor er sich mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte traf.

Vance, der am Freitag später mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy zusammentreffen sollte, sagte, die USA könnten Moskau mit Sanktionen und sogar mit militärischen Maßnahmen treffen, wenn Putin ein Friedensabkommen mit der Ukraine ablehne, das Kiews langfristige Unabhängigkeit garantiert.

„Es gibt wirtschaftliche Druckmittel, und natürlich auch militärische Druckmittel, die die USA gegen Putin einsetzen könnten“, sagte Vance in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

„Es gibt eine Vielzahl von Formulierungen und Konfigurationen, aber uns ist es wichtig, dass die Ukraine ihre souveräne Unabhängigkeit behält.“

Europäische Befürchtungen

Trumps Telefonat mit Putin schürte bei den europäischen Regierungen die Befürchtung, dass sie von einer Einigung zur Beendigung des Krieges ausgeschlossen werden könnten, die sich als zu vorteilhaft für Russland erweisen und ihre eigene Sicherheit untergraben könnte.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bekräftigte diese Bedenken am Freitag.

„Ein Scheinfrieden – über die Köpfe der Ukrainer und Europäer hinweg – würde nichts bringen“, sagte sie. “Ein Scheinfrieden würde keine dauerhafte Sicherheit bringen, weder für die Menschen in der Ukraine noch für uns in Europa oder den Vereinigten Staaten.“

Russland hält nun, fast drei Jahre nach Beginn einer groß angelegten Invasion, etwa 20 Prozent der Ukraine und behauptet, dass Kiews Streben nach einer Annäherung an die NATO und die Europäische Union eine existenzielle Bedrohung darstelle. Die Ukraine und der Westen bezeichnen Russlands Vorgehen als imperialistische Landnahme.

Vor den Gesprächen mit Vance sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte, sie würden darüber sprechen, wie „die Ukraine zu Beginn der Gespräche an einen Ort maximaler Stärke gebracht werden kann“.

Es müsse einen „dauerhaften Frieden geben (und Putin) darf es nie wieder versuchen“, sagte Rutte.

Druck auf Europa

Vor der Münchner Sicherheitskonferenz, einem jährlichen Treffen führender Politiker, Militärs und Diplomaten in der deutschen Stadt, wiederholte Vance auch Trumps Forderung, dass Europa mehr für seine eigene Verteidigung tun müsse.

„Wir sind der Meinung, dass ein großer Teil davon darin besteht, sicherzustellen, dass die NATO in Europa ein wenig mehr Lastenteilung übernimmt, damit sich die Vereinigten Staaten auf einige unserer Herausforderungen in Ostasien konzentrieren können“, sagte er vor Reportern und spielte damit auf China an.

NATO-Generalsekretär Rutte sagte, Vance habe „absolut Recht“ mit der Notwendigkeit, dass Europa „einen Gang höher schaltet“ und mehr für seine eigene Verteidigung tut. „Wir müssen in diesem Sinne erwachsen werden und viel mehr ausgeben“, sagte Rutte.

„Den Krieg beenden?“

Trump sagte am Mittwoch, er habe ein „äußerst produktives Telefongespräch“ mit Putin geführt und sie hätten vereinbart, sofort mit den Verhandlungen zu beginnen. Anschließend informierte er Zelenskyy über das Gespräch.

Selenskyj äußerte sich öffentlich freundlich über Trumps Telefonat mit dem russischen Präsidenten, warnte aber auch die Staats- und Regierungschefs der Welt davor, „Putins Behauptungen, er sei bereit, den Krieg zu beenden, zu vertrauen“.

Sein Treffen mit Vance und US-Außenminister Marco Rubio, das ursprünglich für den Vormittag geplant war, wurde auf 16:00 Uhr GMT verschoben, wie eine Quelle aus der ukrainischen Delegation gegenüber Reuters mitteilte.

Trumps Kontakt mit Putin und seine optimistische Beschreibung des Gesprächs kehrten die jahrelange US-Politik unter der Biden-Regierung um, den russischen Staatschef als internationalen Paria zu behandeln, seit russische Truppen in die Ukraine einmarschierten.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verstärkte das Unbehagen unter den Verbündeten der USA, indem er erklärte, dass die Ukraine Kriegsziele wie die Rückkehr zu ihren Grenzen vor 2014, als Russland die Krim annektierte, und die NATO-Mitgliedschaft aufgeben müsse.

Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte gegenüber Selenskyj in einem Telefonat, dass „die Ukraine starke Sicherheitsgarantien, weitere tödliche Waffenhilfe und eine souveräne Zukunft brauche und dass sie sich darauf verlassen könne, dass Großbritannien sich dafür einsetzen werde“, fügte er hinzu, wie aus dem Büro von Starmer verlautete.

Trump sagte am Donnerstag, dass sich am Freitag auch US-amerikanische und russische Beamte in München treffen würden und die Ukraine dazu eingeladen sei. Kiew gab jedoch an, dass es nicht damit rechne, in der Stadt Gespräche mit Russland zu führen.

Zu der dreitägigen Konferenz wurden keine russischen Beamten eingeladen, was jedoch einem Treffen an einem anderen Ort in München nicht im Wege stehen würde. Das russische Außenministerium bestätigte, dass keine russischen Beamten an der Konferenz teilnehmen würden.

Unterdessen hat die Ukraine ihren Beitrag zu einem geplanten Rohstoffabkommen fertiggestellt und den USA zur Überprüfung übergeben, wie eine Quelle aus der ukrainischen Delegation auf der Münchner Konferenz gegenüber Reuters mitteilte.

Als Senator äußerte sich Vance unverblümt skeptisch über die Unterstützung der USA für die Ukraine.

In einem Podcast aus dem Jahr 2022 sagte er: „Mir ist es eigentlich egal, was in der Ukraine passiert, so oder so.“

