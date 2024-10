https://www.trtworld.com/middle-east/father-of-palestinian-boy-stabbed-26-times-in-us-mourns-loss-of-his-son-18219983



Vater eines palästinensischen Jungen, der in den USA 26 mal erstochen wurde, trauert um seinen Sohn

14. Oktober 2024

Während der Jahrestag der Ermordung des sechsjährigen Wadea al Fayoume näher rückt, wird sein Vater weiterhin von Erinnerungen heimgesucht, während der Vermieter der Familie, der wegen des durch Hass motivierten Angriffs angeklagt ist, einem ungewissen Prozess entgegensieht.

GAP Diyarbakır

Die Behörden verhafteten den Vermieter der Familie, Joseph Czuba, 71, und klagten ihn wegen Mordes, versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung und zweier Hassverbrechen an. Foto: AP / Foto: GAP Diyarbakır

Der Vater eines palästinensisch-amerikanischen Kindes, das in seinem Haus im Mittleren Westen brutal ermordet wurde, träumt weiterhin von seinem Sohn, während er sich auf den ersten Todestag vorbereitet.

Oday al Fayoume, der Vater von Wadea al Fayoume, erinnerte sich daran, wie alles an seinem Kind, von der Art, wie es schlief, bis hin zu der Art, wie es lachte, ihn an sich selbst als Kind erinnerte.

Die Erinnerungen helfen, den Schmerz zu lindern, den kein Elternteil ertragen sollte.

„Er lebt noch in mir“, sagte er Anadolu im Haus der Familie außerhalb von Chicago. “Ich spreche mit ihm, ich höre ihn, ich sehe ihn. Ich weiß, dass es ihm jetzt gut geht.“

Der sechsjährige Wadea wurde am 14. Oktober 2023 in seiner Wohnung in Plainfield, Illinois, mit 26 Messerstichen getötet, während seine Mutter Hanaan Shahin (32) bei ihm war. Shahin wurde mit mehr als einem Dutzend Stichen lebensgefährlich verletzt.

Die Behörden verhafteten den Vermieter der Familie, Joseph Czuba, 71, und klagten ihn wegen Mordes, versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung und zweier Hassverbrechen an.

Czuba hat auf nicht schuldig plädiert.

Der Prozess sollte ursprünglich im März 2025 stattfinden, aber ob der Fall wie geplant verhandelt wird, ist noch ungewiss. Bei Czuba wurde Prostatakrebs diagnostiziert, und al Fayoume sagte, er verweigere die Behandlung im Gefängnis und könne „jederzeit“ sterben.

„Wenn das vor dem Gerichtstermin passiert, werden wir den Fall abschließen“, sagte er.

Al Fayoume reichte eine separate Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen Czuba, seine Frau Mary Czuba und deren Immobilienverwaltungsgesellschaft Discerning Property Management ein.

Er ringt immer noch mit der Frage, wen er für Wadeas Tod verantwortlich macht, glaubt aber nicht, dass Czuba letztendlich die Schuld trägt. Al Fayoume beschuldigt abwechselnd die Medien, Israel und den US-Präsidenten Joe Biden.

Er bezog sich wiederholt auf Äußerungen Bidens, die dieser kurz nach dem von der Hamas geführten Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 abgegeben hatte. Darin behauptete der Präsident fälschlicherweise, er habe fotografische Beweise dafür gesehen, dass Kinder bei dem grenzüberschreitenden Überfall enthauptet wurden.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich Bilder von Terroristen sehen und bestätigt bekommen würde, die Kinder enthaupten“, sagte der Präsident am 11. Oktober 2023 aus dem Weißen Haus.

Das Weiße Haus ruderte zurück

Das Weiße Haus nahm die Kommentare schnell zurück und erklärte, dass weder der Präsident noch seine Beamten die angeblichen Fotos gesehen hätten, und behauptete, Biden habe sich auf öffentliche Äußerungen israelischer Beamter bezogen.

Aber Wadeas Familie wies darauf hin, dass diese Äußerungen ein möglicher Motivationsfaktor für den Mord an Wadea und den gewaltsamen Angriff auf seine Mutter gewesen sein könnten, der drei Tage nach Bidens Äußerungen in den Schlagzeilen stand.

„Er sagte: ‚Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass die palästinensischen Jungs die Kinder Israels getötet haben. Sie haben ihnen den Kopf abgeschnitten’“, sagte Al Fayoum.

„Und dieser Typ, er war wie, super verängstigt, oder, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Und er ging zu meiner Ex und fing an, mit ihr darüber zu reden, und sie sagte zu ihm: ‚Lass uns für sie beten, für den Frieden, für alles.‘ Aber er war nicht stabil. Er hatte zu viel Angst“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf Czuba.

