Gesundheitspersonal versammelt sich am 19. Oktober 2024 mit Bannern und Plakaten im Nasser-Krankenhaus, um gegen die Angriffe der israelischen Armee auf den Norden des Gazastreifens und die Verhinderung der Einfuhr notwendiger Ausrüstung und Vorräte in die belagerten Krankenhäuser in Khan Yunis, Gaza, zu protestieren.

(Foto von Doaa Albaz/Anadolu via Getty Images)

„Verheerender Schlag für die Menschheit“: Von Israel aus Gaza ausgesperrtes Gesundheitspersonal schreit um Hilfe

Von Jon Queally

19. Oktober 2024

Da die Situation im Gazastreifen zunehmend als „unbeschreiblich“ beschrieben wird, fordern medizinische NGOs, die daran gehindert werden, den in dem belagerten Gebiet eingeschlossenen Palästinensern medizinische Versorgung zu bieten, die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, nicht länger die Augen vor israelischen Kriegsverbrechen und Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht zu verschließen.

Während bei weiteren israelischen Bombenangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens am Samstag Dutzende Menschen getötet wurden, appellieren Gesundheitsfachkräfte aus dem belagerten Gebiet und von außerhalb erneut an die Staats- und Regierungschefs der Welt, den wahllosen Angriffen und der aufgezwungenen humanitären Krise ein Ende zu setzen, für die es nach Aussage von Augenzeugen vor Ort immer weniger Worte gibt, um sie zu beschreiben.

Im Al-Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis und anderswo in Gaza veranstalteten Ärzte und anderes medizinisches Personal am Samstag Proteste und hielten Pressekonferenzen ab, um auf die anhaltenden Angriffe in den nördlichen Gebieten aufmerksam zu machen, darunter auch auf den jüngsten Angriff auf Dschabalija, bei dem Berichten zufolge zwischen 33 und über 50 Menschen – darunter zivile Männer, Frauen und Kinder – getötet wurden.

„Die Welt schaut zu, und die Geschichte wird uns danach beurteilen, wie wir auf diese schwere Ungerechtigkeit reagieren. Ich rufe jeden Einzelnen von Ihnen auf, sich diesem Kampf für die Bewahrung unserer gemeinsamen Menschlichkeit anzuschließen.“ – Dr. Khaled Saleh, FAJR Scientific

Al-Jazeera berichtet, dass Krankenhäuser, die im letzten Jahr wiederholt von Israel bombardiert wurden, auch von dieser jüngsten Runde nicht verschont blieben:

Drei teilweise funktionsfähige Krankenhäuser, in denen schwer verwundete Patienten behandelt und Tausende vertriebene palästinensische Zivilisten im Norden des Gazastreifens untergebracht wurden, sind nun außer Betrieb, nachdem sie unter heftiges israelisches Feuer geraten sind, wie ein Gesundheitsbeamter aus Gaza gegenüber Al Jazeera mitteilte, während die Belagerung von Jabalia in die dritte Woche geht und im nördlichen Gebiet mindestens 33 weitere Menschen getötet wurden.

Israelische Streitkräfte bombardierten am frühen Samstagmorgen das Al-Awda-Krankenhaus in Dschabalija und beschossen in den letzten Stunden auch das Kamal-Adwan-Krankenhaus und das indonesische Krankenhaus in Beit Lahiya, wie Korrespondenten von Al Jazeera berichteten.

Die Angriffe am Samstag erfolgten nur wenige Tage, nachdem Israel mindestens sechs medizinische Hilfsorganisationen daran gehindert hatte, ihre lebensrettende Arbeit in Gaza fortzusetzen. Laut der Washington Post

Zwei dieser medizinischen NGOs, Glia und die Palestinian American Medical Association (PAMA), bestätigten der Washington Post, dass sie diese Woche von der WHO über die Verbote informiert wurden. Beide Gruppen haben vor dem Krieg jahrelang in Gaza gearbeitet.

„Die WHO ist besorgt über die Auswirkungen dieser Einreiseverbote auf das bereits stark belastete Gesundheitssystem in Gaza“, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der Organisation. Sie fügte hinzu, dass die in Gaza eingesetzten internationalen medizinischen Notfallteams (EMTs) unerlässlich seien, um das System funktionsfähig zu halten, da nur noch 17 der 36 Krankenhäuser der Enklave funktionsfähig seien und „der Bedarf an medizinischer Versorgung die Kapazität des Systems bei Weitem übersteigt“.

Dr. Khaled Saleh, Vorsitzender von FAJR Scientific, einer Organisation, die chirurgische Expertise und Trauma-Spezialisten in Kriegsgebiete entsendet und eine weitere der Gruppen war, die von der WHO darüber informiert wurden, dass ihnen die Einreise nach Gaza verwehrt wurde, sagte in einer Erklärung, dass der Schritt der israelischen Regierung ihn mit „tiefer Trauer und Sorge um den aktuellen Zustand unserer globalen Familie“ erfülle und „unsere gemeinsame Menschlichkeit und Ethik in Frage stelle“.

Saleh, der daran gehindert wurde, Menschen in Not zu helfen, rief die Menschen weltweit dazu auf, auf ein Ende der Blockade Israels gegen lebenswichtige medizinische Hilfe und diejenigen, die sie bereitstellen wollen, zu drängen.

„Dies ist ein verheerender Schlag für die Menschheit, der ein Ausmaß an Zerstörung darstellt, das wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben, und dennoch verschließen unsere Weltführer die Augen davor“, sagte er.

„Als Mitglied der Weltgemeinschaft“, so Saleh weiter, “bitte ich Sie alle, denen Mitgefühl, Ethik und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens etwas bedeuten, inständig, sich uns anzuschließen und Ihre Stimme gegen diese skrupellose Entscheidung zu erheben. Gemeinsam müssen wir uns für die Stimmlosen einsetzen und die Wiederherstellung des Grundrechts auf Zugang zu medizinischer Versorgung fordern.“

Das israelische Verbot der medizinischen NGOs kommt, nachdem eine Reihe von medizinischen Fachkräften, die eine Zeit lang im Gazastreifen verbracht haben, mit dem, was sie vor Ort gesehen haben, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Sie erzählen von unaussprechlichem Grauen und versuchen, die Welt aus ihrer Selbstgefälligkeit zu reißen, was Experten zufolge ein Völkermord in Bewegung ist, der von israelischen Streitkräften verübt wird.

Anfang dieser Woche erklärte das humanitäre Büro der Vereinten Nationen, OCHA, dass die anhaltende Blockade Israels von Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfsgütern für Jabalia und andere Gebiete im Norden „lebensbedrohliche Auswirkungen“ für die Menschen dort habe.

OCHA-Sprecher Farhan Haq sagte, dass OCHA die israelischen Behörden auffordere, „einen sicheren, dauerhaften und ungehinderten Zugang zu Jabalia und allen Gebieten im Norden zu ermöglichen, in denen die Menschen dringend Hilfe benötigen“.

In einem Beitrag vom Freitag trauerte Oxfam International um Dr. Ahmad Al-Najar und die Hebamme Laila Jneid, die beide für Juzoor arbeiteten und „durch israelische Luftangriffe auf Jabalia getötet wurden“, so die Gruppe. „Sie leisteten lebensrettende medizinische Hilfe in Gaza. Der Angriff auf humanitäre Helfer ist ein Kriegsverbrechen.“ Oxfam wiederholte seine Forderung nach einem „sofortigen Waffenstillstand“ und sagte, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens niemals ein Ziel sein sollten.

In einer Meldung vom Freitag beschrieb Dr. Taghreed Al-Imawi, Juzoor-Mitarbeiterin und Gynäkologin am Kamal Adwan Hospital im Norden von Gaza, die unhaltbare Situation vor Ort.

„Die Situation ist mehr als schrecklich und sehr schwierig und unbeschreiblich“, sagte Al-Imawi. “Überall liegen Tote, abgetrennte Körperteile und Verletzte. Wir erhalten Notrufe aus allen Gebieten des Nordens. Krankenwagen können die Verletzten nicht erreichen. Seit letzter Woche haben wir mehr als 23 schwangere Frauen unter den Verletzten gesehen, die ins Krankenhaus kamen, entweder durch Granatsplitter oder Schüsse verwundet und mit Knochenbrüchen. Einige befanden sich in einem kritischen Zustand. Das Kamal Adwan Hospital und andere Krankenhäuser, die nur eingeschränkt einsatzfähig sind, haben Evakuierungsbefehle erhalten, aber es gibt keine Möglichkeit, sie zu evakuieren.“

„Die Kinderstation ist geschlossen, weil sie voller Verletzter ist“, fügte Al-Imawi hinzu, “die Chirurgie ist voller Verletzter, sogar die Rezeption, das Krankenhaus wurde mehrmals beschossen und von Scharfschützen ins Visier genommen, die Menschen haben Angst, jetzt ins Krankenhaus zu kommen.“

Die Kinderkrankenschwester Becky Platt, die kürzlich von einem Einsatz im Gazastreifen zurückgekehrt ist und für Save the Children arbeitet, beschrieb die Situation vor Ort als „mit nichts zu vergleichen, was ich je zuvor gesehen habe“.

Platt sagte, die schreckliche Situation sei „sowohl in Bezug auf den Bedarf an medizinischer Versorgung als auch in Bezug auf den gesamten humanitären Kontext – Häuser und Landschaften völlig verwüstet zu sehen und das Ausmaß des menschlichen Leidens und der Not zu sehen, ist absolut überwältigend“.

„Kein Kind sollte Schmerzen haben müssen“, sagte sie. “Und es fühlt sich an, als wären einem die Hände gebunden, wenn man nicht das tun kann, wovon man weiß, dass man es zu Hause oder in einem anderen Kontext leicht tun könnte. Ich denke, wenn es einen wirklich trifft, ist es einfach – es ist einfach nicht fair. Es ist nicht in Ordnung, dass wir Kinder mit verheerenden Verletzungen haben, die keinen Zugang zu Schmerzmitteln haben.“

Dr. Saleh von FAJR Scientific seinerseits sagte, es sei die Aufgabe aller Menschen auf der Welt, sich Gehör zu verschaffen.

„Die Welt schaut zu“, sagte er, “und die Geschichte wird uns danach beurteilen, wie wir auf diese schwere Ungerechtigkeit reagieren. Ich fordere jeden Einzelnen von Ihnen auf, sich diesem Kampf für die Bewahrung unserer gemeinsamen Menschlichkeit anzuschließen.“

Jon Queally

Jon Queally ist leitender Redakteur von Common Dreams.

Übersetzt mit Deepl.com

